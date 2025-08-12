मुंबई : एकेकाळी वसई-विरारवर एकहाती वर्चस्व राखणाऱ्या ठाकूर घराण्याची पकड हळूहळू सैल होऊ लागली आहे. गेल्या आठवड्यात बहुजन विकास आघाडीचे (बविआ) नेते नितीन ठाकूर आणि माजी नगरसेवक दिनेश भानुशाली यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. यानंतर आता हितेंद्र ठाकूर यांना भाजपानं आणखी एक धक्का दिला आहे. ठाकुरांचे विश्वासू शिलेदार महेश पाटील यांनी मंगळवारी भाजपाचा झेंडा हाती घेतला. वसई-विरार महानगरपालिकेत सत्तापरिवर्तन करण्याची जबाबदारी भाजपानं आमदार स्नेहा दुबे यांच्यावर दिली आहे. त्यानुसार दुबे यांनी मोर्चेबांधणी करत विविध पक्षातील प्रमुख नेते आणि कार्यकर्त्यांना भाजपाकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. विशेषतः हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीतून भाजपामध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या त्यात अधिक आहे. गेल्या आठवड्यात बहुजन विकास आघाडीतील अनेक माजी नगरसेवकांनी भाजपात प्रवेश केला. त्यापाठोपाठ आता हितेंद्र ठाकूर यांचे निकटवर्तीय माजी नगरसेवक महेश पाटील यांना गळाला लावण्यात दुबे यांना यश आलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून नाराज : बहुजन विकास आघाडीतून तीन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले महेश पाटील हे हितेंद्र ठाकूरांचे विश्वासू म्हणून ओळखले जात होते. उच्चशिक्षित असलेल्या पाटील यांची अभ्यासू नगरसेवक म्हणून ओळख होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या नाराजीच्या चर्चा सुरू होत्या. सक्रीय राजकारणापासूनही ते अलिप्त होते. मात्र, अचानक त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. त्यांच्यासोबत बविआ मधून भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्यांमध्ये झोपडपट्टी आघाडीचे अध्यक्ष राजेश ठाकूर, महिला झोपडपट्टी आघाडीच्या अध्यक्ष सविता ठाकूर, रवी पाटील, राजेश पाटील, दिलीप भोईर, हर्ष म्हात्रे, युवा प्रतिष्ठानचे धवल चोरघे आदींचा समावेश आहे.
प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांनी केलं स्वागत : भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी त्यांचं पक्षात स्वागत केलं. या पक्षप्रवेशाविषयी प्रतिक्रिया देताना रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितलं की, "विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्रासाठी समर्पित मोदी सरकार, महायुती सरकार यांच्यावर विश्वास ठेवून या सर्वांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. या सर्वांचा विश्वास सार्थ ठरवू. वसई-विरार परिसराच्या विकासासाठी भाजपा कटीबद्ध असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वसई-विरार, नालासोपारा परिसरातील नागरी प्रश्नांकडे प्राधान्यानं लक्ष देत आहेत. तसंच या परिसरातील समस्या दूर करून सर्वांना विकासाच्या प्रवाहात सामील करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यामध्ये एक विचारांचे सरकार प्रयत्नशील आहे. आता महेश पाटील यांसारखे जनतेच्या समस्यांची जाण असलेले कार्यकर्ते भाजपाशी जोडले गेल्यानं या परिसरातील नागरिकांच्या समस्या सोडवल्या जातील," असं रविंद्र चव्हाण यांनी नमूद केलं.
