शिवचरित्रकार हरपला; ज्येष्ठ इतिहास संशोधक गजाभाऊ मेहेंदळे यांचं पुण्यात निधन
शिवचरित्रकार तथा ज्येष्ठ इतिहास संशोधक गजाभाऊ मेहेंदळे यांचं पुण्यात निधन झालं. युद्ध पत्रकार ते शिवचरित्रकार असा त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास आहे.
Published : September 18, 2025 at 8:14 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 10:28 AM IST
पुणे : ज्येष्ठ इतिहास संशोधक आणि शिवचरित्रकार गजाभाऊ मेहेंदळे यांचं पुण्यात निधन झालं. वयाच्या 78 व्या वर्षी मेहेंदळे यांनी अखेरचा श्वास घेतला. आज सकाळी 11 वाजता भारत इतिहास संशोधक मंडळात त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार असून यानंतर वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिली आहे.
इतिहास संशोधक गजाभाऊ मेहेंदळेंना युद्धशास्त्राची आवड : इतिहास संशोधक गजाभाऊ मेहेंदळे यांचा जन्म 19 डिसेंबर 1947 रोजी झाला. गजाभाऊंना शालेय जीवनापासूनच इतिहासाची खूप आवड होती. गजानन मेहेंदळे यांनी 1969 साली पुण्याच्या भारत इतिहास संशोधक मंडळात पाऊल ठेवलं आणि अभ्यासाला सुरुवात केली. त्यातूनच पुढं त्यांना युद्धशास्त्राची अधिक आवड निर्माण झाली आणि अठराव्या वर्षापासून त्यांनी युद्धशास्त्राचं वाचन आणि अभ्यास सुरू केला. वयाच्या 24 व्या वर्षी पत्रकार म्हणून त्यांना बांगलादेशात पाठवण्यात आलं. युद्ध सुरू होण्याच्या सात-आठ महिने आधीच मेहेंदळे तिथं पोहोचले. त्यावेळी प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झालं नसलं, तरी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. बांगलादेश मुक्ती वाहिनीनं क्रांतिकार्याला सुरुवात केली होती.
बांगलादेशच्या वेगवेगळ्या सीमांमधून केला प्रवेश : त्यांनी बांगलादेशच्या वेगवेगळ्या सीमांमधून आत प्रवेश केला. तिथली सगळी परिस्थिती अनुभवली. अनेक लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. पाकिस्तानी सैन्याविरुद्ध बांगलादेशमध्ये असलेला रोष त्यांनी अनुभवला. त्यावर लिहिलेले लेख गजाभाऊ तार करून वृत्तपत्राला पाठवत असत. यानंतर प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झालं तेव्हादेखील मेहेंदळे बांगलादेशातच होते. बांगलादेश मुक्ती वाहिनीच्या एका गटाबरोबर ते युद्धक्षेत्रात काही काळ वावरले. तिथं तळ ठोकून असलेल्या अनेक भारतीय सैन्य दलातील अधिकाऱ्यांशी त्यांच्या मुलाखती झाल्या.
शिवचरित्र अभ्यासाला प्रारंभ : युद्ध संपल्यावर मेहेंदळे दिल्लीमध्ये आले आणि त्यांनी बांगलादेश युद्धावर एक पुस्तक देखील लिहिले. परंतु ते अप्रकाशित आहे. त्यानंतर शिवाजी महाराजांवर लष्करी दृष्टीकोनातून किंवा त्यांच्या युद्धनेतृत्वाबद्दल पुस्तक लिहावे, असा विचार त्यांच्या मनात आला. दिवंगत अभिनेता, निर्माता, दिग्दर्शक विनय आपटे यांचं निर्मिती-दिग्दर्शन असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील महत्वाकांक्षी हिंदी मालिकेसाठीसुद्धा गजानन भास्कर मेहेंदळे यांनी संशोधन केलं होतं. ही महामालिका आर्थिक अडचणींमुळे चाळीस भागांनंतर बंद पडली. मात्र यातून खरे युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज देशभरातल्या सर्वसामान्य दर्शकांना पाहायला मिळाले.
