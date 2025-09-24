ETV Bharat / state

काश्मीरसोबत पूर्ण भारत उभा; काश्मिरी लोकांबाबत आपला विचार सकारात्मक पाहिजे : शरद पवार

शरद पवार यांच्या हस्ते विजय धर अ‍ॅम्फीथिएटरचं पुण्यात उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असून, काश्मिरींबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवण्याचं आवाहन केलं.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार (ETV Bharat Reporter)
Published : September 24, 2025 at 6:42 PM IST

पुणे : काश्मीरमधील ज्येष्ठ विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ विजय दुर्गाप्रसाद धर यांच्या नावानं उभारलेल्या 'विजय धर अ‍ॅम्फीथिएटर'चं उद्घाटन बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आलं. "शेजारी देश काहीही करेल मात्र काश्मिरी लोक त्यांच्यासोबत जाण्याचा विचार कधीच करू शकत नाहीत. त्यामुळं काश्मिरी लोक आणि काश्मिरी मुसलमानांबाबत आपला विचार नेहमी सकारात्मक ठेवला पाहिजे," असं मत शरद पवार यांनी कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केलं.

काश्मीरसोबत भारत उभा : "काश्मीर हा आपल्या देशाचा अविभाज्य भाग आहे. आपल्या देशासाठी काश्मीरचं मोठं योगदान आहे. मागील काही काळापासून तिथली परिस्थिती खराब होती. मात्र स्थानिकांनी तिथं लक्ष देत शिक्षण क्षेत्रात काम केलं. त्यापैकी सरहद ही एक संस्था आहे. काश्मीरमध्ये कायद्याची स्थिती चिंताजनक होती. मुलांना शाळेत पाठवणं अवघड होतं. पण संजय नहार आणि सरहद संस्थेनं तिथल्या लोकांना शिक्षणाचं महत्त्व समजवून सांगितलं आणि मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था पुण्यात केली. काश्मीर मधल्या मुलांना शिक्षण देत नवीन पिढी घडवली. आज काश्मीरसोबत पूर्ण भारत उभा आहे, असं या संस्थेनं दाखवून दिलं आहे," असं शरद पवार कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले.

कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार (ETV Bharat Reporter)

काश्मीर आपल्यासाठी हिरा : "काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे. काश्मीरनं भारतात योगदान दिलं आहे. काही दिवसांपूर्वी पहलगाममध्ये हल्ला झाला, तेव्हा लोकांमध्ये भीती होती. शेजारच्या देशानं अराजकता माजवली पण काश्मिरी लोकांनी कधीच त्यांना साथ दिली नाही. तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीतून विधानसभेत ठराव मांडला की आपण भारतासोबत राहू. या हल्ल्याचं समर्थन करणार नाही. काश्मीरचं रक्षण करण्यासाठी जे काही करावं लागेल ते आम्ही करू. काश्मीर भारताला नेहमीच आपला मानत आलाय. काश्मीर आपल्यासाठी हिरा आहे. शेजारी देश काहीही करेल. मात्र काश्मिरी लोक त्यांच्यासोबत जाण्याचा विचार कधीच नाही करू शकत नाहीत. त्यामुळं आपण काश्मिरी लोक आणि काश्मिरी मुसलमानांबाबत आपला विचार सकारात्मक पाहिजे," असं यावेळी शरद पवार म्हणाले.

