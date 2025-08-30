ETV Bharat / state

२८ गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या दरोडेखोराचा सातारा पोलिसांनी केला एन्काऊंटर; नेमकी घटना कशी घडली? - SATARA POLICE ENCOUNTER

महिलेच्या गळ्यातील चेन हिसकावून पळून गेलेल्या दरोडेखोराचा सातारा पोलिसांनी शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास एन्काऊंटर केला. हा एन्काउन्टर पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापूरजवळ झाला.

Satara police encounter
प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2025 at 10:46 PM IST

1 Min Read

सातारा - घरफोडी आणि चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यातील कुख्यात दरोडेखोराचा सातारा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापूरजवळ पहाटे ही थरारक घटना घडली. लखन भोसले (रा. जयराम स्वामीचे वडगाव, ता. खटाव), असं आरोपीचं नाव आहे. अटक करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर धारदार शस्त्र हल्ला केल्यानं आत्मसंरक्षणासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तो गंभीर जखमी झाला होता. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा साथीदार अमर केरीलादेखील पोलिसांनी अटक केली आहे.

लखन भोसले हा शिक्रापूरमध्ये असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सापळा रचण्यात आला. साखळी हिसकावून घेण्याच्या अनेक प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेला भोसलेला कंबरेखाली गोळी लागली. त्यानंतर तो जखमी झाला. तर त्याच्या हल्ल्यात चार पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाले आहेत.

चेन स्नॅचिंग करून झाला होता पसार - साताऱ्यातील कृष्णानगर, संगमनगर परिसरातील महिला बुधवारी मॉर्निंग वॉकला गेल्या असताना दुचाकीवरून आलेल्या तिघांपैकी दोघांनी एका महिलेला धारदार शस्त्राचा धाक दाखवून खाली पाडलं. गळ्यातील चेन तोडून तिघेही घटनास्थळावरून पसार झाले होते. चेन स्नॅचिंगच्या वाढत्या घटनांमुळे सातारा शहर पोलिसांनी विशेष पथकाच्या माध्यमातून तपास सुरू केला होता. कुख्यात दरोडेखोर लखन भोसले आणि त्याच्या साथीदारांनी हा गुन्हा केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर पोलिसांनी त्याचा माग काढला.

बचावासाठी पोलिसांकडून गोळीबार- संशयित आरोपी लखन भोसले आणि त्याचा साथीदार पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापूरजवळ असल्याची माहिती मिळताच सातारा शहर पोलिसांनी सापळा रचला. त्याला ताब्यात घेत असताना लखन भोसलेनं पोलिसांवर धारदार शस्त्रानं वार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आत्मसंरक्षणासाठी पोलिसांनी त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्यात तो गंभीररित्या जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता, अशी माहिती सातारा शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मस्के यांनी दिली.



वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी लावला होता मोक्का- लखन भोसले याच्यावर सातारा, सांगली, पुणे आणि इतर काही जिल्ह्यांमध्ये घरफोडी, दरोडे, चेन स्नॅचिंग, चोरीसारख्या २८ गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होती. वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी त्याच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाई केली होती. मोक्कामध्ये जामीन मिळाल्यानंतर त्याने पुन्हा गुन्हे करायला सुरुवात केली होती. त्याने महिलांवर अत्याचार केल्याचेही गुन्हे नोंद आहेत.

हेही वाचा

सातारा - घरफोडी आणि चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यातील कुख्यात दरोडेखोराचा सातारा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापूरजवळ पहाटे ही थरारक घटना घडली. लखन भोसले (रा. जयराम स्वामीचे वडगाव, ता. खटाव), असं आरोपीचं नाव आहे. अटक करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर धारदार शस्त्र हल्ला केल्यानं आत्मसंरक्षणासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तो गंभीर जखमी झाला होता. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा साथीदार अमर केरीलादेखील पोलिसांनी अटक केली आहे.

लखन भोसले हा शिक्रापूरमध्ये असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सापळा रचण्यात आला. साखळी हिसकावून घेण्याच्या अनेक प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेला भोसलेला कंबरेखाली गोळी लागली. त्यानंतर तो जखमी झाला. तर त्याच्या हल्ल्यात चार पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाले आहेत.

चेन स्नॅचिंग करून झाला होता पसार - साताऱ्यातील कृष्णानगर, संगमनगर परिसरातील महिला बुधवारी मॉर्निंग वॉकला गेल्या असताना दुचाकीवरून आलेल्या तिघांपैकी दोघांनी एका महिलेला धारदार शस्त्राचा धाक दाखवून खाली पाडलं. गळ्यातील चेन तोडून तिघेही घटनास्थळावरून पसार झाले होते. चेन स्नॅचिंगच्या वाढत्या घटनांमुळे सातारा शहर पोलिसांनी विशेष पथकाच्या माध्यमातून तपास सुरू केला होता. कुख्यात दरोडेखोर लखन भोसले आणि त्याच्या साथीदारांनी हा गुन्हा केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर पोलिसांनी त्याचा माग काढला.

बचावासाठी पोलिसांकडून गोळीबार- संशयित आरोपी लखन भोसले आणि त्याचा साथीदार पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापूरजवळ असल्याची माहिती मिळताच सातारा शहर पोलिसांनी सापळा रचला. त्याला ताब्यात घेत असताना लखन भोसलेनं पोलिसांवर धारदार शस्त्रानं वार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आत्मसंरक्षणासाठी पोलिसांनी त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्यात तो गंभीररित्या जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता, अशी माहिती सातारा शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मस्के यांनी दिली.



वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी लावला होता मोक्का- लखन भोसले याच्यावर सातारा, सांगली, पुणे आणि इतर काही जिल्ह्यांमध्ये घरफोडी, दरोडे, चेन स्नॅचिंग, चोरीसारख्या २८ गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होती. वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी त्याच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाई केली होती. मोक्कामध्ये जामीन मिळाल्यानंतर त्याने पुन्हा गुन्हे करायला सुरुवात केली होती. त्याने महिलांवर अत्याचार केल्याचेही गुन्हे नोंद आहेत.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

SATARA CRIME NEWSCHAIN SNATCHING IN SATARA NEWSFOUR SATARA POLICE INJUREDसातारा पोलीस एन्काउन्टरSATARA POLICE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.