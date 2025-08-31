ETV Bharat / state

शुक्रवार पेठेत साकारली 'वारी'ची भक्तिमय झलक, पुणेकरांना भुरळ घालणारा देखावा

पुण्यातील शुक्रवार पेठेतील संतोष मोतीलाल परदेशी परिवारानं साकारलेला देखावा यंदा विशेष आकर्षणाचं केंद्र ठरत आहे. त्यांनी वारकरी संप्रदायाच्या अखंड परंपरेवर आधारित देखावा सादर केला आहे.

गणेशोत्सवात वारी परंपरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2025 at 12:11 PM IST

1 Min Read

पुणे : शहरात गणेशोत्सवाचा उत्साह उफाळून आला असून, सार्वजनिक मंडळांकडून यंदा विविध मंदिरांच्या प्रतिकृतींसह सामाजिक विषयांवर आधारित देखावे सादर केले जात आहेत. या देखाव्यांना पाहण्यासाठी पुणेकरांसह इतर ठिकाणाहून आलेले भाविक मोठ्या संख्येनं गर्दी करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, पुण्यातील शुक्रवार पेठेतील संतोष मोतीलाल परदेशी परिवारानं साकारलेला देखावा यंदा विशेष आकर्षणाचं केंद्र ठरत आहे. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या 750 व्या जयंतीनिमित्त ‘वारी’ या वारकरी संप्रदायाच्या अखंड परंपरेवर आधारित हा देखावा सादर करण्यात आला आहे. या देखाव्यातून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाला सुरेख उजाळा देण्यात आला आहे.

वारीच्या माध्यमातून भक्ती, परंपरा आणि सामाजिक ऐक्याचं दर्शन घडवत, या देखाव्यानं प्रेक्षकांचं विशेष लक्ष वेधलं आहे. पारंपरिक वेशभूषा, भजन-कीर्तन, टाळ-मृदुंगाचा गजर यांचा सुरेख संगम यामध्ये पहायला मिळतो.

देखावा पाहण्यासाठी पुणेकरांची मोठी गर्दी : पंढरपूर वारीतून प्रकट होणारा भक्तिभाव, संतपरंपरेचं महत्त्व आणि सामूहिक ऐक्य यांचे दर्शन घडवणारा हा देखावा प्रेक्षकांच्या मनात नव्यानं अध्यात्माची जागृती करत आहे. संस्कृती आणि अध्यात्म यांचे सुरेख मिश्रण या माध्यमातून साकारण्यात आले असून, हे दृष्य अनुभवण्यासाठी परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत आहेत. परदेशी परिवारानं या देखाव्यासाठी घेतलेली मेहनत खऱ्या अर्थानं सार्थक ठरली आहे, असं नागरिकांनी समाधानानं सांगितले.

संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी रुजवलेल्या वारकरी परंपरेचा संदेश अधिकाधिक समाजात पोहोचावा आणि दृढ व्हावा, अशी अपेक्षा देखील यावेळी व्यक्त करण्यात आली. हा देखावा केवळ कलात्मक सादरीकरण नसून, तो महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेची, भक्तीपरंपरेची आणि सामाजिक ऐक्याची शिकवण देणारा एक प्रभावी अध्यात्मिक अनुभव ठरत आहे.

