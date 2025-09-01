ETV Bharat / state

कोल्हापूरच्या मंडळानं साकारला भन्नाट देखावा, हैदराबादच्या रामोजी फिल्म सिटीतून मिळाली प्रेरणा

हैदराबादच्या रामोजी फिल्म सिटीतून प्रेरणा घेत, कोल्हापूरच्या शाहूपुरी गणेश मंडळानं अनोखा देखावा सादर केला आहे.

कोल्हापूरच्या मंडळानं साकारला भन्नाट देखावा
कोल्हापूरच्या मंडळानं साकारला भन्नाट देखावा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2025 at 4:12 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 5:13 PM IST

कोल्हापूर - सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरं करणाऱ्या कोल्हापुरातील शाहूपुरी गणेश मंडळानं हैदराबादच्या रामोजी फिल्म सिटीतून प्रेरणा घेत मॅजिकल व्हील, पिरॅमिड रिंग साकारण्याचा संकल्प केला होता. यावर्षी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी सुवर्णवेध साधत शालेय विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमता विकसित व्हाव्यात या उद्देशानं आणि मोबाईलचा अतिरेक टाळावा यासाठी हैदराबाद येथील रामोजी फिल्म सिटीमध्ये असणाऱ्या मॅजिकल व्हील आणि पिरॅमिड रिंगची प्रतिकृती साकारली आहे. कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेकांना रामोजी फिल्म सिटी पाहता येते असं नाही, या चाहत्यांना कोल्हापुरातच रामोजी फिल्म सिटीची अनुभूती मिळावी असा संकल्प 5 वर्षांपूर्वी केला होता आणि तो पूर्ण केला असल्याचं मंडळाचे अध्यक्ष युवराज शिंदे यांनी सांगितलं.

सामाजिक जबाबदारीचं भान - सामाजिक क्रांतीचे अग्रणी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापुरात गुळाची व्यापारपेठ स्थापन केली होती. यालाच पुढं 'शाहूपुरी'असं नाव मिळालं, याच नावाने 1976 साली शाहूपुरीतील तरुणांनी एकत्र येत शाहूपुरी गणेश मंडळाची स्थापना केली. याला 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मंडळाने आतापर्यंत सामाजिक जबाबदारीचं भान ठेवत एड्स बाधित शालेय विद्यार्थी, समाजातील होतकरू विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात दिला आहे. तसंच डॉल्बीला फाटा देत पारंपरिक वाद्यांना प्रोत्साहन देऊन आगमन आणि विसर्जन मिरवणूक काढली आहे. यंदाही पर्यावरणपूरक गणेशाची प्रतिष्ठापना करून मंडळाने सामाजिक कर्तव्य बजावले आहे. साधारण 5 वर्षांपूर्वी या मंडळाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हैदराबाद येथील रामोजी फिल्म सिटीला सहलीसाठी गेले होते. यावेळी पद्यभूषण रामोजी राव यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या रामोजी फिल्म सिटीच्या, मंडळाचे पदाधिकारी अक्षरशः प्रेमात पडले, शालेय मुलांच्या बौद्धिक आणि शारीरिक वाढीसाठी फिल्मसिटीत साकारण्यात आलेली मॅजिकल व्हील, पिरॅमिड रिंग याची प्रतिकृती आपणही करण्याचा संकल्प यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. यंदा मंडळाच्या स्थापनेचं सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असल्यामुळं हा संकल्प पूर्ण करण्याची तयारी कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांनी केली आणि यासाठी गेली दीड महिना सूक्ष्म नियोजन करून पदाधिकाऱ्यांनी हा सेट उभा केला आहे.

शाहूपुरी गणेश मंडळानं अनोखा देखावा सादर केला (ETV Bharat Reporter)


तांत्रिक देखाव्यातून शालेय मुलांना संदेश - शालेय मुलांपासून महाविद्यालयीन युवक युवतीपर्यंत सर्वजण मोबाईलच्या आभासी दुनियेत गुरफटले आहेत. याचा थेट परिणाम शरीरावर होत असून अनेक व्याधी यामुळे जडल्या असल्याने मंडळाच्या सामाजिक देखाव्यातून मुलांना संदेश मिळावा, मोबाईलचा अतिरेक टाळावा, पालकांमध्ये जागृती व्हावी यासाठी रामोजी फिल्म सिटीतील मॅजिकल रिंगमधील आभासी जग वाखाणण्याजोगं असल्याचं सांगत मुलांना त्याची अनुभूती मिळावी आणि कोल्हापूरकरांना रामोजी फिल्म सिटीचा काही भाग देवखाव्यातून पाहता यावा यासाठी मंडळाने प्रयत्न केला असल्याचं अध्यक्ष युवराज शिंदे यांनी सांगितलं.

पिरॅमिड देखावा
पिरॅमिड देखावा (ETV Bharat Reporter)

पर्यावरणपूरक शाहूपुरी गणेश मंडळाचे उपक्रम - एड्स बाधित शालेय विद्यार्थ्यांना मदत, अंधशाळेला शैक्षणिक साहित्य आणि समाजातील होतकरू विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देणाऱ्या कोल्हापुरातील शाहूपुरी तरुण मंडळाने पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याला प्राधान्य दिलं आहे. विसर्जन आणि आगमन मिरवणुकीत मंडळांनी डॉल्बीचा वापर केलेला नाही तर गेल्या पाच वर्षांपासून बैठ्या स्वरुपातील गणेशाची 51 इंच मूर्ती कायमस्वरूपी बसवण्याचा निर्णयही मंडळाने घेतला आहे. छोट्या स्वरुपातील गणेशाचं विसर्जन करून कायमस्वरूपी बैठी शास्त्रोक्त पद्धतीने बनवलेली गणेश मूर्ती मंडळाने कायम ठेवली आहे.

शाहूपुरी गणेश मंडळाचा गणपती
शाहूपुरी गणेश मंडळाचा गणपती (ETV Bharat Reporter)


कोल्हापूरकरांचा उदंड प्रतिसाद - रविवारी रामोजी फिल्म सिटीतील काही सेटचा देखावा खुला करण्यात आला, हा देखावा पाहण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी गर्दी केली होती. तसंच शुक्रवारपर्यंत शाहूपुरी व्यापार पेठेतील शाहूपुरी गणेश मंडळाचा तांत्रिक देखावा खुला करण्यात येणार असून कोल्हापूरकरांनी या आगळ्यावेगळ्या देखावा पाहण्यासाठी यावं असं आव्हान मंडळाकडून करण्यात आलं आहे.



GANESHOTSAV 2025 शाहूपुरी गणेश RAMOJI FILM CITY मॅजिकल व्हील SHAHUPURI GANESH MANDAL

