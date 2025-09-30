ETV Bharat / state

साताऱ्यातील वन्यजीव वॉर्डन बनला ग्राहक; बिबट्याच्या अवयवांचे तस्कर अडकले वनविभागाच्या सापळ्यात!

साताऱ्यातील वन्यजीव रक्षकाला बनावट ग्राहक म्हणून पाठवत सावंतवाडी वन विभागानं बिबट्याच्या अवयवांची तस्करी करणाऱ्या चार तस्करांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.

अटकेतील आरोपीसह वन अधिकारी आणि कर्मचारी
सातारा - बिबट्याची नखे आणि सुळे (दात) विक्रीसाठी आलेल्या चार तस्करांना कणकवली वन विभागानं सापळा रचून पकडलं. त्यांच्याकडून बिबट्याची १२ नखे आणि ४ सुळे हस्तगत केले आहेत. कणकवली तालुक्यातील डामरे गावच्या हद्दीतील स्वामी समर्थ मठ परिसरात रविवारी दुपारी ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईसाठी सातारा जिल्ह्यातील वन्यजीव वॉर्डनला बनावट ग्राहक म्हणून पाठविण्यात आलं होतं.

तस्करांनी बिबट्याची शिकार केल्याचा संशय- सापळा रचून पकडण्यात आलेल्या तस्करांनी बिबट्याची शिकार करून त्याचे अवयव काढले असावेत, असा वन विभागाला संशय आहे. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या तस्करांकडून बिबट्याची १२ नखे, ४ सुळे, ३ मोटरसायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत. विजय महादेव हळदिवे (रा. फोंडाघाट, ता. कणकवली), कृष्णात भिकाजी रेपे (रा. अकनूर, ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर), तौफीक अल्लाउद्दीन सनदी (रा. गळतगा, ता. चिकोडी, जि. बेळगाव) आणि परशुराम प्रकाश बोधले (रा. नवलीहळ, ता. चिकोडी, जि. बेळगाव), अशी संशयितांची नावे आहेत.


साताऱ्याचा वन्यजीव वॉर्डन बनला ग्राहक - डामरे (ता. कणकवली) गावच्या हद्दीतील स्वामी समर्थ मठ परिसरात बिबट्याच्या अवयवांची विक्री करण्यासाठी काहीजण येणार असल्याची माहिती एस. एस. पाटील यांना मिळाली होती. त्यानुसार वन विभागानं सापळा रचला. साताऱ्याचे वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांना बनावट ग्राहक म्हणून पाठवण्यात आलं. संशयित त्याठिकाणी येताच वन विभागानं त्यांना पकडलं. तस्करांकडून बिबट्याचे अवयव जप्त करण्यात आले. तसेच त्यांच्यावर वन्यजीव अधिनियमान्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.

शिकाऱ्यांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश होणार?- बिबट्यासारख्या वन्य प्राण्याच्या अवयव तस्करीचा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे बिबट्याची शिकार करणारे रॅकेट कार्यरत आहे का? याचा तपासात पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई कणकवलीचे मुख्य वनसंरक्षक जी गुरूप्रसाद, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, सहाय्यक वनसंरक्षक एस. के. लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कणकवली वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस. एस. पाटील, वनपाल धुळू कोळेकर, देवगडचे वनपाल श्रीकृष्ण परीट, वनपाल दिगवळे, सर्जेराव पाटील, वनरक्षक सुखदेव गळवे, प्रतिराज शिंदे, सिद्धार्थ शिंदे, रामदास घुगे, नितेंद्र पोर्लेकर, रोहित सोनगेकर, स्वाती व्हनवाडे आणि रिद्धेश तेली यांनी केली.