शिवाजी महाराजांच्या युद्धशास्त्राकडे वळले : गजाभाऊंनी संरक्षण आणि सामरिकशास्त्र विषयात पुणे विद्यापीठातून पदव्युत्तर (M.A.) पदवी घेतली. यावेळी युद्धशास्त्राचा अभ्यास करताना ते शिवाजी महाराजांच्या युद्धशास्त्राकडं वळले. त्यातून निर्णय झाला शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा पूर्ण अभ्यास करायचा. यासाठी मग मोडीलिपी बरोबरच फारसी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, पोर्तुगीज या भाषा ते शिकले. मराठी, हिंदी, संस्कृत आणि इंग्लिश भाषेतील इतिहासाची साधने होतीच. ज्याला या भाषा येतात तोच खोलात जाऊन शिवचरित्राचा अभ्यास करू शकतो. यासाठी मूळ साधनं आणि मुघलांची साधनं अभ्यासणं आवश्यक होते. या अभ्यासासाठी ते भारतभर फिरले. जिथं जिथं संदर्भ कागदपत्रं होती ती मिळवली. अनेक अभ्यासकांशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी शिवचरित्र इंग्रजीतून लिहिले. मग मराठीतूनही लेखन केलं. त्यामध्ये 1658 पर्यंतच्या इतिहासावर 2500 पानं झाली आहेत आणि पुढील लेखन चालू होतं. 'Shivaji his Life and Times' हा एक हजार पानांचा इंग्रजी ग्रंथ आणि 'श्री राजा शिवछत्रपती' हा अडीच हजार पानांचा मराठी ग्रंथ हे या संशोधनातून साकार झाले आहेत. यामध्ये जवळजवळ सात हजार संदर्भ दिले आहेत. याबरोबरच 'शिवछत्रपतींचे आरमार', 'आदिलशाही फर्माने' या पुस्तकांचे ते लेखक आहेत. 'Tipu as he really was' ही त्यांची इंग्लिश पुस्तिका यापूर्वीच प्रकाशित झाली आहे. त्यांचा Tipu: As He Really Was हा ग्रंथ देखील प्रकाशित झाला असून औरंगजेबाच्या धार्मिक धोरणावर त्यांचा ग्रंथ येऊ घातलेला होता.
शिवाजी महाराजांवर महत्त्वाचं लेखन : भारतात इस्लामिक सत्तेचे पाय पहिल्यांदा रोवल्यापासून पुढे जवळजवळ हजार वर्षे या राजवटींनी येथील प्रजेवर अनन्वित अत्याचार केले. या राजवटींनी अवलंबलेले धार्मिक धोरण आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यामुळे झालेला आमुलाग्र बदल हा आगामी काळात प्रकाशित होणाऱ्या 'भारतातील इस्लामी राजवट आणि शिवछत्रपतींचे स्वराज्य' या ग्रंथाचा विषय होता. मेहेंदळे एकदा म्हणाले होते, "शिवाजी महाराजांना इतिहासातून काढले तर आपला इतिहास कुठे जातो? आणि त्यांचा इतिहासात समावेश केला तर कुठे जातो? हे महत्त्वाचे आहे. इस्लामी जुलमी राजवटींना शिवाजी महाराजांनी रोखले, हे जर कळले तर शिवचरित्र कळले."
पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाचा अभ्यास : गजाभाऊंनी सन 2000 ते 2017 अशी 17 वर्षे पहिले आणि दुसरे महायुद्ध याचा सखोल अभ्यास करून त्यावर सुमारे सहा हजार पानांचं लेखन पूर्ण केलं आहे. आगामी काळात त्यांचे 10 ते 12 खंड प्रसिद्ध होणार होते. त्यातही गुप्त संदेश उलगडणे आणि त्यांचे वाचन करणे या विषयावर त्यांनी एक पुस्तक लिहिले आहे.
