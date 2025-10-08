शरद पवारांचा विश्वासू सहकारी काळाच्या पडद्याआड, माजी मंत्री शामराव अष्टेकर याचं निधन
1985 आणि 1990, असे दोनवेळा कराड उत्तर विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले होते.
Published : October 8, 2025 at 7:33 PM IST
सातारा : शरद पवारांचे विश्वासू सहकारी, माजी आमदार जनार्दन उर्फ शामराव बाळकृष्ण अष्टेकर (वय ९१) याचं बुधवारी पुण्यात वृद्धापकाळानं निधन झालं. 1985 आणि 1990, असे दोनवेळा कराड उत्तर विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले होते. तसंच त्यांनी राज्याचे क्रीडा मंत्रिपदही भूषविलं होतं. पुण्यातील बालेवाडी क्रीडा संकुल उभारणीत त्यांचं योगदान होतं.
मोपेडवरून फिरणारा आमदार : माजी मंत्री शामराव अष्टेकर यांचं राहणीमान अत्यंत साधं होतं. कराड शहरातून लुनावरून (मोपेड) फिरताना ते दिसायचे. आमदार असल्याचा आविर्भाव त्यांनी कधी दाखवला नाही. त्यांच्या साध्या राहणीमानाचे लोकांना कुतूहल वाटायचं. त्यांनी आपल्या आमदारकी आणि मंत्रिपदाचा कधीही डामडौल केला नाही. त्यामुळंच शामराव अष्टेकर कराडकरांच्या स्मरणात राहिले.
राज्यात 1985 ला 'अशी' होती राजकीय परिस्थिती : काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सज्जन यादव-कवठेकर यांनी सांगितलेल्या आठवणीनुसार, महाराष्ट्रात 1985 मध्ये आय काँग्रेस, शरद पवारांची एस काँग्रेस यांच्याशिवाय अन्य प्रमुख पक्ष महाराष्ट्रात नव्हता. त्यामुळं कोणत्या तरी एका काँग्रेसची सत्ता महाराष्ट्रात येणार, हे निश्चित होतं. परंतु, कराड उत्तर मतदार संघात दोलायमान परिस्थिती होती. कारण यशवंतराव चव्हाण यांचं निधन होऊन केवळ चारच महिने झाले होते. इच्छुक उमेदवार अथवा दावेदार असा उमेदवार कोणत्याच पक्षाकडे नव्हता. शरद पवार यांचं तेव्हा चांगलंच वलय होतं.
शरद पवारांनी निष्ठावंताला दिली उमेदवारी : "कराड उत्तरमध्ये सुरूवातीला शरद पवारांना सहजासहजी उमेदवार मिळत नव्हता. ग्रामीण भागातील एका मातब्बर घराण्यातील व्यक्तीला उमेदवारीसाठी त्यांनी शब्द टाकला, पण त्यांनी काहीच कळवलं नाही. त्यानंतर पी. डी. पाटील यांना उमेदवारीसाठी गळ घातली. परंतु, आपण कोणत्याच पक्षातून निवडणूक लढणार नसल्याचं त्यांनी कळवले. मग आपला उमेदवार निवडून येऊ शकतो, असा विश्वास शरद पवारांना आल्यानंतर त्यांनी शामराव अष्टेकर यांची उमेदवारी निश्चित केली होती," असंही सज्जन यादव-कवठेकर यांनी सांगितलं.
अष्टेकर ठरले होते 'जायंट किलर' : "शरद पवारांनी एस काँग्रेसची उमेदवारी शामराव अष्टेकर यांना निश्चित केल्यानंतर वसंतदादांनी काँग्रेसची उमेदवारीची माळ पी. डी. पाटील यांच्या गळ्यात टाकली. त्यामुळं निवडणूक लढवण्याची इच्छा नसतानाही ते उभे राहीले आणि पी. डी. पाटील विरूद्ध शामराव आष्टेकर, अशी सरळ लढत झाली. अष्टेकर हे मतदारसंघाला अपरिचित असतानाही केवळ शरद पवारांच्या वलयावर विजयी झाले होते," अशी आठवण सज्जन यादव-कवठेकर यांनी सांगितली.
