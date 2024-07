ETV Bharat / state

सातारा जिल्ह्याला पावसाचा 'रेड अलर्ट'; कोयना धरणातील पाणीसाठा 'पन्नाशी' पार - Red Alert For Rain In Satara

सातारा Red Alert For Rain In Satara : जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला आहे. विशेषतः जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात पावसाची संततधार पाहायला मिळत आहे. मुसळधार पावसामुळं कोयना धरणाच्या पाणीसाठ्याने ५० टीएमसीचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळं धरणांच्या पाणीपातळीत झपाट्यानं वाढ होत आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यात पुढील चोवीस तासात मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान खात्यानं (Red alert for Rain in Satara) वर्तवला आहे.





कोयना धरणातील पाणीसाठ्याची पन्नाशी : महाराष्ट्राची भाग्यरेषा असलेल्या कोयना धरणातील पाणीसाठा पन्नाशीपार गेला आहे. सध्या धरण पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरू असल्यानं धरणात प्रतिसेकंद ४० हजार क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या दरम्यान कोयनानगरमध्ये ५६ मिलीमीटर, नवजा येथे ६४ मिलीमीटर तर महाबळेश्वरमध्ये सर्वाधिक ६७ मिलीमीटर पावसाची नोंद झालीय.





सातारा जिल्ह्याला रेड अलर्ट : सातारा जिल्ह्याच्या काही भागात पुढील चोवीस तासात अति मुसळधार पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. पावसामुळं नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होऊ शकते. त्यामुळं नदीकाठच्या लोकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षानं केलं आहे.