सिंधुदुर्गातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ : टीईटी सक्ती मुख्याध्यापकाच्या जीवावर, राहत्या घरी केली आत्महत्या
Published : October 11, 2025 at 5:06 PM IST
सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली गावठणवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक आनंद सुरेश कदम (३६) यांनी गेळे- कदमवाडी येथील आपल्या राहत्या घरी शुक्रवारी रात्री ९.३० वाजता आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे.
जिल्ह्यातील आंबोली गावठणवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक आनंद सुरेश कदम (३६) यांनी गेळे-कदमवाडी येथील आपल्या राहत्या घरी शुक्रवारी रात्री ९.३० वाजता आत्महत्या केली. कामावरून घरी परतलेल्या कदम यांच्या भावाने खिडकीतून पाहिले असता त्यांना आनंद कदम मृतावस्थेत दिसले. त्यांनी दरवाजाला आतून कडी लावलेली होती. यानंतर त्यांनी तातडीने आंबोली पोलीस स्थानकात या घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळावर धाव घेत बघितले असता कदम मृत पावले होते. दरम्यान कदम यांनी मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत आपण टीईटी परीक्षेत नपास झाल्याने टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे म्हटले असून या घटनेनंतर शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. शासनाच्या टीईटी सक्तीने मुख्याध्यापकाचा जीव घेतल्याचे पुढे आले आहे.
आनंद कदम हे आंबोली गावठण वाडी येथील शाळेत मुख्याध्यापक होते. शिस्तप्रिय शिक्षक म्हणून सर्वत्र त्यांची ओळख होती. दरम्यान अलिकडेच शासनाच्या शिक्षण विभागाने कार्यरत शिक्षकांना टीईटी सक्तीची केली आहे. त्यामुळे त्यांनी मागच्यावेळी टीईटीची परिक्षा दिली होती. पण त्यात ते नपास झाले होते. त्यामुळे ते सतत चिंताग्रस्त होते. त्यातच त्यांनी शुक्रवारी रात्रीच्या सुमारास आपल्या राहत्या घराच्या एका खोलीत आत्महत्या केली. ही घटना त्यांच्या भावाने खिडकीतून बघितली आणि लागलीच पोलिसांना माहिती दिली. आंबोली पोलीस स्थानकाचे सहाय्यक उपनिरीक्षक संतोष गलोले आणि हवालदार लक्ष्मण काळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता शिक्षक कदम हे मृत पावले होते. पोलिसांकडून लागलीच घटनास्थळाचा पंचनामा केला. तसंच मृतदेह उत्तरीय तपासणी करता आंबोली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हलविण्यात आला.
पोलिसांना घटनास्थळी एक चिठ्ठी सापडली. ज्यात कदम यांनी टीईटी परीक्षेचा उल्लेख करून आत्महत्येचे कारण नमूद केले आहे. घटनेच्यावेळी आनंद कदम यांचे आई-वडील पुणे येथे होते. तर त्यांची पत्नी आणि सहा वर्षांचा मुलगा गडहिंग्लज येथे राहात होते. त्यांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. कदम यांच्या निधनाने आंबोली आणि गेळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.