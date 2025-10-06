कोजागिरीच्या दुधाला महागाईची उकळी; म्हशीचं दूध 120 तर गाईचं 60 रुपये लिटर
नाशिकमध्ये कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त (Kojagiri Purnima) दुधाच्या मागणीत वाढ झाली आहे. म्हशीचं दूध 120 तर गाईचं 60 रुपये लिटर दराने विक्री करण्यात आली.
नाशिक : कोजागिरी पौर्णिमा निमित्तानं (Kojagiri Purnima) दुधाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळं लिटरमागे पन्नास रुपयांनी दरवाढ झाली असून म्हशीच्या दुधाची 120 रुपये लिटर प्रमाणे विक्री झाली. तर गायीच्या दुधासाठी ग्राहकांना 60 रुपये प्रति लिटर दर मोजावा लागला. शहरात कोजागिरीला 8 लाख लिटर दुधाची विक्री झाली आहे.
दुधाचे दर 40 रुपयांनी वाढले : कोजागिरी पौर्णिमेला दुधाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रत्येक घरात कोजागिरीच्या रात्री दूध चंद्राच्या उजेडात ठेवून त्याचे प्रसाद म्हणून सेवन केले जाते. त्यामुळं शहरात दुधाचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. नेहमी 80 रुपये प्रतिलिटर मिळणाऱ्या म्हशीच्या दुधासाठी ग्राहकांना 120 रुपये, तसंच 45 रुपये प्रति लिटर मिळणाऱ्या गाईच्या दुधासाठी ग्राहकांना 60 रुपये मोजावे लागले.
इच्छुक उमेदवारांकडून दुधाचे वाटप : आगामी महानगरपालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत अनेक ठिकाणी इच्छुक उमेदवारांकडून कोजागिरीनिमित्त संगीत कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तसंच यावेळी दूध वितरणाचाही कार्यक्रम ठेवल्यानं दुधाची मागणी वाढली आहे.
नेहमीच्या ग्राहकांना प्राधान्य : दूध बाजारामध्ये दुधाच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे. मात्र नेहमीच्या ग्राहकांना दूध द्यावे लागते. त्यामुळं मागणी वाढली तरी सर्वप्रथम ग्राहकांना प्राधान्य द्यावे लागत असल्यानं आम्ही जास्त वाढ केली नसल्याचं दूध विक्रेते दीपक धुमाळ यांनी सांगितलं.
पॅकिंगच्या दूधाचे दर
- म्हशीचे 73 ते 75 रुपये प्रति लिटर
- गायचे 50 ते 55 रुपये प्रति लिटर
आरोग्यासाठी दूध पोषक : कोजागिरी पौर्णिमेला दुधाला विशेष महत्त्व आहे. दूध हे कॅल्शियमचा एक उत्कृष्ट स्रोत असल्याने ते शरीराला आगामी थंडीसाठी बळकट करते. तसंच दुधात सुका मेवा, दालचिनी, वेलची आणि चारोळ्या मिसळल्याने त्याचे औषधी गुण वाढतात. त्यामुळं हे दूध आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर ठरते. या दुधामुळं शरीराला आवश्यक उष्णता आणि पोषण मिळते तसंच हे मिश्रण पचन सुधारण्यास मदत करते असं आयुर्वेदात म्हटल्याचं सांगण्यात येतं.
