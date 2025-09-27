ETV Bharat / state

सातारा जिल्ह्याला परतीच्या पावसानं झोडपलं; माण तालुक्यात माणगंगा नदीला पूर, म्हसवड पाण्यात

माण तालुक्याला परतीच्या पावसाने झोडपल्याने माणगंगा नदीला पूर आला आहे. तसंच म्हसवड शहर जलमय झालं असून अनेक मार्गांवरील वाहतूक बंद असल्याने जनजीवन विस्कळित झालं आहे.

Satara Man River Flood
माणगंगा नदीला पूर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2025 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : परतीच्या पावसाने संपूर्ण जिल्ह्याला झोडपून काढलं असून कोयना धरणाचे सहा वक्र दरवाजे दोन फुटाने उघडून कोयना नदीपात्रात विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. दुष्काळी माण तालुक्यातील माणगंगा नदीला पूर आल्याने अनेक मार्गांवरील वाहतूक बंद आहे. म्हसवड शहरात पावसाचे पाणी साचलं असून दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने व्यावसायिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. जिल्ह्यातील १३ महसूल मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे.



कोयना धरणाचे सहा दरवाजे उघडले : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं कोयना धरणात प्रति सेकंद १२,५४५ क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक सुरू आहे. धरण पूर्ण क्षमतेने भरलं असतानाच आवक वाढल्याने पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी शनिवारी दुपारी धरणाचे सहा वक्र दरवाजे २ फुटाने उघडण्यात आले आहेत. धरणाच्या सांडव्यावरून १८,७६४ आणि पायथा विद्युतगृहाच्या दोन्ही युनिटमधून २१००, असा एकूण २०,७६४ क्युसेक विसर्ग कोयना नदीपात्रात सुरू करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

सातारातील माणगंगा नदीला पूर (ETV Bharat Reporter)



जिल्ह्यातील १३ मंडलात अतिवृष्टी : सातारा जिल्ह्यात शुक्रवारी रात्री आणि शनिवारी दिवसभर जोरदार पाऊस झाला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील आंबवडे (67.0 मि. मी.), दहिवड (67.0 मि. मी.), परळी (67.0 मि. मी.), कुमठे (65.3 मि. मी.), मायणी (66.8 मि. मी.), निमसोड (66.8 मि. मी.), कलेढोण (66.8 मि. मी.), म्हसवड (85.8 मि. मी.), मार्डी (68.3 मि. मी.), शिंगणापूर (68.3 मि. मी.), वाठार-फलटण (77.3 मि. मी.), पाचवड (68.0 33 मि. मी.), महाबळेश्वर (66.0 मि. मी.) या १३ महसूल मंडलामध्ये अतिवृष्टी झाली आहे.

Satara Man River Flood
महाबळेश्वरवाडी-काळचौंडी गावांना जोडणारे पूल, साकव पाण्याखाली (ETV Bharat Reporter)



पुरामुळं अनेक गावांचा संपर्क तुटला : माण तालुक्यातील म्हसवड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील देवापूर-शिरताव, पुळकोटी-गंगोती, पळसावडे-देवापूर, ढाकणी-ढाकणी फाटा, बनगरवाडी-वरकुटे मलवडी, काळचौंडी-झरे, महाबळेश्वरवाडी-काळचौंडी या गावांना जोडणारे पूल, साकव पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळं अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.

Satara Man River Flood
सातारा जिल्ह्याला मुसळधार पावसाचा तडाखा (ETV Bharat Reporter)



म्हसवड शहर जलमय, व्यापाऱ्यांचे नुकसान : पावसाचे पाणी साचल्याने म्हसवड शहर जलमय झाले असून बसस्थानकाच्या समोरील ढालेमामा कॉम्पलेक्सच्या दुकान गाळ्यांमध्ये पाणी शिरल्याने व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यात्रा पटांगणावरील सर्कशीच्या तंबूत पाणी शिरल्याने सर्कशीला मोठा फटका बसला आहे. म्हसवडच्या मुख्य रस्त्यांवर सध्या गुडघाभर पाणी पाहायला मिळत आहे. आहे. प्रांताधिकारी उज्वला गाडेकर, तहसिलदार सचिन अहिरे आणि मुख्याधिकारी डॉ. सचिन माने हे पाऊस आणि पुराचा आढावा घेत आहेत. तसेच पालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन टीम तैनात ठेवली आहे.

Satara Man River Flood
गावात शिरले पाणी (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा -

  1. अहिल्यानगर जिल्ह्याला 'यलो अलर्ट'; करंजी गावात ढगफुटीसदृश पाऊस, शाळांना दोन दिवस सुट्टी, मदतीचे विखे पाटलांचे निर्देश
  2. मुसळधार पावसाने नांदेड जिल्हा जलमय, 4 हजार नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं; पालकमंत्र्यांकडून तत्काळ मदतीचे निर्देश
  3. नाशिकमध्ये पावसाचा धुमाकूळ; गोदावरी नदीला पूर, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

For All Latest Updates

TAGGED:

माणगंगा नदीला पूरMAN RIVER FLOODSATARA RAINMANGANGA RIVERSATARA MAN RIVER FLOOD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.