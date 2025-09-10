ETV Bharat / state

संकेत पाटील या शेतकरी पुत्रानं एआयच्या माध्यमातून बनवलं नाविन्यपूर्ण टूल

शिक्षणाचा अनुभव समृद्ध करण्यासाठी काही एआय टूल (AI Tool) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. आर्टिफिशल इंटेलिजन्स साधने विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे तर प्रत्येकासाठीच वरदान ठरत आहेत.

Sifra AI Tool
कोल्हापूर : शिक्षणाचा विस्तार झपाट्याने वाढत आहे. या शिक्षणाच्या अनुभवाला अधिक सोपं करण्यासाठी आज विद्यार्थ्यांच्या मदतीला तंत्रज्ञान आहे. हा शिक्षणाचा अनुभव आधिक समृद्ध करण्यासाठी काही एआय टूल्स (AI Tool) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत.

एआयच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण टूल विकसित : संशोधन, व्यवसाय निर्मिती, माहिती विश्लेषण करण्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानातील माध्यमांचा वापर करावा लागतो. एकाचवेळी हे तंत्रज्ञान वापरणं जिकिरीचं होतं. यातून अपेक्षित उद्देशापर्यंत पोहोचण्यासाठी संशोधक व्यावसायिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. याचाच विचार करून कोल्हापुरातील डॉ. डी. वाय. पाटील इंजिनिअरिंग कॉलेजचा विद्यार्थी संकेत सर्जेराव पाटील याने एआयच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण टूल विकसित केलंय. या टूलमधून डेटा विश्लेषण, दृश्यांकन मशीन लर्निंग मॉडेल करण्यासाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे, तर या संशोधनासाठी भारत सरकारकडून नुकतचं संकेत पाटील याला कॉपीराईट प्रमाणपत्रही मिळालं आहे. शेतकरी पार्श्वभूमी असलेला संकेत पाटील, डेटा सायन्स इंजिनिअरिंगच्या चौथ्या वर्षात शिकतोय, विशेष म्हणजे शैक्षणिक कर्ज घेऊन तो शिक्षण घेतोय.

शेतकरी पुत्रानं एआयच्या माध्यमातून बनवलं नाविन्यपूर्ण टूल (ETV Bharat Reporter)

Sifra AI टूल काय आहे? : कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगडच्या पाल गावातील संकेत सर्जेराव पाटील याने विकसित केलेलं Sifra AI टूल आहे. सिफ्राद्वारे विविध डेटा सायन्स कार्ये पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने केली जातात. यात डेटा विश्लेषण, दृश्यांकन (Visualization), मशीन लर्निंग मॉडेल्सचे स्वयंचलित निर्मिती आणि रिपोर्टिंग यांचा समावेश आहे. या टूलमध्ये वापरकर्त्यांकडून नैसर्गिक भाषेत (Natural Language) प्रश्न विचारता येतात आणि त्यांना थेट उत्तर, चार्ट्स किंवा प्रेडिक्शन्स मिळतात. 'Sifra AI' च्या वापरामुळं वेळ, मनुष्यबळ आणि खर्चाची बचत होते. प्रोग्रामिंग किंवा तांत्रिक कौशल्याशिवाय डेटा सायन्सची कामे पूर्ण होतात. हे टूल व्यवसाय निर्णय घेण्यासाठी अचूक मार्गदर्शन ठरते. तसंच संशोधन, शिक्षण, वित्तीय विश्लेषण, मार्केट रिसर्च, आरोग्याच्या समस्यांसाठी कमी वेळेत अचूक डाटा मिळवण्यासाठी सुद्धा सिफ्राचा समाजातील सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या संशोधक व्यावसायिकांना फायदा होईल असा दावा संशोधक विद्यार्थी संकेत पाटील यानं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना केला.

Sifra AI Tool
कोण वापरू शकतं Sifra AI टूल? (ETV Bharat GFX)

कोण वापरू शकतं Sifra AI टूल?

विद्यार्थी आणि संशोधक : शिक्षण, प्रकल्प व संशोधनासाठी.

शिक्षक : शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि रिसर्चसाठी.

उद्योग आणि स्टार्टअप्स: व्यवसाय विश्लेषण, ग्राहकांचा डेटा व मार्केट ट्रेंड समजण्यासाठी.

शासन, सामाजिक संस्था : धोरण आखणी व परिणाम विश्लेषणासाठी.

डेटा सायंटिस्ट आणि डेटा अ‍ॅनालिस्ट : पुनरावृत्तीच्या कामांचे ऑटोमेशन करून धोरणात्मक विश्लेषणासाठी

गुगलच्या प्ले स्टोअरवर येणार सिफ्रा एआय अँप : मायक्रोसॉफ्ट, अमेझॉनकडून संकेतच्या संशोधनाला चालना मिळाली आहे. संकेत पाटील याने आपल्या संशोधनाची संकल्पना मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉनच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली होती. नाविन्यपूर्ण कल्पना असल्यामुळं या परदेशी कंपन्यांनी ही संकेतला संशोधनासाठी आर्थिक सहाय्य केलं. याच विषयावर बनवलेला रिसर्च पेपरही प्रसिद्ध करण्यात आला. तसंच भारत सरकारच्या कॉपीराईट विभागाकडून संकेतला प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आलं आहे. आता 'सिफ्रा एआय ऍप' गुगलच्या प्ले स्टोअरवर येणार असल्याचेही संकेत पाटीलने यावेळी दिले.



शेतीमध्ये नवीन संकल्पना आणण्याचा मानस : शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या संकेतच्या वडिलांची अडीच एकर शेती आहे. यातूनच ते कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात तर आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करण्यात येत आहेत. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शेतीमध्ये एआयचा वापर करून नव्या संकल्पना आणण्याचा मानस असल्याचं यावेळी संशोधक संकेत सर्जेराव पाटील यांनं सांगितलं.


