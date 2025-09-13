ETV Bharat / state

"वाटेल ती किंमत देऊ, पण महाराष्ट्र..."; शरद पवार यांचा निर्धार, शेतकरी प्रश्नांसाठी सरकारला घेरणार

महाराष्ट्रातील सध्याच्या परिस्थितीवर बोट ठेवत शरद पवार यांनी राज्यासाठी एक निर्धार केलाय. ते नाशिकमध्ये बोलत होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (ETV Bharat Reporter)
नाशिक : सध्या महाराष्ट्राचं चित्र वेगळं होत चाललंय. समतेचा विचार अस्थिर होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. मात्र, वाटेल ती किंमत देऊ पण महाराष्ट्र एकसंघ ठेऊ, असा निर्धार राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलाय. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी मतदारसंघात आंबेगाव येथे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या स्मारकाच्या उद्घाटन प्रसंगी शरद पवार उपस्थिती होते.

महाराष्ट्र एकसंघ ठेऊ : "कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड आणि माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रासाठी मोठं योगदान दिलं. दादासाहेब हे आगळे वेगळे नेते होते. उभं आयुष्य लोकहितासाठी त्यांनी दिलं. सार्वजनिक जीवनामध्ये सामाजिक ऐक्य कसं येईल यासाठी दादासाहेब गायकवाड यांनी प्रयत्न केले. मात्र, आज महाराष्ट्राचं चित्र वेगळं झालंय. समतेचा विचार अस्थिर होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. सामाजिक ऐक्याची विन उसवते की काय अशी परिस्थिती आहे. जात-पात समाजामध्ये एक वेगळं चित्र दिसत आहे. माझ्या मते हे एक प्रकारचं आव्हान आहे. मात्र, काय वाटेल ती किंमत द्यायची असेल ती किंमत देऊ पण महाराष्ट्र एकसंघ ठेऊ. महाराष्ट्रातील सर्व जाती-धर्मातील लोकांना एकत्र कसे राहतील आणि महाराष्ट्राचा लौकिक यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी, दादासाहेब गायकवाड यांनी घालून दिला होता तो पुन्हा येण्यासाठी जे काही करावं लागेल ते आपण एकत्र करू," असा निर्धार आणि आवाहन शरद पवार यांनी उपस्थितांना केलं.

कार्यकर्त्यांना करणार मार्गदर्शन : नाशिक शहरात 14 सप्टेंबरला पक्ष कार्यकर्ता शिबिराला शरद पवार उपस्थित राहणार असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची रणनीती ते आखणार आहेत. तसंच शिबिराच्या माध्यमातून पवार कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी भव्य मोर्चा : 15 सप्टेंबरला भव्य शेतकरी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात स्वतः शरद पवार सहभागी होणार असून, कांदा दराचा प्रश्न, कर्जमाफी, पीक विमा, दुधाला भाव, अतिवृष्टी मदत, ऊस उत्पादकांचे प्रश्न आदी प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारला जाणार आहे. सरकारनं जाहीर केलेल्या दरापेक्षा कमी दरानं कांदा, तूर, मूग यांची खरेदी होत आहे. सरकारनं हमीभावानुसार तत्काळ खरेदी सुरू करावी, यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पवारांचा नाशिक दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

