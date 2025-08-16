ETV Bharat / state

"कापड गिरण्या गायब झाल्या, 40-50 मजली इमारती उभ्या राहिल्या, पण मराठी माणूस कुठेच दिसत नाही" शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता

पुणे येथे किशोर पवार यांचा जन्मशताब्दी कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी 'मराठी माणूस आणि मुंबईतील त्याचं स्थान' याबाबत चिंता व्यक्त केली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2025 at 8:43 PM IST

पुणे : महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचं बदलतं चित्र, सहकारी साखर कारखान्यांची घटती संख्या आणि खासगीकरणाची वाढ यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली. तसंच, कारखान्याील कामगारांचं हित जपण्याचं आवाहनही केलं. पुण्यात किशोर पवार यांचा जन्मशताब्दी कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात त्यांनी साखर व्यवसायातील सध्याच्या घडामोडींवर भाष्य करत सहकारी साखर कारखान्यांसमोरील आव्हानं आणि उत्तर प्रदेशातील व्यावसायिकांच्या महाराष्ट्रातील प्रवेशाबाबत आपली भूमिका मांडली.

'कामगारही टिकले पाहिजेत' : गेल्या काही वर्षांत सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या कमी होत असून, खासगी कारखान्यांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. याचबरोबर, या कारखान्यांचं आकारमानही मोठं होत चाललं आहे. सध्याचं चित्र असं आहे की, कमीत कमी कामगारांमध्ये कारखाना चालवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारखाने सुरू राहणं आवश्यक आहेच, पण त्याचबरोबर त्या कारखान्यांत काम करणारे कामगारही टिकले पाहिजेत, असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं.

जगभरातील साखर उद्योगात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असून, देशात उत्तर प्रदेश साखर उत्पादनात आघाडीवर आहे. उत्तर प्रदेशमधील काही व्यावसायिक आता महाराष्ट्रात येत असून, याचा फटका राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना बसत असल्याचंही शरद पवार यांनी नमूद केलं. पुण्यातील एस. एम. जोशी सभागृह येथे जनशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात शरद पवार हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरातही कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

'माझ्या आयुष्यातील पहिला मोर्चा प्रवरानगरमध्ये काढला' : यावेळी शरद पवार म्हणाले की, साथी किशोर पवार यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य कामगार चळवळीत घालवलं. त्यांनी अनेक प्रश्नांसाठी आंदोलनं केली. अहिल्यानगर हा पूर्वी गाजलेला जिल्हा होता आणि तेथूनच साखर चळवळीची सुरुवात झाली. त्या काळात सहकारी आणि खासगी असे दोन्ही प्रकारचे साखर कारखाने अस्तित्वात होते. जेव्हा कामगारांच्या हिताचा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा नेतृत्व घेऊन उभे राहणाऱ्यांमध्ये किशोर पवार यांचं नाव अग्रभागी आलं. पुढे बोलताना शरद पवार यांनी सांगितलं, "मी नववीत असताना प्रवरानगरमध्ये एक वर्ष शिकलो. तेथील अनेक विद्यार्थी चळवळीत सक्रिय होते. त्यावेळी सत्याग्रहाची सुरुवात झाली आणि माझ्या आयुष्यातील पहिला मोर्चा प्रवरानगरमध्ये काढला."

पवार पुढे म्हणाले, "महाराष्ट्र सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर समिती स्थापन झाली होती. किशोर पवार त्या समितीचे सचिव होते आणि एस. एम. जोशी अध्यक्ष होते. आम्ही बेळगाव येथे जाऊन सत्याग्रह करण्याचं ठरवलं होतं. मला माहिती होतं की, सत्याग्रहादरम्यान अटक होणार. म्हणून मी वेशभूषा बदलली आणि गाडी चालवली. रस्त्यात पोलिसांची नजर चुकवत आम्ही बेळगावपर्यंत पोहोचलो. तिथं सत्याग्रह करत असताना आमच्यावर लाठीहल्ला झाला. आम्हालाही लाठ्या बसल्या. लाठ्या बसल्यावर काय होतं, हे चळवळीतील सर्वांनाच माहीत आहे."

'मराठी माणूस मात्र कुठेच दिसत नाही' : "आज देशात साखर व्यवसाय महत्त्वाचा आहे, मात्र कामगारांच्या पिळवणुकीकडेही लक्ष दिलं पाहिजे. एक काळ असा होता की महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईत 200 कापड गिरण्या होत्या. पण आज फक्त एकच गिरणी उरली आहे. त्या गिरण्यांच्या जागांवर आता 40-50 मजली इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र, त्या ठिकाणी मराठी माणूस मात्र कुठेच दिसत नाही, हे पाहून खंत वाटते. कामगार चळवळीमुळे गिरण्या सुरू राहिल्या होत्या, पण आज त्याच चळवळी हरवल्या आहेत."

"सध्या सहकारी साखर कारखाने कमी होत चालले असून, खासगी कारखान्यांची संख्या वाढत आहे. आता कारखाने कमीत कमी कामगारांमध्ये चालवले जात आहेत. मात्र, कारखाने सुरू राहावेत हे जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच त्या कारखान्यांत काम करणारे कामगारही टिकले पाहिजेत. भीमा पाटस सारख्या काही कारखान्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. त्या कारखान्याचे मालक बंगळुरूमध्ये राहत आहेत. ही गंभीर बाब आहे. संगमनेरचा कारखाना चांगला चालतो आहे, पण त्याच्या आजूबाजूला नवीन कारखाने सुरू झाले, तर तोही अडचणीत येऊ शकतो," अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

'फक्त साखर उत्पादन नाही, तर इतर उद्योगही करावेत' : "आज काही कारखाने 20 हजार टन उत्पादन क्षमतेचे आहेत, पण कामगारांची संख्या फारच कमी झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करून कामगार आणि उद्योगधंद्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावेत," असं आवाहनही त्यांनी केलं. शेवटी ते म्हणाले, "सहकारी साखर कारखान्यांचं चित्र पूर्णतः बदललं आहे. आज 40 टक्के कामगार हेच सभासद आहेत. साखर उत्पादनापुरतंच न थांबता, या कारखान्यांनी इतर पूरक उद्योगांमध्येही प्रवेश केला पाहिजे."

