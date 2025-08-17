ETV Bharat / state

ज्येष्ठ समाजवादी नेते तथा 'गरीबांचे डॉक्टर' य बा दळवी यांचं मुंबईत निधन - YASHWANTRAO DALVI PASSES AWAY

ज्येष्ठ समाजवादी नेते तथा गरीबांचे डॉक्टर य बा दळवी यांचं मुंबईत निधन झालं. कणकवली मतदार संघात त्यांनी गरीब रुग्णांची सेवा केली.

YASHWANTRAO DALVI PASSES AWAY
य बा दळवी यांचं मुंबईत निधन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2025 at 8:34 PM IST

1 Min Read

मुंबई : ज्येष्ठ समाजवादी नेते आणि कणकवली-मालवणचे माजी आमदार तथा 'गरीबांचे डॉक्टर' यशवंतराव बाबाजी दळवी तथा य. बा. यांचं आज मुंबईत वृद्धापकाळानं निधन झालं. य बा यांनी फेब्रुवारी महिन्यात शंभराव्या वर्षात पदार्पण केलं होतं. 'आमचे डॉक्टर' या नावानं कणकवली तालुक्यात सुपरीचीत असणारे डॉ य बा दळवी 1962 साली कणकवली मतदार संघातून प्रजा समाजवादी पक्षाकडून आमदार झाले. त्यानंतर मालवण (1978) मतदारसंघातून जनता दलाच्या तिकिटावरून विधानसभेत निवडून गेले. ज्येष्ठ समाजवादी नेते, कोकणचे सुपुत्र बॅरिस्टर नाथ पै आणि केंद्रीय माजी अर्थमंत्री आणि रेल्वे मंत्री प्रा मधु दंडवते यांचे ते विश्वासू सहकारी होते.

श्रमदान आणि भूदान या मार्गानं सुरू केला : यशवंतराव बाबाजी दळवी तथा य बा यांनी 1953 साली वैद्यकीय परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यांना मुंबई शहरात चांगल्या पगाराची नोकरी मिळाली असती, मात्र डॉक्टर झाल्यानंतर त्यांनी मुंबईत न राहता थेट आपलं गाव कळसुली गाठलं. गावात त्यांनी अविरत रुग्णसेवा केली. कोरोना साथीत य बा आजारी पडेपर्यंत त्यांनी अविरत रुग्णसेवा केली. कोकणातील नागरिकांची गरज आणि परिस्थिती जाणून घेत, त्यांनी रुग्णसेवा बजावली. अडलेली बाळंतीण आणि सर्पदंशानं बाधित रुग्णावर उपचार करण्यासाठी रात्री अपरात्री बॅग उचलून य बा हे यशवंतराव बाबाजी दळवी तथा य. बा. 4, 5 मैल जात असत. गावासाठी हायस्कूल आणि ओसरगाव- कळसुली तसेच कणकवली- हळवल- शिरवल मार्गे रस्ते श्रमदान आणि भूदान या मार्गानं त्यांनी विकसित केले आहेत.

य बा दळवी यांच्या पश्चात पत्नी डॉ. श्रीमती साधना, सुपुत्र रणजीत (क्रीडा पत्रकार) तसेच कन्या कल्पना कदम, दीया मोरे, सुप्रिया सुलचंदानी तसेच नातवंडे-पतवंडे आहेत. नातू अनिरुद्ध हा सध्या वैद्यकीय क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे.

हेही वाचा :

  1. क्रिकेट समीक्षक द्वारकानाथ संझगिरी यांचे निधन, 74 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
  2. Funeral for Mete जनसमुदायाकडून जड अंतकरणाने विनायक मेटेंना अखेरचा निरोप
  3. M C Josephine Passes Away : सीपीआय (एम)च्या ज्येष्ठ नेत्या एम.सी जोसेफिन यांचे निधन

मुंबई : ज्येष्ठ समाजवादी नेते आणि कणकवली-मालवणचे माजी आमदार तथा 'गरीबांचे डॉक्टर' यशवंतराव बाबाजी दळवी तथा य. बा. यांचं आज मुंबईत वृद्धापकाळानं निधन झालं. य बा यांनी फेब्रुवारी महिन्यात शंभराव्या वर्षात पदार्पण केलं होतं. 'आमचे डॉक्टर' या नावानं कणकवली तालुक्यात सुपरीचीत असणारे डॉ य बा दळवी 1962 साली कणकवली मतदार संघातून प्रजा समाजवादी पक्षाकडून आमदार झाले. त्यानंतर मालवण (1978) मतदारसंघातून जनता दलाच्या तिकिटावरून विधानसभेत निवडून गेले. ज्येष्ठ समाजवादी नेते, कोकणचे सुपुत्र बॅरिस्टर नाथ पै आणि केंद्रीय माजी अर्थमंत्री आणि रेल्वे मंत्री प्रा मधु दंडवते यांचे ते विश्वासू सहकारी होते.

श्रमदान आणि भूदान या मार्गानं सुरू केला : यशवंतराव बाबाजी दळवी तथा य बा यांनी 1953 साली वैद्यकीय परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यांना मुंबई शहरात चांगल्या पगाराची नोकरी मिळाली असती, मात्र डॉक्टर झाल्यानंतर त्यांनी मुंबईत न राहता थेट आपलं गाव कळसुली गाठलं. गावात त्यांनी अविरत रुग्णसेवा केली. कोरोना साथीत य बा आजारी पडेपर्यंत त्यांनी अविरत रुग्णसेवा केली. कोकणातील नागरिकांची गरज आणि परिस्थिती जाणून घेत, त्यांनी रुग्णसेवा बजावली. अडलेली बाळंतीण आणि सर्पदंशानं बाधित रुग्णावर उपचार करण्यासाठी रात्री अपरात्री बॅग उचलून य बा हे यशवंतराव बाबाजी दळवी तथा य. बा. 4, 5 मैल जात असत. गावासाठी हायस्कूल आणि ओसरगाव- कळसुली तसेच कणकवली- हळवल- शिरवल मार्गे रस्ते श्रमदान आणि भूदान या मार्गानं त्यांनी विकसित केले आहेत.

य बा दळवी यांच्या पश्चात पत्नी डॉ. श्रीमती साधना, सुपुत्र रणजीत (क्रीडा पत्रकार) तसेच कन्या कल्पना कदम, दीया मोरे, सुप्रिया सुलचंदानी तसेच नातवंडे-पतवंडे आहेत. नातू अनिरुद्ध हा सध्या वैद्यकीय क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे.

हेही वाचा :

  1. क्रिकेट समीक्षक द्वारकानाथ संझगिरी यांचे निधन, 74 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
  2. Funeral for Mete जनसमुदायाकडून जड अंतकरणाने विनायक मेटेंना अखेरचा निरोप
  3. M C Josephine Passes Away : सीपीआय (एम)च्या ज्येष्ठ नेत्या एम.सी जोसेफिन यांचे निधन

For All Latest Updates

TAGGED:

YASHWANTRAO DALVI PASSES AWAYSENIOR SOCIALIST LEADER PASSES AWAYज्येष्ठ समाजवादी नेतेय बा दळवी यांचं मुंबईत निधनYASHWANTRAO DALVI PASSES AWAY

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.