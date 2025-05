ETV Bharat / state

छत्रपती संभाजीनगर : शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी लिहिलेल्या 'नरकातील स्वर्ग' या पुस्तकावरून शिवसेना शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. "ज्यावेळी या घटना घडल्या, त्यावेळी राऊत यांचं स्थान काय होतं, ते पहावं. त्यांच्या मनाचे कथानक त्यांनी लिहिलं आहे. बहुदा त्यांना चित्रपट काढायचा असावा. काहीतरी गौप्यस्फोट म्हणून हे पुस्तक लिहिलं आहे. यांच्यामुळं शिवसेनाप्रमुख मोठे झालेले नाहीत," अशी टीका संजय शिरसाट यांनी केली आहे. तसंच, "इंडिया आघाडी आता राहणार नाही आणि राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे देखील एकत्र येणार नाहीत. त्यांच्याच जवळच्या लोकांना ते नको आहेत," असंही संजय शिरसाट यांनी सांगितलं. पुस्तक चित्रपटाच्या स्क्रिप्ट सारखं : "संजय राऊत यांनी पुस्तक लिहिलं, लिहायचा छंद आहे त्यांना, चांगली गोष्ट आहे. त्यात वास्तविकता मांडायला पाहिजे होती. शिवसेनाप्रमुखामुळं अनेकांना मदत झाली आहे, हे सर्वमान्य आहे. मात्र त्यांनी कधीही ते दाखवलेलं नाही. संजय राऊत यांचं पुस्तक चित्रपटाच्या स्क्रिप्ट सारखं आहे. विमानतळावर आले, मातोश्रीवर आले, घामाघूम झाले, हे चित्रपटासारखं स्क्रिप्ट लिहिलं आहे. हे काय टॅक्सीचा पाठलाग करीत होते की, मातोश्रीचे वॉचमन होते?, " अशी बोचरी टीका संजय शिरसाट यांनी केली आहे. याशिवाय, "मोदी आणि शाह यांचं गुजरातमध्ये मोठं प्रस्थ होतं, ती साधारण माणसं नव्हती. त्यांनी बाळासाहेबांना फोन करून वेळ घेतली असेल ना. मोदी यांना पंतप्रधान करा, असं बाळासाहेबांनी सर्वात आधी सांगितलं होतं. तसंच, पुस्तक लिहित असताना शरद पवार यांचं मुद्दामहून नाव घेतलं," असंही संजय शिरसाट म्हणाले. शरद पवार हजार वेळा मातोश्रीवर जायचे : पुढं बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले की, "ज्यावेळी हे सगळे घटनाक्रम झाले, त्यावेळी तुम्ही कुठे होता? काय करत होता? काहीतरी गौप्यस्फोट म्हणून हे पुस्तक लिहिलं आहे. यांच्यामुळं शिवसेनाप्रमुख मोठे झालेले नाही. राजकारणात अशा गोष्टी सांगून केल्या जात नाही. शरद पवार हे स्वतः बोलले तर त्याला महत्व आहे. राऊत का दलाली करतात. शरद पवार हजार वेळा मातोश्रीवर जायचे, हे स्वतः शिवसेनाप्रमुखांनी सांगितलं. पण त्यांनी मोदींबाबत कधीही अशा प्रकारची माहिती दिली नाही. गुजरात दंगल आणि गोध्रा हत्याकांड का घडलं? त्यावेळी शिवसेना प्रमुख काय बोलले होते, आठवतंय का? त्याकाळी संपूर्ण हिंदू समाज मोदींच्या बाजूनं होता. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख खंबीरपणे मोदी आणि शाह यांच्यामागे उभे होते," असंही संजय शिरसाट यांनी सांगितलं.

