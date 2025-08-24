बारामती : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी इंदापूर दौऱ्यादरम्यान राज्य आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केलीय. राज्यातील लाडकी बहीण योजनेतील भ्रष्टाचार, बोगस मतदार यादी, महिलांवरील अत्याचार, टोलमाफी, महागाई ते पंतप्रधानांच्या घोषणा अशा प्रत्येक विषयावरून सुप्रिया सुळेंनी सरकारवर निशाणा साधाला आहे.
4 हजार 800 कोटी रुपयांचा घोटाळा : राज्यातील लाडकी बहीण योजनेबद्दल सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "या योजनेत तब्बल 26 लाख 34 हजार बोगस फॉर्म भरले गेले. पुण्यासारख्या सक्षम प्रशासन असलेल्या जिल्ह्यात दोन लाख खोटे फॉर्म नोंदवले जाणे म्हणजे भ्रष्टाचार नाही तर काय? हा 4 हजार 800 कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. हे पैसे शाळा, रस्ते किंवा कर्जमाफीसाठी उपयोगी पडले असते. चौकशी करून रिपोर्ट काढावा आणि पारदर्शकतेनं तपास व्हावा." तसंच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधत "योजना बंद केली म्हणून प्रश्न सुटणार नाहीत, सुधारणा केल्या पाहिजेत," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
बारामती लोकसभा मतदारसंघापासून सुरुवात करा : बोगस मतदार यादी यावरही सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केलं. "याची चौकशी माझ्यापासून सुरू करा, बारामती लोकसभा मतदारसंघापासून सुरुवात करा. भाजपाचे नेते देखील मान्य करतात की डुप्लिकेट मतं आहेत. राहुल गांधींनी आणि बाळाराम पाटलांनी डेटा दाखवला आहे. त्यामुळं गडबड तर आहेच," असं सु्प्रिया सुळे यांनी सांगितलं. याचबरोबर, सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला थेट "घोटाळेबाज सरकार" म्हटलं. तसंच "सिडको, अॅम्बुलन्स असे रोज नवे घोटाळे उघड होत आहेत," असा आरोप करत त्यांनी लोकांना सजग राहण्याचं आवाहन केलं.
लोकशाहीत प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार : भाजपाचे तुषार भोसले यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "लोकशाहीत प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे. मी जे योग्य वाटतं, ते बोलते आणि करते. माझा आणि पांडुरंगाचा संबंध लोकांना माहीत आहे." याचबरोबर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मत चोरी वक्तव्यावर प्रत्युत्तर देत "लोकशाहीत प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे. कुणी काही बोललं तर मनावर घेऊ नये," असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.
महिलांच्या सुरक्षेची स्थिती बिकट : "राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. हे केंद्र सरकारच्याच डेटातून सिद्ध होतं. केंद्रात आणि राज्यात त्यांचेच सरकार असूनही महिलांच्या सुरक्षेची स्थिती बिकट आहे," असा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केला. तसंच "हे सरकार घोषणाबाज आहे. 26 लाख बहिणींना धोका देणारे सरकार टोलमाफीची घोषणा करूनही लोकांना दिलासा देईल का? हा प्रश्न आहे," असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
प्रत्यक्ष जनतेच्या समस्या सुटल्या पाहिजेत : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या "भारत 2035 पर्यंत अवकाश केंद्र स्थापन करेल," या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं की, "तंत्रज्ञान रोज बदलतं, पण प्रत्यक्ष जनतेच्या समस्या सुटल्या पाहिजेत." याचबरोबर, पुण्यातील क्राईम व पब संस्कृती यावरही सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केलं. त्या म्हणाल्या, "पुण्यात गुन्हेगारी वाढत आहे. गुन्हेगार मोकाट फिरतात आणि ज्यांच्यावर केसेस नाहीत, त्यांच्यावर खोट्या केसेस दाखल होतात. पोलिसांनी गांभीर्यानं काम करायला हवे."
सुनेत्रा पवारांची संघाच्या कार्यक्रमाला हजेरी, सुप्रिया सुळे म्हणाल्या... : खासदार सुनेत्रा पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दिल्लीमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. यावरून विरोधकांनी सुनेत्रा पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला होता. दरम्यान, यावर आता सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केलं आहे. त्या म्हणाल्या, "सुनेत्रा वहिनी कुठं जातात, हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मलाही कंगना राणावत यांनी संघाच्या सभासद नोंदीच्या कार्यक्रमाला आमंत्रण दिलं होतं. माझे आणि कंगनाजींचे संबंध चांगले आहेत, पण विचार वेगळे आहेत."
