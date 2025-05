ETV Bharat / state

युद्धाबद्दल बोलायचं नसतं, डायरेक्ट अ‍ॅक्शन घ्यायची असते - शरद पवार - SHARAD PAWAR ON INDIA PAKISTAN

माध्यमांशी बोलताना शरद पवार ( ETV Bharat Reporter )

Published : May 10, 2025 at 12:07 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 12:58 PM IST

बारामती (पुणे) : 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सीमेवर दोन्ही बाजूंनी हल्ले प्रतीहल्ले होत आहेत. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दोन्ही देशांना संयम ठेवण्याचं आणि शांतता बाळगण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. बारामती मधल्या निवासस्थानी शरद पवार यांनी शनिवारी माध्यमांशी संवाद साधतान हे वक्तव्य केलं. ...तर डायरेक्ट अ‍ॅक्शन घ्यायची असते : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीवरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून दोन्ही देशांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं जातय. यावर तुमची प्रतिक्रिया काय? असा प्रश्न शरद पवार यांना विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, "अशावेळी बोलायचं नसतं, न बोलता डायरेक्ट अ‍ॅक्शन घ्यायची असते." शरद पवार यांनी देशाच्या संरक्षण मंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडली आहे. भारताच्या संरक्षण विभागाबाबत त्यांना माहिती आहे. विशेषतः महिलांना संरक्षण विभागात सेवेत सामावून घेण्यासाठी शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळंच भारतामधील सैन्यामध्ये आता महिलांची संख्या देखील लक्षणीय आहे. माध्यमांशी बोलताना शरद पवार (ETV Bharat Reporter)

