शनि शिंगणापूर (अहिल्यानगर) : महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेत अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण गावे आहेत. त्यातलं एक अत्यंत वेगळं आणि चर्चेतील गाव म्हणजे शनि शिंगणापूर, जे अहिल्यानगर जिल्ह्यात स्थित आहे. दरवाजेविरहित गाव म्हटलं की, सर्वप्रथम शनि शिंगणापूरचं नाव घेतलं जातं.
या गावाचं वैशिष्ट्य आहे की, येथे घर असून दरवाजा नाही, वृक्ष असून छाया नाही आणि देव असून देऊळ नाही. हे वेगळेपण या गावाचं वैशिष्ट्य आहे, आणि म्हणूनच शनि शिंगणापूरला मुलखावेगळं गाव म्हटलं जातं.
इथं असलेल्या स्वयंभू शनिमूर्तीचं दर्शन घेण्यासाठी देश-विदेशातून भाविक गर्दी करतात. गावाच्या प्रत्येक घर, दुकान, कार्यालय आणि अगदी बँकेलाही कुलूप नाही. याचं कारण म्हणजे येथे कधीच चोरी होत नाही. पोलीस ठाणं कार्यरत असून, आजपर्यंत या ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल झालेला नाही. हीच या गावाची एक अत्यंत खास ओळख आहे. चला तर मग पाहूया, 'ईटीव्ही भारत'च्या या स्पेशल रिपोर्टमध्ये मुलखावेगळं गाव, शनि शिंगणापूर.
'शनिशिंगणापूर गाव'- स्वयंभू शनिदेवाचं ठिकाण : शनि शिंगणापूर गाव छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर महामार्गापासून अवघ्या 4 किलोमीटर अंतरावर स्थित आहे. तसेच, शिर्डी येथील साईबाबांच्या मंदिरापासून 75 किलोमीटर लांब आहे. या गावाच्या इतिहासाशी संबंधित एक अत्यंत रोचक आणि धार्मिक प्रसंग आहे.
वृद्ध व्यक्तीला स्वप्नात झालं शनिदेवाचं दर्शन : सुमारे 500 वर्षांपूर्वी, पानसनाला नदीला महापूर आला आणि या महापुरात एक दगडी शिळा वाहून आली. ती शिळा एका बोराच्या झाडाला अडकलेली होती. गावातीलच एका वृद्ध व्यक्तीला स्वप्नात ती शिळा स्वयंभू शनिदेव असल्याचं दर्शन झालं. त्याच वेळी त्या वृद्धाला असाही इशारा मिळाला की, मामा-भाच्याचा हात लावल्याशिवाय शिळा हलणार नाही.
त्यानंतर, गावकऱ्यांनी शिळा ओढ्यातून बाहेर काढून सध्याच्या ठिकाणी स्थापित केली. मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठासाठी गावकऱ्यांनी मंदिर बांधण्याचा प्रयत्न केला, पण शनिदेवांनी त्यांना द्रष्टांत देऊन "माझे मंदिर बांधू नका" अशी आज्ञा दिली. त्यामुळे आजही शनिदेवांची मूर्ती दगडी चौथऱ्यावर उघड्यावरच प्रतिष्ठापित आहे.
गावाच्या विशेष परंपरेनुसार, देव उघड्यावर असल्याने, ग्रामस्थांनी आपल्या घरांचे दरवाजे उघडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी, घर, दुकान आणि कार्यालयं यांवर कधीही दरवाजा, कडी, किंवा कुलूप लावले गेले नाही. ही परंपरा आजपर्यंत पाळली जात आहे. शनि शिंगणापूर गावाची ही अनोखी परंपरा आणि त्याचे धार्मिक महत्त्व लोकांना आकर्षित करत आहे आणि या ठिकाणी भाविकांची मोठी गर्दी दरवर्षी केली जाते.
शनि शिंगणापुरातील भक्तांची वाढती गर्दी : सन 1993 मध्ये दूरदर्शनवर "सूर्यपुत्र शनिदेव" हा चित्रपट प्रसारित झाल्यानंतर शनि शिंगणापूर गावाचं नाव देश-विदेशात प्रसिद्ध झालं. त्यानंतर, घरांना दरवाजे नसलेल्या आणि मंदिरं नसलेल्या या अनोख्या परंपरांनी भरलेली गावात भक्तांची मोठी गर्दी होऊ लागली.
पूर्वी, थोडेफार भाविक येत असले तरी, आता दररोज 10 हजार ते 20 हजार भाविक दर्शनासाठी हजेरी लावतात. शनिवारी हा आकडा 80 हजार ते 1 लाखापर्यंत पोहोचतो. विशेषत: शनि अमावस्यासारख्या दिवशी, गावात मोठी जत्रा भरते. शनि अमावस्याला 8 ते 10 लाख भाविकांची गर्दी असते. याशिवाय, शनिजयंती, शनिपालट, शनिप्रदोष, दिवाळी, आणि नाताळ सुट्टीतही या ठिकाणी गर्दीचं प्रमाण अधिक असते. गावातील या भक्तिसंस्कृतीनं शनि शिंगणापूरला एक अत्यंत महत्वाचं धार्मिक स्थळ बनवलं आहे, जिथे लाखो भाविक आपल्या श्रद्धेनं शनिदेवाचं दर्शन घेतात.
