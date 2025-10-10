ETV Bharat / state

साताऱ्यातील जवानाला चंदीगडमध्ये वीरमरण! ड्युटीवर असताना आला हार्ट अटॅक, आज अंत्यसंस्कार

हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालेल्या जवानाच्या पार्थिवावर शुक्रवारी सकाळी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

Satara soldier Somnath Shamrao Surve dies
साताऱ्यातील जवान सोमनाथ शामराव सुर्वे याचे चंदीगडमध्ये हार्ट अटॅकने निधन (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

October 10, 2025

सातारा : कराड तालुक्यातील आबईचीवाडीच्या जवानाचं पंजाबमधील चंदीगडमध्ये सेवा बजावत असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं आहे. सोमनाथ शामराव सुर्वे (वय ४७), असं शहीद जवानाचं नाव असून उद्या (शुक्रवारी) सकाळी त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

निवृत्तीला राहिले होते सहा महिने : सोमनाथ शामराव सुर्वे हे वयाच्या २४ व्या वर्षी सैन्य दलात भरती झाले होते. ते सध्या पंजाबमधील चंदीगड येथे सेवा बजावत होते. सैन्य दलात त्यांची १८ वर्षे सेवा झाली होती. सहा महिन्यात ते सैन्य दलातून निवृत्त होणार होते. मात्र, तत्पूर्वीच त्यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं.

हवालदार पदावर झाली होती बढती : सोमनाथ सुर्वे यांची मध्यंतरी आर्मीमध्ये हवालदार पदावर बढती झाली होती. सहा महिन्यांनी ते निवृत्त होणार होते. सध्या चंदीगडमध्ये ते सैन्य दलाच्या पुरवठा विभागात कार्यरत होते. कर्तव्यावर असताना त्यांना बुधवारी अचानक हृदयविकाराचा धक्का बसला. त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती लष्करी सुत्रांनी ग्रामस्थांना कळवली.

भरतीसाठी करायचे मार्गदर्शन : सोमनाथ हे मनमिळावू स्वभावाचे होते. तीन महिन्यांपूर्वी ते रजेवर गावी आले होते. गावातील तरुणांनी सैन्यदलात भरती व्हावे, म्हणून ते मार्गदर्शन करायचे, अशा आठवणी त्यांचे सहकारी आणि सेवानिवृत्त जवान विजय पाटील यांनी सांगितल्या. सोमनाथ सुर्वे यांच्या निधनाने आबईचीवाडी गावावर शोककळा पसरली आहे.

आज पार्थिवावर अंत्यसंस्कार : जवानाचं पार्थिव विमानाने शुक्रवारी पहाटे पुण्यात दाखल होईल. तेथून रूग्णवाहिकेतून ते कराडला आणलं जाणार आहे. कराडपासून आबईचीवाडीपर्यंत पार्थिवाची अंत्ययात्रा काढण्यात येणार आहे. शहीद जवानाच्या पश्च्यात पत्नी, एक मुलगा, दोन मुली, दोन भाऊ, बहिणी, असा परिवार आहे.

