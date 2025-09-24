शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी लवकरच योजना राबवल्या जातील, चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं आश्वासन
मदतीची सुरुवात देखील झाली असून, संपूर्ण मंत्रिमंडळ पूरग्रस्त भागातील पाहणीसाठी गेलं असल्याचं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
Published : September 24, 2025 at 7:44 PM IST
मुंबई : मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या अनेक ग्रामीण भागात मुसळधार पावसाने थैमान घातलं आहे. त्यामुळं या भागातील पूरस्थिती अद्याप ओसरलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गानं हिरावून घेतला. बीड, संभाजीनगर यांसारख्या मराठवाड्यातील अनेक भागात सध्या शेतांना नद्यांचे स्वरूप आले आहे. मंगळवारी (23 सप्टेंबर) मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आता जवळपास संपूर्ण मंत्रिमंडळ या भागाचा दौरा करत आहे. दरम्यान, पत्रकारांनी पूरस्थितीबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना प्रश्न विचारला असता, "शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी लवकरच योजना राबवल्या जातील," असं त्यांनी आश्वासन दिलं आहे.
शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत देण्यासाठी सरकार तत्पर : पुरामुळं अस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी, कष्टानं उभारलेले संसार पुन्हा सावरण्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री पूरग्रस्त भागातील दौऱ्यावरून परतल्यानंतर योजना नक्की केली जाईल. त्यानुसार शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदतीचा निर्णय घेऊ, असं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे. तसंच, राज्याचा जवळपास अर्धा भाग पूरग्रस्त असून, पूरग्रस्त कुटुंब व शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत देण्यासाठी सरकार तत्पर आहे. मदतीची सुरुवात देखील झाली असून, संपूर्ण मंत्रिमंडळ पूरग्रस्त भागातील पाहणीसाठी गेलं असल्याचं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
सर्व मंत्री सध्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर : पुढं बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सगळेच तयार आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांना अचूक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. बडे उद्योजक व कंपन्यांनी आपल्या सीएसआर फंडातून पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आवाहन आम्ही केलं आहे. राज्यामध्ये पूर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री सध्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले आहेत. दर तासानं मी देखील राज्याचा आढावा घेत आहे. महसूल यंत्रणेतील सर्वांशी बोलत आहे. एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहता कामा नये, यासाठी त्यांचे पंचनामे होणं आवश्यक आहे. राज्यात एखादी नवीन योजना किंवा रस्त्याची कामे मागी राहिली तर चालतील पण शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देऊ ही आमची भूमिका आहे, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
शेतकरी मोठ्या चिंतेत : मराठवाड्यात हाताला आलेलं पीक नाहीसं झाल्यानं शेतकरी मोठ्या चिंतेत आहेत. 'शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. शेतकऱ्यांबाबत सरकारला आत्मीयता असून, त्यांचे मोडलेले संसार पुन्हा उभे करून दिले जातील. त्यासाठी गावकऱ्यांनी देखील अधिकाऱ्यांना पंचनाम्यासाठी मदत करावी. विरोधकांनी राजकारण करून टीका करण्यापेक्षा मदतीसाठी यावं. सरकारचं काही चूकत असेल तर सूचना कराव्यात. विनाकारण उणीवा काढत बसून काहीच होणार नाही. ही राजकारणाची वेळ नसून शेतकऱ्यांना मदतीची वेळ आहे. त्यामुळं सर्वांनी एकत्र येऊन मदत करावी, असं आवाहन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं आहे.
