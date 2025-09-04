छत्रपती संभाजीनगर : गणेशोत्सव हा प्राचीन काळापासून साजरा करण्यात येणारा सण मानला जातो. ऐतिहासिक काळातील अनेक गणपती मंदिर त्याची साक्ष वेळोवेळी देतात. असंच एक मंदिर देवगिरी किल्ल्यावर पाहायला मिळतं. 'संकटमोचक विनायक' असं या बाप्पाचं नाव असून हे मंदिर पेशवेकालीन आहे. नानासाहेब पेशवे यांनी त्याचा जीर्णोध्दार केल्याची इतिहासात नोंद आहे. एखादं संकट आलं किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत निर्माण झाली तर नागरिक या 'संकटमोचक विनायक'ला साकडं घालत अशी नोंद आहे, अशी माहिती पुरातन वास्तू अभ्यासक आदित्य वाघमारे यांनी दिली.
किल्ल्याला आहे ऐतिहासिक महत्त्व : देवगिरी किल्ला म्हटलं की डोळ्यासमोर उभा राहतो तो अभेद्य किल्ला. किल्ल्याच्या भोवताली असलेला खंदक आणि त्यात असलेल्या वन्यजीवांमुळं देवगिरी किल्ला कोणालाही जिंकणं शक्य नव्हतं. यादव वंशातील भिल्लम पाचवे यांनी बाराव्या शतकात या किल्ल्याची निर्मिती केली होती. मजबूत तटबंदी आणि व्यापारासाठी योग्य जागेवर असल्यानं यादव साम्राज्याची राजधानी म्हणून देवगिरी किल्ल्याला ओळख मिळाली होती. इतकच काय तर मुघल बादशाह औरंगजेबाला त्याच्या साम्राज्याची राजधानी दौलताबाद इथं हलवायची इच्छा होती. असा हा किल्ला आजही इतिहासाची साक्ष देत उभा आहे. या अभेद्य किल्ल्यावर असलेलं नवसाला पावणाऱ्या संकटमोचक विनायकाचं मंदिर आजही सुस्थितीत आहे. आजही अनेक भाविक किल्ल्यावर फक्त गणरायाच्या दर्शनासाठी येतात.
मराठा इतिहासातील उत्तम नमुना : "मराठा साम्राज्यांची सत्ता असताना अनेक मंदिरांची निर्मिती करण्यात आली. त्यापैकी एक देवगिरी किल्ल्यातील संकटमोचक विनायक मंदिर मानलं जातं. किल्ला चढताना मध्यस्थानी डाव्या बाजूला एक दगडी मंदिर सर्वांचं लक्ष वेधून घेतं. शांत आणि समृद्ध अशी ही वास्तू प्रत्येकाला शांती मिळत असल्याचा अनुभव देते. इतिहासात असलेल्या नोंदीनुसार इथं असलेली गणरायाची मूर्ती यादव कालीन असून पेशवे काळात या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. इ. स 1760 च्या सुमारास नानासाहेब पेशवे यांनी त्याकाळी जीर्णोद्धार केला. त्यासाठी तिजोरीतून 6,000 रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी 106 रुपये 8 आणे आणि 2 पैसे इतका खर्च करण्यात आला होता अशी ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे," अशी माहिती आदित्य वाघमारे यांनी दिली.
किल्ला सोडताना सोबत नेली होती गणेशमूर्ती : "1775 च्या सुमारास पेशव्यांनी निजामासोबत तह केला. यानंतर हा किल्ला सोडला होता. त्यावेळी संकटमोचक विनायक बाप्पाची मूर्ती पेशव्यांनी आपल्या राज्यात नेली होती. यानंतर वीस वर्षांनी म्हणजे 1795 साली जेव्हा पुन्हा पेशवे किल्ल्यात दाखल झाले, त्यावेळी पुन्हा त्याच मूर्तीची स्थापना त्यांनी उत्साहात केली. मूर्ती परत आणण्यासाठी त्याकाळी पेशव्यांनी 204 रुपये खर्च केले होते, अशी इतिहासात नोंद आहे. या मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे मंदिराचं शिखर हे कोणत्याही धातूपासून बनवलेलं नाही. तर ते वेगवेगळ्या आकाराच्या तोफगोळ्यांना रचून बनवलेलं आहे," असं पुरातन वास्तू अभ्यासक आदित्य वाघमारे यांनी सांगितलं.
खंडागळे कुटुंबीय करत आहेत गणरायाची सेवा : किल्ल्याच्या मध्य ठिकाणी असलेल्या या संकटमोचक विनायकाची पूजा करण्याचा मान खंडागळे कुटुंबाकडं आहे. मंदिराचा परिसर स्वच्छ ठेवणं, गणरायाची विधिवत पूजा करण्याचा मान त्यांच्याकडं आहे. खंडागळे कुटुंबातील चौथ्या पिढीतील शोभाबाई खंडागळे या सध्या ही सेवा करत आहेत. ऊन, वारा आणि पावसात शोभाताई नित्य नियमानं रोज किल्ला चढून मंदिरात येतात आणि सायंकाळपर्यंत तिथंच थांबून बाप्पाची पूजा आणि सेवा करतात. किल्ल्यावर आलेल्याा प्रत्येक भक्ताला त्या माहिती सांगतात. मंदिराची सेवा करण्याचं भाग्य आम्हाला लाभलं असंही त्या आवर्जुन सांगतात.
हेही वाचा :