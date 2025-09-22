घटस्थापनेनंतर करवीर निवासिनीला 150 वर्षांपासून दिली जाते तोफेची सलामी; काय आहे शिवकालीन परंपरा?
साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक आणि लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात घटस्थापना करण्यात आली. तोफेची सलामी देऊन शारदीय नवरात्रौत्सवाला (Sharadiya Navratri) सुरूवात झाली.
कोल्हापूर : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक महत्त्वाचे पीठ म्हणून जगभर ओळख असणाऱ्या करवीर निवासिनी अंबाबाई देवीच्या शारदीय नवरात्रोत्सवालाही आजपासून प्रारंभ झाला आहे. त्यापूर्वी शिवकालीन परंपरा जोपासत तोफेची सलामी देण्यात आली. ही परंपरा काय आहे? चला जाणून घेऊया, या विशेष वृत्तातून!
अंबाबाईला मानाच्या तोफेतून सलामी : अंबाबाई मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्यात विधिवत घटस्थापना झाल्यानंतर मानाच्या शिवकालीन तोफेनं अंबाबाईला सलामी दिली जाते. पूर्वीच्याकाळी राजेशाही थाटात स्वागत केलं जायचं. तसा मान करवीर निवासिनी अंबाबाईला देण्यात आला आहे. सुमारे 150 वर्षांपासून अंबाबाई मंदिरात परंपरा कायम आहे. अंबाबाईला मानाच्या तोफेतून सलामी दिली जाते, यानंतरच करवीरनगरीत म्हणजे कोल्हापुरात घरोघरी घटस्थापना केली जाते.
शिवकालीन तोफेची सलामी : कोल्हापूरच्या अंबाबाईला देशभरातून नवरात्र उत्सव काळात लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. बाराव्या दशकात हेमाडपंथी मंदिराचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या अंबाबाई मंदिराची निर्मिती झाल्याचं अभ्यासक सांगतात. तर दरवर्षी होणारा किरणोत्सव सोहळा देशभरातील अंबाबाई देवीच्या भाविकांच्या डोळ्याचं पारणं फेडणारा ठरतो. गणेशोत्सवानंतर येणारा शारदीय नवरात्र उत्सव काळात घटस्थापनेपासून मोठ्या दिमाखात आणि पारंपारिक पद्धतीनं अंबाबाई मंदिरात विधिवत पूजा, अभिषेक आणि आरती यासारखे धार्मिक विधी संपन्न होतात. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या या मंदिरात गेल्या सुमारे 150 वर्षांपासून शिवकालीन तोफेची सलामी दिल्यानंतर कोल्हापुरात घरात घटस्थापना केली जाते, ही परंपरा आजही कायम आहे. पारंपरिक तोफेच्या सलामीनंतर आदिशक्तीचा जागर पुढील नऊ दिवस केला जातो.
कोल्हापुरातील जाधव कुटुंबाकडं आहे तोफेचा मान : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या तोफखान्यात शिवकालीन असणारी तोफ मानाची मानली जाते. गेल्या 150 वर्षांपासून ही तोफ मंदिराकडं आहे. अंबाबाई देवीच्या सेवेसाठी विविध मानकऱ्याना मान असतो. यामध्ये चोपदार, हवालदार, रोशनाई करणारे, वाजंत्री आणि स्वयंपाकीण बाई यांचा समावेश आहे. पारंपारिक वेशभूषित अंबाबाई मंदिरातून पालखी बाहेर पडताना मानकरी यावेळी उपस्थित असतात. गेल्या 150 वर्षांपासून ही परंपरा आजही कायम आहे. यामध्ये कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरात घटस्थापना झाल्यानंतर देवीची पूजा पूर्ण झाली, असा संदेश संपूर्ण करवीरकरांना मिळावा यासाठी तोफेची सलामी आई अंबाबाईला दिली जाते. हा मान कोल्हापुरातील जाधव कुटुंबीयांकडं आहे. धनाजी जाधव यांच्या गेल्या 11 पिढ्यांपासून ही परंपरा कायम ठेवली आहे. धनाजी जाधव यांनी आज तोफ प्रज्वलित करून सलामी दिली. लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या आई अंबाबाईची यानिमित्तानं आमच्या कुटुंबाला सेवा करण्याची संधी मिळते. हे आमचं भाग्य असल्याची भावना धनाजी जाधव यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना व्यक्त केली.
आई अंबाबाईची पालखी बाहेर पडल्यानंतर दिली जाते तोफेची सलामी : अखंड देशभरातून लाखो भाविक करवीर निवासीनी आई अंबाबाईच्या दर्शनासाठी कोल्हापुरात येत असतात. दर शुक्रवारी मंदिर परिसरात देवीचा पालखी सोहळा पार पडतो, यावेळी जाधव यांच्याकडून तोफेची सलामी दिली जाते. सर्वसामान्य भाविकांना देवी दर्शन देण्यासाठी बाहेर पडली आहे, असा संदेश या सलामीच्या माध्यमातून दिला जातो. यामुळं करवीरकरांचे कान तोफेची सलामी ऐकण्यासाठी आसुसलेले असतात. यामुळं अनेक वर्षांची परंपरा असलेल्या तोफेला मोठा मानसन्मान दिला जातो.
महाराष्ट्रात साडेतीन शक्तीपीठ : महाराष्ट्रात साडेतीन शक्तीपीठ जागृत देवीचं देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध आहेत. दक्षिण काशी अशी ओळख असलेल्या कोल्हापुरातील आई अंबाबाई महाराष्ट्रातील एक पूर्ण शक्तीपीठ आहे. तर तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मंदिर हे दुसरं पूर्ण शक्तीपीठ आहे. नांदेड जिल्ह्यातील माहूरगड येथील माहुरची रेणुका मंदिर हे तिसरं पूर्ण शक्तीपीठ आहे. यासह नाशिक जिल्ह्यातील वणी येथे असलेली सप्तशृंगी देवी ही अर्धपीठ म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळं याला साडेतीन शक्तीपीठांमध्ये गणना केली जाते.
