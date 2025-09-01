ETV Bharat / state

अमरावतीत सात पिढ्यांची परंपरा, निहाटकर कुटुंबातील नवसाला पावणारी मातीची महालक्ष्मी - CLAY MAHALAKSHMI AMRAVATI

अतिशय प्राचीन आणि नाजूक अशा मातीच्या महालक्ष्मी उभं करण्याचं काम फारच जोखमीचं असतं. या प्रक्रियेत महालक्ष्मीचे हात, पाय जोडण्यासाठी मातीच्या पायल्यांमध्ये ज्वारी भरली जाते.

निहाटकर कुटुंबातील नवसाला पावणारी मातीची महालक्ष्मी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2025 at 7:33 AM IST

अमरावती : जुन्या अमरावतीची ओळख म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अंबागेट परिसरातील बुधवारा भागात रविवारी (31 ऑगस्ट) महालक्ष्मीचं पारंपरिक रूपात आगमन झालं. निहाटकर कुटुंबात मागील 350 वर्षांपासून सुरू असलेली ही परंपरा आज सातव्या पिढीतही तितक्याच श्रद्धेनं आणि निष्ठेनं जोपासली जात आहे. या कुटुंबात दरवर्षी मातीपासून बनवलेल्या महालक्ष्मीची स्थापना केली जाते. या महालक्ष्मी मूर्तीचं विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा संपूर्ण साज शेणानं सारवून त्यावर महालक्ष्मीचे मुखवटे बसवले जातात. या साजात कुठलाही रंगीबेरंगी सजावटीचा वापर न करता पारंपरिक नैसर्गिक साहित्याचाच उपयोग केला जातो.

'ईटीव्ही भारत'च्या या स्पेशल रिपोर्टद्वारे आपण जाणून घेणार आहोत की, आधुनिकतेच्या या युगातही पारंपरिक संस्कृतीचं मोल किती खोलवर रुजलं आहे. सात पिढ्यांपासून जपली जाणारी ही मातीच्या महालक्ष्मीची परंपरा म्हणजे श्रद्धा, निसर्गस्नेह आणि कौटुंबिक एकतेचा सुंदर संगम आहे.

महालक्ष्मींचं वैशिष्ट्य काय? : अनेक घरांमध्ये महालक्ष्मीच्या पूजनासाठी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचे किंवा पितळाचे मुखवटे वापरण्याची पद्धत दिसून येते. मात्र, अमरावतीच्या अंबागेट परिसरातील निहाटकर कुटुंबाची परंपरा या सर्वांपेक्षा वेगळी आणि अधिक पारंपरिक आहे. संजय जनार्दन निहाटकर यांच्या घरातील महालक्ष्मी पूजनात वापरले जाणारे मुखवटे हे पूर्णपणे मातीचे आहेत. एवढंच नाही, तर महालक्ष्मीचे हात, पाय आणि इतर अवयवही या मातीपासूनच सुबकपणे घडवले गेले आहेत. विशेष बाब म्हणजे या मातीच्या मूर्ती तब्बल 350 वर्षांपासून सुस्थितीत जपल्या गेल्या आहेत. काळाच्या ओघात अनेक बदल झाले, तंत्रज्ञान वाढलं, मूर्ती बनवण्याच्या पद्धती बदलल्या पण निहाटकर कुटुंबानं आपल्या मूळ परंपरेला अखंडपणे जपलं आहे.

अशी होते मातीच्या महालक्ष्मीची स्थापना : सर्वप्रथम महालक्ष्मी उभी राहते ती पायली आणि मडके ही दोन्ही भांडी शेणानं लेपून ठेवल्या जातात. त्यानंतर या पायली आणि मडक्यांमध्ये ज्वारी भरली जाते. यानंतर मातीपासून बनवलेले महालक्ष्मीचे मुखवटे, हात, पाय आणि इतर अवयव काळजीपूर्वक एकत्र करून मूर्तीचं स्वरूप उभं केलं जातं. त्यानंतर त्यावर पारंपरिक साड्या चढवल्या जातात. मूर्तीला योग्य आधार देण्यासाठी आणि तिचं स्वरूप स्थिर ठेवण्यासाठी ती दोरीनं घट्ट बांधली जाते.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांजली सावरकर यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती दिली. त्यांच्या मते, “आमच्या घरची महालक्ष्मी ही नवसाला पावणारी आहे. कित्येकांना इथे नवस केल्यानंतर अनुभव आले आहेत.”

सांजली सावरकर यांचं म्हणणं आहे की, “या परंपरेत केवळ मूर्तीच नाही, तर आमचा इतिहास, आमचं संस्कारविश्व आणि देवतेप्रती असलेली निष्ठा साठलेली आहे. महालक्ष्मीची स्थापना ही आमच्यासाठी धार्मिक विधी नसून, एक पवित्र कुटुंबीय परंपरा आहे जी आम्ही मनापासून जपतो.”

घरातल्या सदस्यांसमोरच होते महालक्ष्मी उभी : अतिशय प्राचीन आणि नाजूक अशा मातीच्या महालक्ष्मीला उभं करण्याचं काम हे फारच जोखमीचं असतं. या प्रक्रियेत महालक्ष्मीचे हात, पाय आणि इतर भाग जोडण्यासाठी मातीच्या पायल्यांमध्ये ज्वारी भरली जाते.

महालक्ष्मी उभी करताना घरातलेच सदस्य उपस्थित असावेत, ही परंपरा निहाटकर कुटुंबात कटाक्षानं पाळली जाते. कारण, बाहेरची कोणी व्यक्ती या वेळी उपस्थित असल्यास महालक्ष्मी उभी होत नाही, असा अनुभव या कुटुंबाला वारंवार आला आहे.

एकदा असंच झालं की, एक महिला महालक्ष्मी कशा उभ्या केल्या जातात हे पाहण्यासाठी घरात बसल्या. संध्याकाळचे 6 वाजले तरी महालक्ष्मी उभी झाली नव्हती. शेवटी त्या महिलेला बाहेर जाण्याची विनंती करण्यात आली. त्या महिला बाहेर गेल्यानंतर अवघ्या 5 मिनिटांत महालक्ष्मी उभी राहिली.

“आमच्या घरातली महालक्ष्मी केवळ घरातल्या सदस्यांसमोरच उभी होते, हा अनुभव आम्ही अनेकदा घेतलाय,” असं सांजली सावरकर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्टपणे सांगितलं.

