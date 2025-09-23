ETV Bharat / state

शक्तिपीठला विरोध नाही, वनऔषधी झाडेही पाचपट लावू; केंद्रीय आयुष मंत्र्यांचा अजब दावा

गोवा धारगळ येथील आयुर्वेदिक संस्थानच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या आयुर्वेदिक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जाधव हे गोव्यात आले होते.

September 23, 2025

सिंधुदुर्ग: विकासाला विरोध नको, शक्तिपीठ महामार्ग उभारताना मोठ्या प्रमाणात झाडे नष्ट होणार ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु त्यावर मात करण्यासाठी सह्याद्री रांगांमधील काही दुर्मीळ आणि वनौषधी झाडे प्रत्यारोपण करण्यासोबत जी झाडे नष्ट होतील, ती पाचपट लावू, असा अजब दावा केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप जाधव यांनी केला असून, शक्तिपीठ महामार्गाला आमचा विरोध राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितलंय.

शेतकऱ्यांच्या मदतीने त्या वनस्पतींची लागवड करण्यावर भर : दरम्यान, सिंधुदुर्गसह सह्याद्री रांगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वनौषधी आहेत. त्याचे जतन होण्यासाठी आयुष मंत्रालय आणि वनविभागाची मदत घेऊन प्रयत्न केले जाणार आहेत. दुर्मीळ वनस्पती टिकवल्या जाव्यात यासाठी शेतकऱ्यांच्या मदतीने त्या वनस्पतींची लागवड करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. गोवा धारगळ येथील आयुर्वेदिक संस्थानच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या आयुर्वेदिक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जाधव हे गोव्यात आले होते. यावेळी त्यांनी गोवा मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पत्रकारांशी संवाद साधला.

जनता त्या महामार्गाला विरोध करणार नाही : शक्तिपीठ महामार्गामुळे आंबोली येथील जंगलात असलेल्या दुर्मीळ वनस्पती नष्ट होणार आहेत. या संदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, कुठचाही विकासाचा मार्ग निवडल्यानंतर त्या ठिकाणी अडथळा आणि निसर्गाचा ऱ्हास होणार आहे. मुंबई ते नागपूर असा जाणारा समृद्धी महामार्ग उभारताना मोठा विरोध झाला. परंतु त्यानंतर शेतकऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन आपल्या जमिनी दिल्या, तसाच काहीसा विरोध शक्तिपीठ महामार्गाच्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणीसुद्धा होणार आहे. मात्र हे करत असताना निश्चितच विकासाचा मुद्द्यावर पुढाकार घेऊन येथील जनता त्या महामार्गाला विरोध करणार नाही, याची आम्हाला हमी आहे.

पाचपट झाडे लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार : परंतु विकास हा मुद्दा आल्यानंतर त्या ठिकाणी नैसर्गिक नुकसान हे होणारच आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी जी झाडे तोडली जातात, त्याच्या पाचपट झाडे लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. तर दुसरीकडे दुर्मीळ वन औषधींचे प्रत्यारोपण करण्यासाठी आमचे प्रयत्न असतील, असे ते म्हणाले. या ठिकाणी आंबोलीसह सह्याद्री घाटात मोठ्या प्रमाणात दुर्मीळ वनस्पती आहेत. त्या जतन करण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. प्रसंगी यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांची मदत घेणार आहोत आणि त्यांच्या माध्यमातून या दुर्मीळ वनस्पतींची लागवड करणार आहोत. आयुर्वेदाचा प्रचार आणि प्रसार जोरात सुरू आहे. त्यामुळे आयुर्वेदाला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.

आयुष मंत्रालयाच्या माध्यमातून सकारात्मक धोरण : आयुर्वेदिक उपचार घेण्यासाठी अनेक जण पुढे येत आहेत. आयुष मंत्रालयाच्या माध्यमातून या संदर्भात सकारात्मक धोरण घेण्यात येत आहे. आयुर्वेदिक महाविद्यालयांच्या माध्यमातून तयार झालेले डॉक्टर ग्रामीण भागात पाठवून लोकांना चांगली सेवा देण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रसंगी आयुष उपसंचालक डॉ. मीनल जोशी, गोवा एसएफडब्ल्यूबी सीएमओ डॉ. उत्तम देसाई, दिल्ली एआयआयए पीआरओ सिद्धार्थ झा, दिल्ली पीआयबी मीडिया अधिकारी गौरव शर्मा आदी उपस्थित होते.

