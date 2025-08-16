ETV Bharat / state

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरुंना विसरले; शरद पवार यांनी साधला निशाणा, नाराजी व्यक्त करत म्हणाले... - SHARAD PAWAR ON PM NARENDRA MODI

शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली. अधिवेशनात कामकाज होत नसल्यानं त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

Sharad Pawar criticizes PM Narendra Modi
पुण्यातील कार्यक्रमात बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar X Handle)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2025 at 10:43 PM IST

2 Min Read

पुणे : स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित केलं. या संबोधनात त्यांनी देशाचे माजी पंतप्रधान दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं नाव न घेतल्यानं त्यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टीका केली. "देशाच्या पंतप्रधानांचं भाषण ऐकलं. लाल किल्ल्यावरून देशाला दृष्टी देण्याचे काम देशाचे पंतप्रधान करत असतात. आनंद आहे की, त्यांनी ते काम केलं. पण, त्यांनी जवाहरलाल नेहरु यांचं नाव न घेतल्यानं मी अस्वस्थ होतो," अशी टीका शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली.

काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार यांच्या 81 व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या भाषणाबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली.

पंतप्रधान मोदींवर टीका : "आयुष्यातील उमेदीचा काळ ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी दिला तसेच कसलाही विचार केला नाही. अगदी घराचा देखील विचार केला नाही. तसेच देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देश एक संघ ठेवण्यासाठी नेतृत्व केलं आणि जगामध्ये देशाची महंती वाढवण्याचं काम ज्यांनी केलं अशा महान व्यक्तीचं नाव 15 ऑगस्टच्या दिवशी देशाच्या नेतृत्वाकडून घेण्यात आलं नाही ही एक प्रकारची चिंताजनक गोष्ट आहे. या सर्व स्थितीला उत्तर देण्यासाठी गांधी, नेहरूंचे विचार सर्वदूर पोहोचवले पाहिजेत," असं मत व्यक्त करत शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली.

लोकशाहीला न शोभणारं : "आज देशाचं चित्र बदलत आहे. आम्ही संसदेत असून, तिथलं चित्र वेगळं आहे. गेली 14 दिवस अधिवेशन सुरू असून, 14 दिवसात एक मिनिट देखील कामकाज चाललं नाही. आम्ही तिथं जातो अन् सही करतो, पण आत गेल्यावर गोंधळ केला जातो आणि सभागृह बंद पडतं. अशी स्थिती कधीच नव्हती. राज्यकर्त्यांमुळं सदन आणि त्याचं कामकाज बंद पडलं जाणं हे लोकशाहीला न शोभणारं आहे. याविरोधात भारताच्या इतिहासात 300 खासदार एकत्र आले आणि आंदोलन केलं, पण तेव्हा आम्हाला अटक करण्यात आली. आज लोकशाहीसाठी आवाज उठवण्याची गरज आहे," असं म्हणत शरद पवार यांनी सत्ताधारी पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला.

हेही वाचा -

  1. "कापड गिरण्या गायब झाल्या, 40-50 मजली इमारती उभ्या राहिल्या, पण मराठी माणूस कुठेच दिसत नाही" शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता
  2. "ओबीसींचं भलं यात्रा आणि भाषणांनी नाही, तर काम केल्यानं होते" मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शरद पवारांवर निशाणा
  3. विधानसभेपूर्वी दिल्लीत 2 लोक भेटले, 160 जागा जिंकून देण्याची गॅरंटी दिली, पण...; शरद पवारांचा गौप्यस्फोट

पुणे : स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित केलं. या संबोधनात त्यांनी देशाचे माजी पंतप्रधान दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं नाव न घेतल्यानं त्यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टीका केली. "देशाच्या पंतप्रधानांचं भाषण ऐकलं. लाल किल्ल्यावरून देशाला दृष्टी देण्याचे काम देशाचे पंतप्रधान करत असतात. आनंद आहे की, त्यांनी ते काम केलं. पण, त्यांनी जवाहरलाल नेहरु यांचं नाव न घेतल्यानं मी अस्वस्थ होतो," अशी टीका शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली.

काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार यांच्या 81 व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या भाषणाबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली.

पंतप्रधान मोदींवर टीका : "आयुष्यातील उमेदीचा काळ ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी दिला तसेच कसलाही विचार केला नाही. अगदी घराचा देखील विचार केला नाही. तसेच देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देश एक संघ ठेवण्यासाठी नेतृत्व केलं आणि जगामध्ये देशाची महंती वाढवण्याचं काम ज्यांनी केलं अशा महान व्यक्तीचं नाव 15 ऑगस्टच्या दिवशी देशाच्या नेतृत्वाकडून घेण्यात आलं नाही ही एक प्रकारची चिंताजनक गोष्ट आहे. या सर्व स्थितीला उत्तर देण्यासाठी गांधी, नेहरूंचे विचार सर्वदूर पोहोचवले पाहिजेत," असं मत व्यक्त करत शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली.

लोकशाहीला न शोभणारं : "आज देशाचं चित्र बदलत आहे. आम्ही संसदेत असून, तिथलं चित्र वेगळं आहे. गेली 14 दिवस अधिवेशन सुरू असून, 14 दिवसात एक मिनिट देखील कामकाज चाललं नाही. आम्ही तिथं जातो अन् सही करतो, पण आत गेल्यावर गोंधळ केला जातो आणि सभागृह बंद पडतं. अशी स्थिती कधीच नव्हती. राज्यकर्त्यांमुळं सदन आणि त्याचं कामकाज बंद पडलं जाणं हे लोकशाहीला न शोभणारं आहे. याविरोधात भारताच्या इतिहासात 300 खासदार एकत्र आले आणि आंदोलन केलं, पण तेव्हा आम्हाला अटक करण्यात आली. आज लोकशाहीसाठी आवाज उठवण्याची गरज आहे," असं म्हणत शरद पवार यांनी सत्ताधारी पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला.

हेही वाचा -

  1. "कापड गिरण्या गायब झाल्या, 40-50 मजली इमारती उभ्या राहिल्या, पण मराठी माणूस कुठेच दिसत नाही" शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता
  2. "ओबीसींचं भलं यात्रा आणि भाषणांनी नाही, तर काम केल्यानं होते" मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शरद पवारांवर निशाणा
  3. विधानसभेपूर्वी दिल्लीत 2 लोक भेटले, 160 जागा जिंकून देण्याची गॅरंटी दिली, पण...; शरद पवारांचा गौप्यस्फोट

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODIPANDIT JAWAHARLAL NEHRUशरद पवार पंतप्रधान मोदी टीकापंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्लाSHARAD PAWAR ON PM NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.