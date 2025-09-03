ETV Bharat / state

कर्तव्यावरील पोलिसाला बेदम मारहाण करणाऱ्या टोळक्याला अटक, एक लाखांचा मुद्देमाल जप्त - BRUTALLY ASSAULTED POLICE OFFICER

कर्तव्यावरील पोलिसाला बेदम मारहाण करणाऱ्या टोळक्याला अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून एक लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय.

पोलिसाला बेदम मारहाण करणाऱ्या चार आरोपींना ठाणे येथील शांतीनगर पोलिसांनी अटक केली (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2025 at 5:36 PM IST

ठाणे : कर्तव्यावरील पोलीस हवालदाराला बेदम मारहाण करून त्यांचा मोबाईल जबरीने हिसकावून नेणाऱ्या चार हल्लेखोरांना बेड्या ठोकण्यात शांतीनगर पोलिसांना बुधवारी यश आलंय. याप्रकरणी हल्लेखोरांविरोधात शांतीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून सर्वांना अटक करण्यात आलीय. धीरज रामचंद्र भोये (वय - 21), हितेश दिलीप भोये (वय- 21), बळीराम रामदास चौधरी (वय - 23), नितीन उर्फ सुशांत सुरेश लाहरे (वय - 23 सर्व मूळ रा. जव्हार, पालघर) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

काय घडलं नेमकं? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोनगाव पोलीस ठाण्यात पोलीस हवालदार म्हणून कार्यरत असलेले सुनील पाटील हे 27 ऑगस्टला मध्यरात्रीच्या सुमारास घरी परतत असताना पाऊस आल्याने ते कल्याण बायपास रस्त्यावरील एका दुकानाच्या शेडखाली उभे राहिले. त्यावेळी त्यांच्या मागून आलेल्या मोटार सायकलवरील चालक धीरजनं पोलीस सुनील पाटील यांच्याबरोबर पार्किंगवरून वाद घातला. त्यावेळी सुनील पाटील यांनी समजूतदारपणा दाखवत माफी मागितली. पण, आरोपी धीरज भोये याने आपण सुद्धा घोडबंदर रोडला ट्राफिक पोलीस आहे, अशी बतावणी करून धमकावत आपल्या इतर तीन साथीदारांना बोलावून पोलिसाला मारहाण करण्याचे खुणावले. त्यानंतर वरील आरोपी चौघांनी पोलीस सुनील पाटील यांना शिवीगाळ, झटापट करून, दोघांनी त्यांना पकडून ठेवत त्यांच्या खिशातील मोबाईल जबरदस्तीने हिसकावून घेतला. त्यानंतर बेदम मारहाण करून खाली जमिनीवर पाडून लाथांनी तसेच लाकडी दांडक्याने मारहाण केली.

आरोपी अटकेत : त्यावेळी तेथे उभ्या असलेल्या एका रिक्षाची काच आरोपींनी सुनील पाटील यांच्या तोंडावर मारली. त्यावेळी हवालदार पाटील यांनी मदतीसाठी याचना केली असता, आरोपींनी त्यांच्याकडील चाकू लोकांच्या दिशेने फिरवत धमकावून त्या ठिकाणाहून पसार झाले. दरम्यान, "गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून तांत्रिक तपास करत असताना गुप्त बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार, वरील चार आरोपींची ओळख पटली. त्यानंतर चौघांनाही ताब्यात घेऊन अटक केली असून त्यांच्याकडून 10 हजार रुपये किमतीचा मोबाईल, 60 हजार रुपये किमतीची दुचाकी आणि 30 हजार रुपयांची अजून एक दुचाकी असा एकूण 1 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची," माहिती पोलिसांनी दिली.

पोलिसांची कामगिरी : सदर कामगिरी पोलीस उपायुक्त शशीकांत बोराटे यांच्या आदेशानं वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक (प्रशा) विनोद पाटील, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) अतुल अडुरकर, सपोनि योगेश गायकर, संतोष मोरे, संतोष पवार, रिजवान सैयद, किरण जाधव, दिनेश भुरकुड, रविंद्र पाटील, गणेश कांबळे, प्रशांत बर्वे आदी पोलीस पथकानं केली.

