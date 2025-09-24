ETV Bharat / state

नांदेड जिल्ह्यात पूरस्थिती गंभीर; गोदावरी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली, पहिल्यांदाच विष्णुपुरीचे 16 दरवाजे उघडले!

नांदेड जिल्ह्याला येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. अतिवृष्टीसारखा पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. विष्णुपुरी प्रकल्पामध्ये सध्या दररोज दोन लाख क्यूसेक पाण्याचा येवा वाढला आहे.

नांदेड पूरस्थिती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 8:01 AM IST

नांदेड : जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील जायकवाडी, बीड जिल्ह्यातील माजलगाव, सिद्धेश्वर, खडकपूर्णा, निम्नदुधना तसेच अहिल्यानगर येथील विविध धरणांमधून गोदावरी नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. अशा स्थितीत गोदावरी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता नांदेड जिल्ह्यावर पुराचं गंभीर संकट निर्माण झालं आहे.

विष्णुपुरी प्रकल्पात येणाऱ्या वाढीव पाण्याचा विचार करून त्या प्रमाणात विष्णुपुरी प्रकल्पातूनही पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. शहरातील अनेक सखल भागात नदीचं पाणी शिरलं असून नागरिकांचं स्थलांतर सुरू आहे. प्रशासनाकडून आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

शहरातील रामसेतू पूल बंद : शहरातील सखल भागात पाण्याचा गंभीर परिणाम दिसून येत आहे. जुना नांदेड आणि श्रावस्ती नगर भागातील नागरिकांच्या घरांत पाणी शिरलं आहे. यामुळे नागरिकांच्या संसार उपयोगी वस्तूंचं मोठं नुकसान झालं आहे. गोदावरी नदी क्षेत्रातील आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना सतर्केचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनानं सुरक्षित स्थळी जाण्याचं सूचना केल्या आहेत. शहरातील रामसेतू पुलावरून पाणी वाहत आहे. त्यामुळे हा पूल रहदारीसाठी बंद करण्यात आला आहे.

विष्णुपुरीत पाणी वाढणार : विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रातील जायकवाडी, माजलगाव, सिद्धेश्वर, निम्नदुधना आणि खडकपूर्णा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेनं भरले आहेत. सर्व धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे. नांदेड जिल्ह्याला येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. अतिवृष्टीसारखा पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे विष्णुपुरी प्रकल्पामध्ये सध्या दररोज दोन लाख क्यूसेक पाण्याचा येवा वाढला आहे. हा येवा पुढील 6 ते 7 तासांत तीन लाख क्यूसेक्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. सध्या विष्णुपुरी धरणातून 1 लाख 90 हजार क्यूसेक्स पाण्याचा विसर्ग होत आहे, जो अडीच ते तीन लाख क्यूसेक्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरालगत गोदावरी नदीची पातळी धोक्याच्या 351 मीटरच्या वर जाऊन 354 मीटरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. यामुळे नदीकाठच्या सखल भागातील नागरिक आणि जनावरांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित केलं जात आहे. दुधना, येलदरी आणि सिद्धेश्वर धरणांतही पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा, पुंडलिका नद्या आणि त्यांच्या उपनद्याही गोदावरी नदीला मिळतात. या नद्यांना आधीच मोठा पूर आला आहे.

25 वर्षांत पहिल्यांदाच विष्णुपुरीचे 16 दरवाजे उघडले : गेल्या 25 वर्षांत विष्णुपुरी प्रकल्पाचे 16 दरवाजे पहिल्यांदाच उघडण्यात आले आहेत. 2006 मध्ये आलेल्या महापुरात 14 दरवाजे उघडण्यात आले होते. सध्या संपूर्ण मराठवाडा, तसेच नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती नगर जिल्ह्यांतील वेगवेगळ्या धरणांतून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग गोदावरी नदीत होत आहे. गोदावरी नदी पुढे पोच्चम्पाढ मार्गानं समुद्रात विलीन होते. मराठवाड्यात पहिल्यांदाच सर्व धरणं पूर्ण क्षमतेनं भरली आहेत. सर्वत्र पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.

जिल्हा प्रशासनाचा अलर्ट: गोदावरी नदी क्षेत्रातील शेतकरी आणि नागरिकांना प्रशासनाकडून अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. गोदावरी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली असल्यानं या भागातील शेतकरी, नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित व्हावं, असं आवाहन जिल्हा प्रशासनानं केलं आहे. प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांनी 23 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या सूचनेनुसार, नांदेड जिल्ह्यासाठी 23, 24, 25 आणि 27 सप्टेंबर 2025 या चार दिवसांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

  • अलर्टनुसार, 23 व 25 सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी ताशी 30 ते 40 किमी वेगाच्या वारं वाहणार असून ढगांच्या गडगडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
  • तर 26 व 27 सप्टेंबर रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.

या गोष्टी करू नका:

  • आकाशात विजा चमकत असल्यास घरातील लँडलाइन फोनचा वापर करू नका.
  • शॉवरखाली अंघोळ करू नका.
  • घरातील बेसिनचे नळ, पाण्याची पाईपलाइन यांना स्पर्श करू नका.
  • कुठल्याही विद्युत उपकरणांचा वापर करू नका.
  • विजेच्या गडगडाटासह वादळी वारं सुरू असताना लोखंडी धातूच्या सहाय्यानं उभारलेल्या तंबूमध्ये किंवा शेडमध्ये आसरा घेऊ नका.
  • उंच झाडाच्या खाली थांबू नका.
  • धातूंच्या उंच मनोऱ्याजवळ उभं राहू नका.
  • जर आपण घरात असाल तर उघड्या दारातून किंवा खिडकीतून वीज पडताना पाहू नका.

