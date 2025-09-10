संतोष देशमुख हत्या प्रकरण : वेगवेगळ्या तारखेला आरोपींनी अर्ज केल्यामुळं सुनावणी लांबणीवर : उज्ज्वल निकम
बीडच्या विशेष न्यायालयात झालेल्या आजच्या सुनावणीत उज्ज्वल निकम यांनी आरोपींकडून अर्जावर युक्तीवाद करताना खटला लांबवण्याच्या हेतूनेच 'd2 ऑपरेशन' प्रकार केल्याचा दावा केला.
Published : September 10, 2025 at 8:59 PM IST
बीड : संतोष देशमुख खून प्रकरणाची 14 वी सुनावणी बुधवारी मकोका न्यायालयामध्ये पार पडली. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. प्रत्येक आरोपी वेगवेगळ्या तारखेला दोष मुक्तीचे अर्ज करत आहेत. त्यामध्ये वाल्मिक कराड याचा बीड मकोका न्यायालयानं अर्ज फेटाळला आहे. तसंच वाल्मिक कराडनं छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठामध्ये धाव घेतली आहे. त्याची 19 सप्टेंबरला सुनावणी आहे. मात्र इतर जे आरोपी आहेत हे देखील आता न्यायालयाकडं दोष मुक्तीचे अर्ज करत आहेत. त्यामुळं कुठतरी या प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर जात आहे, असं सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
पुढची सुनावणी 24 तारखेला : "सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकणातील तीन ते सात नंबरचे जे आरोपी आहेत त्यांच्या वकिलांनी बुधवारी न्यायालयात युक्तिवाद केला. या प्रकरणात सीआयडीनं एकत्र दाखल केलेलं आरोपपत्र चुकीचं आहे. हा अधिकार पोलीस अधिकाऱ्यांना नाही. हा अधिकार फक्त न्यायालयाला आहे असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. यावर आम्ही मुंबई उच्च न्यायालय आणि कोल्हापुरातील अंजनाबाई गावित खटल्याच्या निकालाचा संदर्भ आधार म्हणून न्यायालयाला दिला. त्यानुसार न्यायालयानं तीन ते सात क्रमांकाच्या आरोपींच्या अर्जासंदर्भात 24 तारखेला सुनावणी ठेवली आहे," असं विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
आरोपींकडून d2 ऑपरेशन चालवलं जातय : "वाल्मिक कराडच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं आहे. त्याकरता मी सांगितलं की उच्च न्यायालयानं यांना कुठंही स्टे दिलेला नाही. त्याच्याविरुद्ध देखील आरोपी निश्चिती करणं जरुरी आहे. तरी आरोपी चार्ज फ्रेम होत नाही. 24 तारखेला तीन ते सात क्रमाकांच्या आरोपींच्या अर्जासंदर्भात निर्णय दिल्यानंतर पुढील कामकाज होणार असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयानं कुठलीही नोटीस दिलेली नाही. त्याची सुनावणी 19 तारखेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडं आहे. आरोपींतर्फे d2 ऑपरेशन चालवलं जात असल्याचं आम्ही न्यायालया पुढं स्पष्ट केलं आहे," असं विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केलं.
