सातबाऱ्यावर नाव लावण्याकरिता लाच घेताना मंडलाधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात! तात्पुरता पदभार अंगलट - DIVISIONAL OFFICER BRIBERY TRAP

Published : June 6, 2025 at 10:07 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 10:47 AM IST

सातारा- मंडलाधिकाऱ्याला लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आल्याची घटना घडना घडली आहे. अधिकाऱ्यानं सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंद करण्यासाठी 1 लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. 75 हजार रुपये घेताना तो लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकला. साताऱ्याच्या कोडोली येथील मंडलाधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं रंगेहाथ पकडलं. अजित दादासाहेब घाडगे (वय 48), असं लाचखोर मंडलाधिकाऱ्याचं नाव आहे. यामुळे महसूल खात्यातील खाबुगिरी चव्हाट्यावर आली आहे. वास्तविक, सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंद करण्यासाठी मंडलाधिकाऱ्याने 1 लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. यातील ७५ हजार रुपये घेताना मंडलाधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडलं. नेमकं प्रकरण काय?- अजित दादासाहेब घाडगे याच्याकडे कोडोली (सातारा) मंडलाधिकारी पदाचा तात्पुरता चार्ज होता. यावेळी सातबारावर उताऱ्यावरील नोंदीच्या आक्षेपाचं प्रकरण त्यांच्याकडं आलं. तक्रारदार हे खिंडवाडी (ता. सातारा) येथील गट क्र. 17/1/1 या शेतजमिनीच्या खरेदी दस्ताऐवजावरील व्यक्तीचे कुलमुखत्यार आहेत. यातील 60 गुंठे जमिनीपैकी 13 गुंठे जमीन विक्री झाली नव्हती. याचा गैरफायदा घेत मूळ मालकाने 2024 मध्ये उर्वरित 47 गुंठ्यांपैकी 10 गुंठे जमीन पुन्हा विकली. यानंतर याची नोंद खिंडवाडीच्या तलाठ्याने 7/12 उताऱ्यावर केली.

