मूर्ती घडवणं, देशभर फिरून विकणं हेच जीवनचक्र; राजस्थानमधील भटक्या मूर्तिकारांची कहाणी

गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दिवाळी यांसारख्या सणांमध्ये देवदेवतांच्या मूर्तींची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढते. यासाठी बाहेरील राज्यातील मूर्तिकार महाराष्ट्रात येऊन त्यांचा व्यवसाय करतात.

September 9, 2025 at 5:36 PM IST

अमरावती : कुठंतरी माळरानावर किंवा रस्त्याच्या कडेला उघड्यावर प्लास्टिक ताडपत्री असणाऱ्या छतांची झोपडी आणि त्यासमोर दिवसभर सुरू असणाऱ्या मूर्ती कामात मग्न असलेले महिला, पुरुष आणि त्यांना मदत करणारी चिमुकली असं चित्र अनेकदा पाहायला मिळतं. सध्या असचं दृश्य संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्यामागे अमरावती-मार्डी मार्गावर एका खुल्या लेआउटवर दिसतंय. आता दोन महिने मुक्काम अमरावती शहराजवळ असला तरी, अशी मूर्ती घडवणं आणि देशभर फिरणं हेच या मूर्तिकारांचं आयुष्यभराचं‍ जीवनचक्र आहे. वर्षभरात दोन-तीन महिने केवळ आपल्या राजस्थानातील गावात आपल्या छोट्याशा घरात हे जगतात. बाकी आठ ते दहा महिने आपल्या मूर्तींनी इतरांच्या घराची शोभा वाढवणं हाच यांचा उद्योग. या मूर्तिकार कुटुंबाच्या भटकंती आयुष्याची कहाणी सांदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.




लहान मुलांसह बारा जणांचं बिऱ्हाड : चार लहान मुलं, चार महिला आणि चार पुरुष असं बिऱ्हाड घेऊन हे मूर्तिकार पाच दिवसांपूर्वी कर्नाटकाच्या द्रोणगिरी येथून अमरावती शहराच्या वेशीवर मार्डी मार्गावर असणाऱ्या एका लेआऊटवर आपली झोपडी टाकून मुक्कामी आहेत. दिलीप मकवाना हे प्रमुख मूर्तिकार असून ते मूळचे राजस्थानच्या उदयपूर जिल्ह्यातील रोहिडा गावाचे रहिवासी आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचा साडू पप्पू राठोड हा राजस्थानच्या राजसमंद जिल्ह्यातल्या कोमलगड येथील रहिवासी आहे. दिलीप मकवना यांच्यासोबत पत्नी, साडूचं कुटुंब, दोन कर्मचारी आणि त्यांच्या बायका आणि मुलं आहेत. मुलांना इकडे महाराष्ट्रातच तिसरी, चौथी पर्यंत शाळेत पाठवलं. जिथे थांबले तिथे दोन तीन महिने मुलं शाळेत जायची. आमच्याजवळ पैसे नसल्यामुळं मुलांना शिक्षण दिलं नाही असं दिलीप मकवना 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

भटक्या मूर्तिकारांची कहाणी (ETV Bharat Reporter)



असं चालतं काम : हे कुटुंब पूर्णतः प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनवतं. हत्ती, घोडे, बैल, हरिण यासह कृष्ण, गणपती, लक्ष्मी अशा देवांच्या मूर्ती हे तयार करतात. मूर्ती तयार करणारे लहान आणि मोठ्या आकारातले साचे त्यांच्याकडे आहेत. हे साचे दोन तीन भागात विभागले आहेत. पाण्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिसची पावडर टाकून पातळसर किंचित घट्ट पेस्ट तयार करून जशी मूर्ती घडवायची तशा साच्यांमध्ये ती पेस्ट ओततात. अर्धा, एक तासात त्या साच्यात मूर्ती आकार घेते. यानंतर साच्यातून मूर्ती हळूच बाहेर काढली जाते. या मूर्तीवर असणारे ओबडधोबड प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस महिला घासून काढतात. यासह मूर्तीचे डोळे, शेपूट, कान अशा अवयवांना सुबक करण्याचं काम त्या करतात. यानंतर या मूर्ती उन्हात सुकायला ठेवतात. आता चार पाच दिवसानंतर या मूर्ती पूर्णतः सुकल्यावर त्यांना रंग दिला जाईल असं दिलीप मकवना म्हणाले.

Rajasthan Sculptors
अमरावती- मार्डी मार्गावर राजस्थानमधील मूर्तिकार (ETV Bharat Reporter)



अशी व्यवस्था : "लेआऊट मालकानं राहायला जागा दिली. आम्ही दोन महिने इथे राहू. याठिकाणी वीज आणि पाण्यासाठी महिन्याला १४ हजार रुपये भाडं द्यायचं ठरलंय. सध्या मूर्ती ओल्या आहेत. पाच दिवसानंतर त्यांना मशिनद्वारे रंग दिला जाईल. त्याचबरोबर मशिनसाठी वीज लागते." असं दिलीप मकवना म्हणाले.

Rajasthan Sculptors
अमरावती शहराजवळ मूर्तिकार मुक्कामी (ETV Bharat Reporter)



अशी आहे समस्या : "मागच्या बाजूला पहाड आणि जंगल आहे. पहिल्याच दिवशी पहाटे तीन वाजता बिबट दिसले. या भगात बिबटे नेहमी फिरतात. लहान मुलं सोबत आहेत आणि रात्री लेआऊटवर असणाऱ्या खांबांवर लाईट लागत नाही."असं दिलीप मकवना म्हणाले.



