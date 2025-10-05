ETV Bharat / state

ऊस उत्पादकाला मदत करण्याऐवजी त्याच्याकडून सक्तीनं वसुली करणं अत्यंत चुकीचं - शरद पवार

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. तसंच मुख्यमंत्री निधीच्या नावावर ऊस उत्पादकांकडून निधी घेण्यावर शरद पवार यांनी मत व्यक्त केलं.

SHARAD PAWAR ON RELIEF DELAY
माध्यमांशी बोलताना शरद पवार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 5, 2025 at 4:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अतिवृष्टीमुळं अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली होती. तर अनेक गावांचा संपर्क तुटला होता. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्यानं होत आहे. राज्य सरकारनं एक निर्णय घेतला की, ऊस उत्पादकांकडून बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. यावर रविवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. शरद पवार पुणे दौऱ्यावर आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

मदत करण्याऐवजी सक्तीनं वसुली करणं चुकीचं : "अलीकडं अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. राज्यात ऊस महत्वाचं पीक आहे. वसंतदादा इन्स्टिट्यूट इथं नांदेड, परभणी, धाराशिव, जालना, बीड आणि सोलापूर या भागात ऊसाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. रविवारी याबाबत आढावा घेतला आहे. सोमवारी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांची बैठक बोलावली आहे. राज्य सरकारनं ज्यांचं नुकसान झालंय, त्यांना मदत करण्याऐवजी सर्व ऊस उत्पादकांकडून मोठी रक्कम 'मुख्यमंत्री निधी'साठी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊस उत्पादकाला मदत करण्याऐवजी त्याच्याकडून सक्तीनं वसुली करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी फेरविचार करावा अशी आग्रहाची विनंती त्यांना करणार आहोत," अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना शरद पवार (ETV Bharat Reporter)

राज्य सरकारनं अंतिम प्रस्ताव अद्याप केंद्राकडं पाठवला नाही : अतिवृष्टी झालेल्या भागासाठी अजूनही केंद्राकडून मदत जाहीर झालेली नाही? या प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, "याबाबत मी केंद्राकडं माहिती घेतली. मराठवाड्यातील परिस्थितीचा राज्य सरकारनं अंतिम प्रस्ताव अद्याप केंद्राकडं पाठवला नाही. माझा आग्रह आहे की, राज्य सरकारनं अंतिम प्रस्ताव केंद्राकडं द्यावा आणि केंद्राची मदत लवकर येईल हे बघावं. राज्य सरकारनं तातडीनं निर्णय घेऊन जबाबदारी दिली पाहिजे. राज्यातील काही ठराविक जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. लवकरात लवकर तिथं मदत सुरू करावी. आज शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज आहे. याबाबत राज्य सरकारनं तातडीनं निर्णय घेतला पाहिजे."

हेही वाचा :

  1. ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र; संजय राऊतांच्या नातवाच्या बारशाने जोडले कौटुंबिक अन् राजकीय नातं!
  2. भांडण मिटवण्यासाठी शाहांना बंद दाराआडच चर्चा करावी लागेल; संजय राऊतांचा अमित शाहांना टोला
  3. मुंबई 24/7: राज्यातील मोठी शहरं 24 तास सुरू राहणार, जनतेला आणि व्यापाऱ्यांना काय वाटतं? निर्णयाचा फायदा नेमका कुणाला?

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAINFALL FARMER LOSSSHARAD PAWAR ON FARMERS AIDFARMER FLOOD DAMAGE MAHARASHTRAMAHARASHTRA DROUGHT FLOOD RELIEFSHARAD PAWAR ON RELIEF DELAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.