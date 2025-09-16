ETV Bharat / state

पंतप्रधान मोदींच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात 'सेवा पंधरवडा'; आयटीआयचे विद्यार्थी 750 गावांमध्ये स्वच्छता अभियान राबवणार!

कौशल्य विकास विभागाच्या पुढाकारानं राज्यातील 419 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) हजारो विद्यार्थी 750 गावांमध्ये स्वच्छता अभियान राबवणार आहेत.

'Sewa Pakhwada' in the Maharashtra on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's 75th birthday
पंतप्रधान मोदींच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात 'सेवा पंधरवडा' (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 4:17 PM IST

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्रात 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत भाजपाच्या वतीनं 'सेवा पंधरवडा' उपक्रम राबवला जाणार आहे. या अंतर्गत राज्यभरात स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिबिर, आरोग्य तपासणी, मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, नेत्र तपासणी, चष्मा वाटप, मोदी विकास मॅरेथॉन आणि क्रीडा स्पर्धा यांसारख्या विविध सामाजिक उपक्रमांचं आयोजन आलं आहे. याशिवाय, कौशल्य विकास विभागाच्या पुढाकारानं राज्यातील 419 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) हजारो विद्यार्थी 750 गावांमध्ये स्वच्छता अभियान राबवणार आहेत.

1 लाखांहून अधिक मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया होणार - रवींद्र चव्हाण

  • "हा सेवा पंधरवडा लोकसहभागातून राबवला जाणारा सामाजिक उपक्रम आहे. यामार्फत केंद्र सरकारच्या जनकल्याणकारी योजनांचा प्रसार, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेनं जनजागृती केली जाईल," असं भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं. तसंच पक्षाचे सर्व खासदार, आमदार, मंत्री, नेते आणि कार्यकर्त्यांना बूथ व मंडल स्तरावर सक्रिय सहभाग घेण्याचं आवाहन त्यांनी केलं.
  • "या पंधरवड्यात राज्यातील सर्व मंडलांमध्ये रक्तदान शिबिर, आरोग्य शिबिर आणि स्वच्छता अभियानांचे आयोजन होणार आहे. 17 सप्टेंबर रोजी पुण्यात दुपारी 3 वाजता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध जनकल्याणकारी योजनांचे लाभ वितरणाचे कार्यक्रम होणार आहेत. याशिवाय, 'नमो नेत्र संजिवनी' अभियानांतर्गत 1 लाखांहून अधिक मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया आणि 10 लाखांहून अधिक लोकांना चष्मा वाटप करण्याचे नियोजन आहे. तसंच, 48 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये 'खासदार चषक' क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन होणार असून, 20 सप्टेंबरपर्यंत त्यासाठी नोंदणी केली जाईल," असं रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं.
  • याचबरोबर, "21 सप्टेंबर रोजी युवा मोर्चाच्या माध्यमातून प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये 'मोदी विकास मॅरेथॉन'चे आयोजन होईल, ज्यामुळं 'विकसित भारत 2047' संकल्पनेला गती मिळेल. 25 सप्टेंबर रोजी पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त सर्व बूथवर प्रतिमा पूजन आणि प्रबुद्ध संमेलनांतून देशाच्या प्रगतीचा लेखाजोखा लोकांपर्यंत पोहोचवला जाईल. याशिवाय, दिव्यांगांचा सन्मान, वृक्षारोपण, 'वोकल फॉर लोकल'चा प्रचार, 'विकसित भारत' चित्रकला स्पर्धा आणि खादी वस्तूंच्या खरेदीला प्रोत्साहन देणारे उपक्रमही राबवले जाणार आहेत", असंही रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं.


आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांचं स्वच्छता अभियान : कौशल्य विकास विभागाच्या पुढाकारानं राज्यातील 419 शासकीय आयटीआयमधील हजारो विद्यार्थी 750 गावांमध्ये स्वच्छता अभियान राबवणार आहेत. या अभियानाची सुरुवात 17 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता पनवेल तालुक्यातील गव्हाण ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर होईल. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मार्गदर्शन करणार असून, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते उद्घाटन होईल.

हजारो तरुणांना प्रशिक्षण आणि रोजगार : या उपक्रमाविषयी माहिती देताना कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले, "स्वच्छ भारत अभियान हा विकसित भारताच्या संकल्पाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. पंतप्रधान मोदींच्या स्वच्छतेच्या निर्धाराला आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाला अनुसरून आम्ही हा उपक्रम राबवत आहोत. स्वच्छता आणि आरोग्याबाबत जनजागृतीची गरज आहे आणि या अभियानाद्वारे ती पूर्ण होईल. राज्यातील पहिली 'संत गाडगे बाबा स्वच्छ भारत अकादमी' स्थापन करून हजारो तरुणांना प्रशिक्षण आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. स्वच्छता आणि कुशल मनुष्यबळाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा कौशल्य विकास विभाग 'स्वच्छ भारत'च्या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी कटिबद्ध आहे", असं लोढा यांनी नमूद केलं.

