पत्नीशी वाद, पती गेला अजिंक्यतारा किल्ल्यावर, कड्यावरून उडी मारणार इतक्यात... - SATARA POLICE SAVE HUSBAND

अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या कड्यावरून उडी मारण्याच्या तयारीत असलेल्या एकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानं त्याचा जीव वाचला.

अजिंक्यतारा किल्ल्यावरुन आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱया पतीचा जीव सातारा पोलिसांनी वाचवला (Satara Police/ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2025 at 6:51 AM IST

सातारा : पत्नीशी झालेल्या वादानंतर अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या कड्यावरून उडी मारून आत्महत्या करण्याच्या तयारीत असलेल्या पतीला पोलिसांनी वेळीच रोखल्यानं त्याचा जीव वाचवला. शांताराम लक्ष्मण पवार (वय 24, रा. समर्थनगर, सातारा) असं त्याचं नाव आहे. नातेवाईकांना बोलावून पोलिसांनी त्याला त्यांच्या ताब्यात दिलं.

पोलिसांनी गाठला अजिंक्यतारा किल्ला

एक व्यक्ती अजिंक्यतारा किल्ल्यावरून आत्महत्या करण्याच्या तयारीत असल्याचा मेसेज गुरूवारी दुपारी चारच्या सुमारास शाहूपुरी पोलीस ठाण्यातून सातारा शहर पोलीस ठाण्यात देण्यात आला. घटनेचे गांभीर्य ओळखून सातारा शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मस्के यांनी पीसीआर, बीट मार्शल, सातारा शहर आणि शाहूपुरी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पोलीस अंमलदारांना तातडीने अजिंक्यतारा किल्ल्यावर पाठवले.

पतीला दिलं नातेवाईकांच्या ताब्यात : अजिंक्यतारा किल्ल्यावर जाऊन शोध घेत असताना दक्षिण दरवाजाच्या ठिकाणी एक व्यक्ती कड्यावरती उभा राहून आत्महत्या करण्याच्या तयारीत होता. पोलीस अंमलदार सुरेश घोडके, सुजित भोसले, सागर गायकवाड, तुषार भोसले, अनिकेत बनकर, महिला पोलीस कॉन्स्टेबल स्नेहल महाडिक यांनी त्याला ताब्यात घेतले. त्याची चौकशी केली असता त्याने पत्नीशी झालेल्या वादातून टेन्शनमध्ये येऊन आत्महत्या करण्यास आलो असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी त्याला समजावून सांगून पोलीस ठाण्यात आणले. नातेवाईकांना बोलावून घेऊन त्यांच्या ताब्यात दिले.

टोकाचं पाऊल उचलू नका : किरकोळ कारणावरून प्रत्येक कौटुंबिक कुरबुरी आणि वाद होत असतात. म्हणून तडक आत्महत्येचा निर्णय घेणं, हे संयुक्तिक ठरत नाही. वाद, गैरसमज सामंजस्याने मिटवले जाऊ शकतात. त्यामुळे कोणीही अशी टोकाची भूमिका घेऊ नये, असं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.