असा होतो व्यवसाय : "आता पाच सहा दिवसात मूर्तींना रंग दिला जाईल. यानंतर मी आणि साडू पप्पू आमच्या दुचाकीवर लागलेल्या कटल्यावर मूर्ती ठेऊन अमरावती शहराच्या विविध नागरी वसाहतीत जाऊन मूर्तींची विक्री करू. जिथे मुक्कामी आहोत त्या मार्गानं जाणारे लोकही थांबून आमच्या मूर्ती पाहायला येतील आणि विकत घेतील. विविध प्राणी, पक्षी, देवासह थोर महापुरुषांच्या मूर्ती आमच्याकडं आहेत. दोनशे रुपयांपासून बाराशे ते पंधराशे रुपये किंमतीत आम्ही लहान-मोठ्या मूर्तींची विक्री करतो," असं दिलीप मकवाना यांनी सांगितलं.


एकवेळ पोळी अन् एक वेळ भात : "आमच्या आजोबांच्या आजोबांपासून मूर्ती बनविण्याचंच काम आम्ही करतो. हा आमचा खानदानी धंदा आहे. आता महागाई वाढली आहे. पूर्वीसारखं विशेष काही हाताशी उरत नाही. महिन्याला खाऊन पिऊन दीड दोन हजार रुपये वाचतात. आम्ही एकवेळ पोळी आणि एक वेळ भात खाऊन जगतो." असं दिलीप मकवाना यांनी सांगितलं.


दोन मजूरही आमच्या भरवशावर : "मी आणि माझ्या साडूचं कुटुंब या व्यवसायावर अवलंबून आहे. आमच्यासोबत दोन मजुरांचं कुटुंबही आहे. त्यांना बारा ते पंधरा हजार रुपये महिना द्यावे लागतात. आमच्या व्यवसायवरच त्यांचं कुटुंब अवलंबून आहे. आम्ही शहरात मूर्ती विकायला जातो तेव्हा हे मजूर इकडे मूर्ती बनवतात असं दिलीप मकवाना यांनी सांगितलं. एका मजुराला दातांचा त्रास होतो आहे. चांगला दवाखाना आम्ही पाहतो आहे. इथे सध्या कुठलीच माहिती नाही. पोटा पाण्यासह आजार याची काळजी घावी लागते," असं मकवाना सांगतात.


गुजरात आणि महाराष्ट्र उत्तम : राजस्थानमध्ये आमच्या गावात आमचं थोडंसं शेत आहे. शेती करणं परवडत नाही. आता अतिवृष्टीमुळं शेतपण खरडून गेलंय. आमच्या अनेक पिढ्या या देशभर फिरून मूर्ती बनवणं आणि त्यांची विक्री करण्याचंच काम करत आहे. आम्ही गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगड, कर्नाटक अशा राज्यांमध्ये जाऊन व्यवसाय करतो. आता कर्नाटकात होतो. तिकडे भाषेची फार अडचण येते. तिकडे हत्तीला आणे, हरिणला जिनके, शंभर रुपयाला नुरू रुपये असं बोलतात. ती भाषा कळायला त्रास होतो. इकडे गुजरात आणि महाराष्ट्र उत्तम राज्य आहेत असं देखील दिलीप मकवाना म्हणतात.



महाराष्ट्रात आठ वर्षांपासून व्यवसाय : महाराष्ट्रात मी स्वतः सात, आठ वर्षांपासून येतो. मला पपू राठोड पेक्षा पप्पू मूर्तिकार म्हणूनच सगळे ओळखतात. महाराष्ट्रात नागपूर, अमरावती, लातूर, बीड, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, सांगली, मिरज अशा सर्व भागात आम्ही फिरतो. जिथे चांगला व्यवसाय होतो तिकडे थोडं जास्त वेळ थांबतो असं पप्पू मूर्तिकार म्हणाला.



असं आहे दुचाकींचं वैशिष्ट : देशभर फिरणारं या मूर्तिकारांचं बिऱ्हाड हे दुचाकीला लाकडाची ट्रॉली लावून प्रवास करतं. आमच्या चार पैकी दोन दुचाकी या कर्नाटक आणि दोन महाराष्ट्र पासिंग आहेत. या आम्ही स्वतः दुसऱ्या व्यक्तीकडून खरेदी केल्यात. आम्हाला दुसऱ्या राज्यात दुचाकी खरेदी करण्यास अडचणी आल्या. त्यामुळं आम्ही थोडे जास्त पैसे देऊन सेकंड हँड दुचाकी खरेदी केली. या दुचाकींचे कागदपत्र दुसऱ्यांच्या नावावर आहेत. मात्र, या गाड्या आमच्या आहेत. आम्ही चोरी करणारे लोकं नाही असं दिलीप माकवना म्हणाले.




होळीला पोचतात घरी : वर्षभर घराबाहेर, गावाबाहेर आपल्या राज्याबाहेर व्यवसायासाठी दहा महिने भटकणारे हे मूर्तीकर होळी सणाला आपल्या गावी घरी पोचतात. यावेळी आमच्याकडे खाऊन पिऊन कमावलेले दीड दोन लाख रुपये जवळ असतात. हे पैसे आम्ही सर्व वाटून घेतो. उन्हाळ्यात दोन चार महिने घरी थांबतो आणि पुन्हा व्यवसायनिमित्त‌ भटकंती सुरू होते, असं दिलीप मकवाना म्हणाले.

