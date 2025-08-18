ETV Bharat / state

साताऱ्यातील मद्यधुंद रिक्षा चालकाची वाहनांना धडक, थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिला कॉन्स्टेबललाही नेलं फरफटत - AUTO DRIVER DRAGGED WOMAN POLICE

मद्यधुंद रिक्षा चालकानं अनेक वाहनांना धडक दिली. त्यामुळे या मद्यधुंद चालकाला थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिला पोलिसालाही रिक्षा चालकानं फरफटत नेलं.

AUTO DRIVER DRAGGED WOMAN POLICE
याच रिक्षानं चालकानं महिला पोलिसाला नेलं फरफटत (Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

August 18, 2025

August 18, 2025

सातारा : साताऱ्यातील खंडोबाचा माळ ते मार्केट यार्ड दरम्यान मद्यधुंद रिक्षाचालकानं बेदरकारपणे रिक्षा चालवत सहा दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना धडक दिली. त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वाहतूक शाखेतील महिला कॉन्स्टेबलला या रिक्षा चालकानं शंभर मीटरपर्यंत फरफटत नेल्यानं त्या रक्तबंबाळ झाल्या. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. देवराज दीपक काळे असं महिला पोलिसाला फरफटत नेणाऱ्या मद्यधुंद रिक्षा चालकाचं नाव आहे. तर भाग्यश्री जाधव असं फरफटत नेलेल्या महिला पोलिसांचं नाव आहे. मद्यधुंद रिक्षा चालकाच्या बेदरकारपणाचा थरार खंडोबाचा माळ ते मार्केट यार्ड रस्त्यावरील अनेक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाला आहे.

शासकीय कामात अडथळा आणि सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न केल्याच्या कलमान्वये मद्यधुंद रिक्षा चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक एस. जी. काळे यांच्याकडं देण्यात आला आहे. - राजेंद्र मस्के, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक

मार्केट यार्ड रस्त्यावर थरार अन् धावाधाव : मद्यधुंद अवस्थेत रिक्षा चालक देवराज दीपक काळे हा खंडोबाचा माळ येथून मार्केट यार्ड रस्त्यानं बेदरकार रिक्षा चालवत येत होता. यादरम्यान त्यानं अनेक दुचाकी तसेच चार चाकी वाहनांना धडक दिली. शहर वाहतूक शाखेतील महिला कॉन्स्टेबल भाग्यश्रा जाधव यांनी त्याला अडवण्याचा प्रयत्न करताच चालकानं त्यांच्या हाताला पकडून रिक्षा वेगानं चालवली. त्यांना रस्त्यावरून शंभर मीटर अंतर फरफटत नेलं. यावेळी मार्केट यार्ड रस्त्यावर बेदरकार रिक्षाचा थरार आणि नागरिकांची धावाधाव पाहायला मिळाली.

महिला कॉन्स्टेबल गंभीररीत्या जखमी : रिक्षा चालकानं फरफटत नेल्यामुळे महिला कॉन्स्टेबल रक्तबंबाळ होऊन त्या गंभीर जखमी झाल्या. रिक्षा चालक महिला कॉन्स्टेबलला फरफटत नेत असल्याचं पाहून त्यांना वाचवण्यासाठी अनेक नागरिक रिक्षाच्या मागे धावत होते. अखेर नागरिकांनी रिक्षा अडवली. मद्यपी चालकाला बेदम चोप दिला. जखमी महिला कॉन्स्टेबलला तातडीनं खासगी रुग्णालयात दाखल केलं. पोलीस आल्यानंतर रिक्षा चालकाला त्यांनी ताब्यात घेतलं. रात्री त्याला अटक करण्यात आली. याबाबत "शासकीय कामात अडथळा आणि सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न केल्याच्या कलमान्वये मद्यधुंद रिक्षा चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक एस. जी. काळे यांच्याकडे देण्यात आला आहे," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मस्के यांनी दिली.

रिक्षा चालकांची मुजोरी चव्हाट्यावर : साताऱ्यात वाहतुकीची शिस्त बिघडलेली असतानाच आता त्यात रिक्षा चालकांच्या मुजोरीची भर पडली आहे. रिक्षा चालक कधीही वाहतुकीचे नियम पाळत नाहीतच शिवाय प्रवाशांकडून अव्वाच्या सव्वा दराने पैसे घेतात. प्रवाशांना उर्मटपणे बोलतात. दारूच्या नशेत वाहन चालवणं, महिलांना टोमणे मारणं, अशा घटना घडत असल्याच्या तक्रारीही आता नागरिक करत आहेत.

August 18, 2025

