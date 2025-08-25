ETV Bharat / state

"मला आरोप मान्य नाहीत", संजय राऊत मानहानी प्रकरणी नारायण राणेंचं न्यायालयासमोर उत्तर! - NARAYAN RANE

नारायण राणेंच्या हजेरीची नोंद घेत न्यायालयानं या खटल्याची सुनावणी 11 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.

Mazgaon metropolitan magistrate court Mumbai
माझगाव दंडाधिकारी न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांची बदनामी केल्याप्रकरणी दाखल खटल्यात भाजपाचे माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सोमवारी (25 ऑगस्ट) माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयात हजेरी लावली. याप्रकरणी आपल्यावर लावलेले आरोप मान्य नाहीत, असं नारायण राणेंनी जातीनं सांगितल्यानं आता रितसर खटला चालणार हे निश्चित झालंय. नारायण राणेंच्या हजेरीची नोंद घेत न्यायालयानं या खटल्याची सुनावणी 11 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.

मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलासा नाकारल्यामुळं राणेंना लावावी लागली हजेरी : या मानहानी प्रकरणी माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयानं नारायण राणेंना बजावलेल्या समन्सविरोधात नारायण राणेंनी दिलेलं आव्हान मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावलंय. त्यामुळं नारायण राणेंना अखेर दंडाधिकारी न्यायालयातील सुनावणीला हजेरी लावावी लागली. संजय राऊत यांच्यावतीनं वकील सार्थक शेट्टी, प्रकाश शेट्टी यांनी बाजू मांडताना राणेंच्या अर्जाला जोरदार विरोध केला होता. नारायण राणेंचा हेतू ही खासदार संजय राऊतांची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचाच होता. त्यामुळं नारायण राणेंनी संजय राऊतांची जाणूनबूजून जाहीरपणे बदनामी केलीय, असा युक्तिवाद राऊतांच्यावतीनं करण्यात आला. तर नारायण राणे यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांनी युक्तिवाद करताना संजय राऊतांचा दावा फेटाळून लावला होता. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून न्यायालयानं राणेंची याचिका फेटाळून लावत त्यांना याप्रकरणी दिलासा देण्यास नकार दिला होता.

Mazgaon metropolitan magistrate court Mumbai
माझगाव दंडाधिकारी न्यायालय (ETV Bharat Reporter)

काय आहे प्रकरण? : भांडुप इथं 15 जानेवारी 2023 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या कोकण महोत्सवात बोलताना भाजपाचे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका केली होती. "संजय राऊत यांना मी पहिल्यांदा खासदार बनवलं, निवडणूक लढण्यासाठी मी त्यावेळी पैसे दिले होते. इतकंच काय तर संजय राऊत यांचं मतदार यादीत नावही नव्हतं. तेही मी टाकायला लावलं," असं नारायण राणेंनी म्हटलं होतं. दरम्यान, नारायण राणेंच्या या वक्तव्याविरोधात संजय राऊतांनी न्यायालयात तक्रार देत मानहानीचा खटला दाखल केलाय.

Mazgaon metropolitan magistrate court Mumbai
माझगाव दंडाधिकारी न्यायालय (ETV Bharat Reporter)

माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयाकडून नारायण राणेंना समन्स : या प्रकरणाची दखल घेत माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयानं 23 एप्रिल 2025 रोजी नारायण राणेंना न्यायालयापुढं हजर राहून भूमिका स्पष्ट करण्याच समन्स जारी केल होतं. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या या समन्सविरोधात नारायण राणेंनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. दंडाधिकारी न्यायालयानं बजावलेल हे समन्स बेकायदेशीर असून ते जारी करताना कोणताही तर्क न लावता ते बजावल्याचा दावा नारायण राणेंनी समन्सविरोधात दाखल अर्जातून केला होता, मात्र न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावल्यानं अखेर नारायण राणेंना न्यायालयापुढं हजेरी लावावी लागली.