गावाचे अर्थकारण आणि युको बँकेची शाखा, बँकेलादेखील दरवाजा नाही : भाविकांच्या वाढत्या संख्येमुळे शनि शिंगणापूर गावाचं अर्थकारण झपाट्यानं फुलत आहे. 2011 मध्ये युको बँकेनं गावात एक शाखा सुरू केली. परंपरेला अनुसरून, या बँकेलाही दरवाजा बसवलेला नाही आणि लॉकरसुद्धा नाही.
सद्यस्थितीला, या बँकेचे सुमारे 7 हजार खातेदार आहेत. बँकेच्या ठेवीचा आकडा 22 ते 24 कोटी रुपये असून, कर्जवाटप देखील 26 कोटी रुपयेपर्यंत पोहोचलं आहे. गावाची लोकसंख्या साधारणतः साडेचार हजार आहे. गावातील ग्रामस्थ, देवस्थान ट्रस्ट, ग्रामपंचायत, हॉस्पिटल, आणि परिसरातील नागरिक यांचा या बँकेच्या व्यवहारांमध्ये मोठा सहभाग आहे.
शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट आणि त्यांचे उपक्रम : सन 1963 मध्ये शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टची स्थापना झाली. सुरुवातीला, पाच जणांच्या विश्वस्त मंडळावर हे कार्य चालत होतं. स्व. बाबुराव बानकर हे चौथीपर्यंत शिक्षण घेतलेले असून, सलग 30 वर्षे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी ट्रस्टचे कार्य पाहिलं. त्यांच्या महान योगदानामुळेच गावाची जडणघडण झाली आणि देवस्थानची कार्यक्षमता वाढली.
सध्याच्या स्थितीत, देवस्थान ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक महत्वाचे उपक्रम यशस्वीपणे चालवले जात आहेत. त्यात हॉस्पिटल, माध्यमिक विद्यालय, भक्तनिवास, वारकरी निवासी शाळा, गोशाळा, आणि पंढरपूर येथील मंगल कार्यालय यासारखे उपक्रम समाविष्ट आहेत. अलीकडेच, भव्य पानसनाला प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला असून, महाराष्ट्रातील सर्वात उंच नवग्रह स्तंभ या ठिकाणी उभारण्यात आला आहे. या सर्व उपक्रमांनी गावाच्या सामाजिक आणि धार्मिक जीवनात एक नवा उत्कर्ष आणला आहे.
'शनि शिंगणापूर' चोरीविरहित गाव म्हणून विशेष ओळख लाभली : शनि शिंगणापूर गावातील प्रत्येक घर आजही दरवाजेविरहित आहे. पूर्वी, घरांमध्ये पडद्यांचा वापर होत असे, पण नागरीकरणामुळे आणि हिंसक प्राण्यांच्या धोक्यामुळे काही ठिकाणी सरकते प्लायवूड लावले जात असले तरी, कडी-कुलूपचा वापर अजूनही केला जात नाही. त्यामुळे, चोरीविरहित गाव म्हणून शनि शिंगणापूरला एक विशेष ओळख आहे.
साईबाबांचं दर्शन घेतल्यानंतर भाविक शनि शिंगणापूरला जातात : गावाच्या धार्मिक महत्त्वामुळे, श्रद्धा सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी जगभरातून दररोज लाखो भाविक येतात. त्यातील अनेक भाविक साईबाबांचे दर्शन घेतल्यानंतर शनि शिंगणापूर येऊन शनिदेवाचं मनोभावे दर्शन घेतात.
आरतीच्या वेळा : येथे पहाटे 4:30 वाजता, दुपारी 12 वाजता आणि सायंकाळी 6:30 वाजता आरती केली जाते. विशेषतः, श्रावण महिन्यात, जलाभिषेक करण्यासाठी भाविकांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात असते. गावातील ही धार्मिक परंपरा आणि ओळख लाखो भक्तांना आकर्षित करत राहते.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं काय सांगितलं? : दरम्यान, याच श्रद्धेच्या पार्श्वभूमीवर वास्तवाचं भान ठेवणंही तितकंच गरजेचं आहे. शनी शिंगणापूर हे चोरीविरहित गाव म्हणून ओळखलं जातं, पण प्रत्यक्षात तसे आहे का? याचा आपण शहाणपणाने आणि प्रामाणिकपणे शोध घेणं आवश्यक आहे.
म्हणूनच 'ईटीव्ही भारत'ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडे हा विषय मांडला. लोकांच्या श्रद्धेबाबत आणि गावाच्या प्रतिमेबाबत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते हमीद दाभोलकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितलं, "धर्माच्या आधारे कोणी उन्नत नैतिक वर्तन करत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. पण शनी शिंगणापूरमध्ये प्रत्यक्षात पोलीस ठाण्यात चौकशी केल्यावर अनेक गुन्हे दाखल झालेले दिसतात. शनी शिंगणापूर देवस्थान ट्रस्टमध्ये नुकताच मोठा भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. त्यानंतर काही लोक वास्तवाला धरून नसलेले दावे करीत आहेत. अशा प्रकारच्या दाव्यांमुळे काय साध्य होते, याचा नागरिकांनी गांभीर्याने विचार करणे गरजेचं आहे."
हेही वाचा