काँग्रेसमधून दुसऱ्यांदा आमदार : शरद पवार यांनी नंतर काँग्रेसमध्ये घरवापसी केली. त्यामुळं 1990 च्या निवडणुकीतही काँग्रेसचे तिकीट शामराव आष्टेकर यांनाच मिळाले. त्या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार बाबासाहेब चोरेकर यांचा पराभव करून अष्टेकर दुसऱ्यांदा विधीमंडळात गेले. क्रीडा व युवक कल्याण खात्याचे कॅबिनेट मंत्री झाले. त्यानंतर मात्र त्यांना कधी उमेदवारी मिळाली नाही आणि त्यांनीही राजकीय संन्यास घेतला.
शामराव अष्टेकरांना मान्यवरांची श्रद्धांजली
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि शरद पवार यांचे सहकारी, कराड उत्तर विधानसभा मतदार संघाचे माजी आमदार शामराव अष्टेकर यांच्या निधनाची बातमी अतिशय दुःखद आहे. त्यांनी राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री म्हणून काम पाहिले होते. यशवंतराव चव्हाण सेंटरसोबत त्यांचं अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यांचं मार्गदर्शन मलाही लाभलं होतं. आदरणीय श्यामराव अष्टेकर यांच्या निधनामुळं आम्ही सर्वांनी एक जवळचा सहकारी गमावला. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.
- खासदार सुप्रिया सुळे
माझे स्नेही, कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार व माजी मंत्री शामराव अष्टेकर यांचे निधन झाल्याचे वृत्त अतिशय दु:खद आहे. विधानसभा सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्व करताना त्याकाळी सातारा जिल्ह्यातील नेते म्हणून त्यांनी शेती आणि शेतकरी कल्याणाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. त्यांच्या निधनामुळे स्थानिक विकास, शेती आणि ग्रामीण मुद्द्यांवर काम करणारा जेष्ठ मार्गदर्शक हरपला. भावपूर्ण श्रद्धांजली.
- माजी खासदार श्रीनिवास पाटील
कराड उत्तरचे माजी आमदार, माजी क्रीडा व उद्योग राज्यमंत्री श्री. जनार्दन उर्फ शामराव बाळकृष्ण आष्टेकर साहेब यांच्या निधनाचं वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासात त्यांचं मोठं योगदान राहिलं आहे. त्यांच्या निधनानं तळमळीनं काम करणारा लोकसेवक हरपला आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या आत्म्यास सद्गती लाभो, हीच प्रार्थना.
- उपमुखमंत्री अजित पवार
कराड उत्तरचे माजी आमदार व महाराष्ट्र राज्याचे माजी क्रीडा मंत्री मा. शामराव बाळकृष्ण अष्टेकर यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. त्यांनी आपल्या दूरदृष्टी, कार्यतत्परता आणि समाजभिमुख विचारांद्वारे कराड तालुका तसेच संपूर्ण राज्यातील क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा दिली. पुणे येथील बालेवाडी क्रीडा संकुल उभारणीत त्यांनी दिलेले योगदान आजही सर्वांच्या स्मरणात आहे. त्यांचे सार्वजनिक जीवन सदैव प्रामाणिकपणा, लोकहिताची बांधिलकी आणि विकासाच्या ध्यासाने परिपूर्ण होते. त्यांच्या निधनाने राजकारण, क्रीडा आणि समाजसेवा क्षेत्राने एक निष्ठावान, संवेदनशील आणि कार्यक्षम नेते गमावले आहेत. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो. अष्टेकर परिवार व त्यांच्या निकटवर्तीयांप्रती मनःपूर्वक सहवेदना व्यक्त करतो...
- खासदार उदयनराजे भोसले
