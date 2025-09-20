सीप्झ ते कुलाबा अवघ्या 54 मिनिटांत; 30 सप्टेंबरपासून मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होणार
येत्या 30 सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मार्गिकेच्या अंतिम टप्प्याचं उद्घाटन होणार आहे. ही मेट्रो पश्चिम उपनगराला थेट मुंबईच्या दक्षिण टोकाशी जोडणार आहे
मुंबई : देशाच्या आर्थिक राजधानीत वाहतूक कोंडी ही नेहमीची समस्या आहे. रस्त्यांवरील गर्दी, लोकल ट्रेनमधील धक्काबुक्की आणि प्रवासासाठी लागणारा तासनतासांचा वेळ, यामुळे मुंबईकर हैराण झालेत. मात्र, आता एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. देशातील पहिली भुयारी मेट्रो मार्गिका (मेट्रो 3) पूर्ण क्षमतेनं सुरू होण्यास सज्ज झाली आहे. येत्या 30 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मार्गिकेच्या अंतिम टप्प्याचं उद्घाटन होणार आहे. ही मेट्रो पश्चिम उपनगराला थेट मुंबईच्या दक्षिण टोकाशी जोडणार आहे. या नव्या मार्गिकेमुळं मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनात कसा बदल घडेल? वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कसा सुटेल? आणि हा बहुप्रतीक्षित प्रकल्प पूर्णत्वाकडे कसा वेगाने प्रगती करीत आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ यात.
आठ वर्षांची प्रतीक्षा संपली : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) मार्फत उभारण्यात येत असलेली ही मेट्रो 3 मार्गिका कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ (आरे) अशी आहे. एकूण 33.5 किलोमीटर लांबीची ही भुयारी मार्गिका 2011 मध्ये पहिल्यांदा प्रस्तावित करण्यात आली होती. प्रत्यक्ष काम 2016 मध्ये सुरू झालं. तब्बल आठ वर्षांहून अधिक काळानंतर ही मार्गिका पूर्णपणे प्रवासी सेवेत दाखल होत आहे. सुरुवातीला 23,136 कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च होता, जो आता वाढून 37,246 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या प्रकल्पासाठी 60 टक्के निधी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जायका) ने दिला आहे, तर उर्वरित निधी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारनं 50:50च्या भागीदारीतून खर्च केला आहे.
मेट्रोची 27 स्थानकं : या मार्गिकेवर एकूण 27 स्थानकं आहेत. सध्या आरे ते आचार्य अत्रे चौक दरम्यान 16 स्थानकांवर मेट्रो सेवा सुरू आहे. आरे ते बीकेसी हा टप्पा ऑक्टोबर 2024 मध्ये, तर बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक हा टप्पा मे 2025 मध्ये सुरू झाला. आता शेवटच्या टप्प्यातील आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड असा 11.2 किलोमीटर लांबीचा मार्ग 11 स्थानकांसह 30 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. या टप्प्यासाठी याआधी अनेक मुहूर्त काढण्यात आले, पण तांत्रिक कारणांमुळं विलंब झाला. मात्र आता काम पूर्ण झालं असून, ही मार्गिका मुंबईकरांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
अंतिम तयारी सुरू : या शेवटच्या टप्प्यातील सायन्स म्युझियम ते कफ परेड या मार्गावर कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) पथकाकडून नुकतीच तपासणी करण्यात आली. आता सीएमआरएस आयुक्तांकडून अंतिम तपासणी 22 ते 25 सप्टेंबर या कालावधीत केली जाणार आहे. या तपासणीनंतर अंतिम प्रमाणपत्र मिळताच हा मार्ग प्रवासी सेवेत खुला केला जाणार आहे. उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर काम अतिशय वेगानं सुरू आहे. पंतप्रधान मोदी 30 सप्टेंबरला मुंबईत येणार असून, यावेळी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह इतर पायाभूत प्रकल्पांचंही लोकार्पण होणार आहे. त्यात या मेट्रो टप्प्याचा समावेश असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
कुठून कुठं धावणार? : आरे जेव्हीएलआर, सीप्झ, अंधेरी एमआयडीसी, मरोळ नाका, मुंबई विमानतळ टी2, सहार रोड, विमानतळ टी1, सांताक्रूझ, वांद्रे कॉलनी, बीकेसी (वांद्रे कुर्ला संकुल), धारावी, शीतलादेवी मंदिर, दादर मेट्रो, सिद्धिविनायक मंदिर, वरळी, आचार्य अत्रे चौक, विज्ञान संग्रहालय, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, ग्रँट रोड, गिरगाव, काळबादेवी, सीएसएमटी, हुतात्मा चौक, चर्चगेट, विधान भवन, कफ परेड.
मुंबईकरांना नेमका काय फायदा होणार? : ही मेट्रो मार्गिका दक्षिण मुंबईला पश्चिम उपनगरांशी जोडेल. त्यामुळं देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळांपर्यंत पोहोचणं सोपं होईल. कुलाबा, वरळी, दादर, बीकेसी, सांताक्रूझ, सीएसएमटी, चर्चगेट, मंत्रालय, विधानभवन यांसारख्या प्रमुख ठिकाणांना जोडणाऱ्या या मार्गिकेमुळं शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या कमी होईल. दररोज सुमारे 13 लाख प्रवासी या मेट्रोनं प्रवास करतील, अशी अपेक्षा आहे. सध्या कफ परेड ते आरेपर्यंत रस्ते मार्गानं प्रवासासाठी दीड ते दोन तास लागतात. पण मेट्रोनं अवघ्या 54 मिनिटांत हे अंतर पार करता येईल.
धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांशी जोडणी : दक्षिण मुंबईतील रहिवाशांना सिद्धिविनायक दर्शनासाठी आता थेट मेट्रोने ६० रुपयांत पोहोचता येईल. पूर्वी बस आणि लोकलनं 60 ते 70 रुपये खर्च येत असे, पण मेट्रोमुळं धक्काबुक्की आणि वेळेचा त्रास वाचेल. ही मार्गिका प्रमुख धार्मिक स्थळं, रुग्णालयं, शैक्षणिक संस्था आणि पर्यटन स्थळांजवळून जाते. बीकेसीहून सीएसएमटीला जाण्यासाठी शेअर रिक्षा किंवा बस-लोकलनं 50 ते 70 रुपये खर्च येतो. आता मेट्रोनं वातानुकूलित आणि आरामदायी प्रवास 50 रुपयांत शक्य होईल. रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी होऊन कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. ही मार्गिका मुंबईच्या उत्तर-दक्षिण प्रवासाला नवी दिशा देईल.
वाहतुकीची कोंडी सुटण्यास कशी मदत? : मुंबईतील रस्त्यांवर दररोज लाखो वाहनं धावतात. त्यामुळं वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण वाढतं. ही भुयारी मेट्रो विमानतळ, बीकेसी, मंत्रालय, विधानभवन आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांना थेट जोडेल. परिणामी, लोकल रेल्वे आणि रस्त्यांवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. आर्थिक हब असलेले बीकेसी आणि राज्य सरकारी कार्यालयांचा दक्षिण मुंबईचा भाग आता 60 रुपयांत थेट जोडला जाणार आहे. यामुळं मुंबईकरांना वेळ, पैसा आणि ताण तीनही गोष्टींमधून दिलासा मिळेल.
