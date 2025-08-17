ETV Bharat / state

साताऱ्यात चौथ्या मजल्यावरून पडून सराईत चोरटा जागीच ठार, नागरिकांच्या मारहाणीत दुसरा गंभीर जखमी - SATARA NEWS

चौथ्या मजल्यावरून पडून चोरट्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना रविवारी पहाटे साताऱ्यात घडली. तो मंचरमधील सराईत चोर होता.

संपादित छायाचित्र
ETV Bharat Marathi Team

August 17, 2025

सातारा : साताऱ्यातील महामार्गानजीकच्या वास्तू प्लाझा अपार्टमेंटमध्ये चोरी करताना लोक जागे झाल्यानं पाईपवरून खाली उतरताना चौथ्या मजल्यावरून पडून सराईत चोरटा जागीच ठार झाला आहे. वेदांत शांताराम अरूडे, असं मृत चोराचं नाव आहे. त्याच्या साथीदाराला पकडून रहिवाशांनी बेदम चोप दिल्यानं तो देखील गंभीर जखमी झाला आहे. तर पळून गेलेल्या तिसऱ्या चोरट्याला अटक करण्यात आली असून न्यायालयानं त्याला दोन दिवस पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती, पोलीस उपनिरीक्षक अविनाश गवळी यांनी दिली.



दोन दिवसांपूर्वी केली होती रेकी : वेदांत अरूडे, महेश मंगळवेढेकर आणि अभिजीत बिडकर या मंचरमधील (जि. पुणे) तीन सराईत चोरट्यांनी दोन दिवसांपूर्वी साताऱ्यातील वास्तू प्लाझा अपार्टमेंटची रेकी केली होती. शनिवारी मध्यरात्री त्यांनी चोरीचा बेत आखला. अभिजित हा अपार्टमेंटच्या बाहेर थांबला तर वेदांत आणि महेश हे अपार्टमेंटमध्ये घुसले.


चौथ्या मजल्यावरून पडल्यानं जागीच मृत्यू : चोरट्यांनी अपार्टमेंटमधील दोन बंद फ्लॅट फोडून ६ लाखांचा ऐवज चोरला. मात्र, रहिवासी तथा सेवानिवृत्त जवानाला चाहूल लागल्याने ते घरातून बाहेर आले असता, वेदांत अरूडे या चोरट्याने त्यांच्या डोक्यात रॉड मारून त्यांना जखमी केले. तसेच घाईघाईत पाईपवरून उतरत असताना चौथ्या मजल्यावरून पडून तो जागीच ठार झाला.



नागरिकांच्या मारहाणीत दुसरा चोरटा जखमी : गोंधळामुळं रहिवाशी जागे झाले. त्यांनी महेश मंगळवेढेकर या चोरट्याला पकडून बेदम चोप दिला. नागरिकांच्या मारहाणीत तो गंभीर जखमी झाला. या घटनेची माहिती मिळताच सातारा शहर पोलीस पहाटे घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी जखमी चोरट्याला उपचारासाठी शासकीय रूग्णालयात दाखल केलं. दरम्यान, या गोंधळामुळं बाहेर थांबलेला तिसरा चोरटा अभिजित बिडकर हा पळून गेला. मंचर पोलिसांच्या मदतीनं त्याला अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयानं त्याला दोन दिवस पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

वेदांत अरूडे (मृत) आणि महेश मंगळवेढेकर या दोघांवर मंचर, खेड आणि चाकण परिसरात चोरीचे प्रत्येकी तीन गुन्हे दाखल आहेत. तिसरा संशयित अभिजित बिडकर हा पळून गेला होता. त्याला मंचर पोलिसांच्या मदतीनं पकडण्यात आलं. न्यायालयानं त्याला दोन दिवस पोलीस कोठडी सुनावली आहे. - अविनाश गवळी, पोलीस उपनिरीक्षक



तिघेही रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार : तिन्ही चोरटे हे पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार आहेत. नागरिकांच्या मारहाणीत जखमी झाल्याने महेश मंगळवेढेकरला अटक करण्यात आलेली नाही. सातारा शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अविनाश गवळी अधिक तपास करत आहेत.

TAGGED:

SATARA CRIME SATARA NEWS

