पुणे : स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित केलं. या संबोधनात त्यांनी देशाचे माजी पंतप्रधान दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं नाव न घेतल्यानं त्यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टीका केली. "देशाच्या पंतप्रधानांचं भाषण ऐकलं. लाल किल्ल्यावरून देशाला दृष्टी देण्याचे काम देशाचे पंतप्रधान करत असतात. आनंद आहे की, त्यांनी ते काम केलं. पण, त्यांनी जवाहरलाल नेहरु यांचं नाव न घेतल्यानं मी अस्वस्थ होतो," अशी टीका शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली.
काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार यांच्या 81 व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या भाषणाबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली.
पंतप्रधान मोदींवर टीका : "आयुष्यातील उमेदीचा काळ ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी दिला तसेच कसलाही विचार केला नाही. अगदी घराचा देखील विचार केला नाही. तसेच देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देश एक संघ ठेवण्यासाठी नेतृत्व केलं आणि जगामध्ये देशाची महंती वाढवण्याचं काम ज्यांनी केलं अशा महान व्यक्तीचं नाव 15 ऑगस्टच्या दिवशी देशाच्या नेतृत्वाकडून घेण्यात आलं नाही ही एक प्रकारची चिंताजनक गोष्ट आहे. या सर्व स्थितीला उत्तर देण्यासाठी गांधी, नेहरूंचे विचार सर्वदूर पोहोचवले पाहिजेत," असं मत व्यक्त करत शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली.
लोकशाहीला न शोभणारं : "आज देशाचं चित्र बदलत आहे. आम्ही संसदेत असून, तिथलं चित्र वेगळं आहे. गेली 14 दिवस अधिवेशन सुरू असून, 14 दिवसात एक मिनिट देखील कामकाज चाललं नाही. आम्ही तिथं जातो अन् सही करतो, पण आत गेल्यावर गोंधळ केला जातो आणि सभागृह बंद पडतं. अशी स्थिती कधीच नव्हती. राज्यकर्त्यांमुळं सदन आणि त्याचं कामकाज बंद पडलं जाणं हे लोकशाहीला न शोभणारं आहे. याविरोधात भारताच्या इतिहासात 300 खासदार एकत्र आले आणि आंदोलन केलं, पण तेव्हा आम्हाला अटक करण्यात आली. आज लोकशाहीसाठी आवाज उठवण्याची गरज आहे," असं म्हणत शरद पवार यांनी सत्ताधारी पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला.
हेही वाचा -
- "कापड गिरण्या गायब झाल्या, 40-50 मजली इमारती उभ्या राहिल्या, पण मराठी माणूस कुठेच दिसत नाही" शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता
- "ओबीसींचं भलं यात्रा आणि भाषणांनी नाही, तर काम केल्यानं होते" मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शरद पवारांवर निशाणा
- विधानसभेपूर्वी दिल्लीत 2 लोक भेटले, 160 जागा जिंकून देण्याची गॅरंटी दिली, पण...; शरद पवारांचा गौप्यस्फोट