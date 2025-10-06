ETV Bharat / state

कोजागिरीच्या दुधाला महागाईची उकळी; म्हशीचं दूध 120 तर गाईचं 60 रुपये लिटर

नाशिकमध्ये कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त (Kojagiri Purnima) दुधाच्या मागणीत वाढ झाली आहे. म्हशीचं दूध 120 तर गाईचं 60 रुपये लिटर दराने विक्री करण्यात आली.

Milk Prices increased
कोजागिरी पौर्णिमा (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 6:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : कोजागिरी पौर्णिमा निमित्तानं (Kojagiri Purnima) दुधाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळं लिटरमागे पन्नास रुपयांनी दरवाढ झाली असून म्हशीच्या दुधाची 120 रुपये लिटर प्रमाणे विक्री झाली. तर गायीच्या दुधासाठी ग्राहकांना 60 रुपये प्रति लिटर दर मोजावा लागला. शहरात कोजागिरीला 8 लाख लिटर दुधाची विक्री झाली आहे.


दुधाचे दर 40 रुपयांनी वाढले : कोजागिरी पौर्णिमेला दुधाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रत्येक घरात कोजागिरीच्या रात्री दूध चंद्राच्या उजेडात ठेवून त्याचे प्रसाद म्हणून सेवन केले जाते. त्यामुळं शहरात दुधाचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. नेहमी 80 रुपये प्रतिलिटर मिळणाऱ्या म्हशीच्या दुधासाठी ग्राहकांना 120 रुपये, तसंच 45 रुपये प्रति लिटर मिळणाऱ्या गाईच्या दुधासाठी ग्राहकांना 60 रुपये मोजावे लागले.


इच्छुक उमेदवारांकडून दुधाचे वाटप : आगामी महानगरपालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत अनेक ठिकाणी इच्छुक उमेदवारांकडून कोजागिरीनिमित्त संगीत कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तसंच यावेळी दूध वितरणाचाही कार्यक्रम ठेवल्यानं दुधाची मागणी वाढली आहे.



नेहमीच्या ग्राहकांना प्राधान्य : दूध बाजारामध्ये दुधाच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे. मात्र नेहमीच्या ग्राहकांना दूध द्यावे लागते. त्यामुळं मागणी वाढली तरी सर्वप्रथम ग्राहकांना प्राधान्य द्यावे लागत असल्यानं आम्ही जास्त वाढ केली नसल्याचं दूध विक्रेते दीपक धुमाळ यांनी सांगितलं.

पॅकिंगच्या दूधाचे दर

  • म्हशीचे 73 ते 75 रुपये प्रति लिटर
  • गायचे 50 ते 55 रुपये प्रति लिटर


आरोग्यासाठी दूध पोषक : कोजागिरी पौर्णिमेला दुधाला विशेष महत्त्व आहे. दूध हे कॅल्शियमचा एक उत्कृष्ट स्रोत असल्याने ते शरीराला आगामी थंडीसाठी बळकट करते. तसंच दुधात सुका मेवा, दालचिनी, वेलची आणि चारोळ्या मिसळल्याने त्याचे औषधी गुण वाढतात. त्यामुळं हे दूध आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर ठरते. या दुधामुळं शरीराला आवश्यक उष्णता आणि पोषण मिळते तसंच हे मिश्रण पचन सुधारण्यास मदत करते असं आयुर्वेदात म्हटल्याचं सांगण्यात येतं.


हेही वाचा -

  1. कोजागिरी पौर्णिमा 2025; लक्ष्मीपूजा, चंद्रदर्शन आणि दुधाचा प्रसाद, कोजागिरीच्या रात्रीचं धार्मिक महत्त्व काय?
  2. कोजागिरी पौर्णिमा कधी आहे? जाणून घ्या तारीख आणि शुभ मुहूर्त

For All Latest Updates

TAGGED:

दुधाचे दर वाढलेकोजागिरी पौर्णिमाKOJAGIRI PURNIMAMILK PRICES INCREASEDKOJAGIRI PURNIMA MILK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.