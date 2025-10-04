'देवेंद्र फडणवीस फार कंजूस माणूस, त्यांनी पेशव्यांचा आदर्श घ्यायला हवा', संजय राऊत असं का म्हणाले?
शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह रामदास कदम यांच्यावर टीका केली आहे. ते आज पुण्यात बोलत होते.
Published : October 4, 2025 at 12:35 PM IST
पुणे : दसरा मेळाव्यात शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. यावर फडणवीस यांनी ‘उद्धव ठाकरे यांनी माझे एक हजार रुपये वाचवले’ असे प्रत्युत्तर दिले होते. या विधानावर आता शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी पलटवार केला आहे. ते आज (शनिवारी) पुण्यात बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘माझे एक हजार रुपये त्यांनी वाचवले’ या विधानावर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस फार कंजूस माणूस आहेत. त्यांना पेशव्यांचा आदर्श घ्यायला पाहिजे, कारण पेशवे फार दिलदार होते.
संजय राऊत यांनी पुढे सांगितलं की, उद्धव ठाकरे यांच्यावर एक हजार रुपयांची पैज लावण्यात आली. पण उद्धव ठाकरेंनी भाषणात शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत प्रश्न विचारले, त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस कानात बोळे घालून बसले होते का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच उद्धव ठाकरेंनी विकासाच्या मुद्द्यावरही प्रभावी भाषण केलं, परंतु फडणवीसांना सत्य ऐकण्याची सवय नाही आणि ते लाचार लोक आहेत, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.
'रामदास कदम कधीच भरोशाचा माणूस नव्हता' : पत्रकारांनी शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी केलेल्या वक्तव्यावर विचारणा केली असता, संजय राऊत यांनी उत्तर दिलं की, रामदास कदम कधीच भरोशाचा माणूस नव्हता. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या पाया पडलं पाहिजे, असं ते म्हणाले. पक्षातून विरोध असतानाही उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना दोन वेळेस विधानपरिषद सदस्यपद दिले.
संजय राऊत पुढे म्हणाले की, पक्षाकडून विरोध असलेले दोन लोक होते, एक नीलम गोऱ्हे आणि दुसरे रामदास कदम. गोऱ्हे यांच्या योगदानाबाबत प्रश्न उपस्थित व्हायचा, तरीही उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना 12 वर्षे विधानपरिषद सदस्यपद दिलं.
रामदास कदमांवर टीका : बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बाबतीत जे बोलत आहेत, त्याची जबर किंमत रामदास कदम यांना मोजावी लागेल, असेही संजय राऊत यांनी म्हटले. मी शेवटच्या क्षणापर्यंत बाळासाहेब ठाकरे यांच्याजवळ होतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पद आणि पैशाच्या मागे लागून खालच्या स्तराला जाणाऱ्या लोकांचं उदाहरण म्हणजेच रामदास कदम आहेत. त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांची विटंबना केली आहे, अशा शब्दांत राऊतांनी रामदास कदम यांच्यावर जोरदार टीका केली. तसेच, जे पक्ष सोडून गेले आहेत, ते कधीच बाळासाहेब यांच्याशी एकनिष्ठ राहू शकत नाहीत आणि त्यांना दैवत मानू शकत नाहीत, असंही राऊत यांनी सांगितलं.
मनसेला सोबत घेण्याचा प्रयत्न : आगामी महापालिका निवडणुकीबाबत विचारलं असता, संजय राऊत यांनी सांगितले, "मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई याबाबत आमच्या बैठका सुरू आहेत. मनसेला देखील सोबत घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे."
'पुणे तीन टोळ्यांनी वाटून घेतलं' : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारी वाढल्याबाबत विचारलं असता, संजय राऊत म्हणाले की, पुणे हे तीन टोळ्या चालवत आहेत. पुणे प्रशासन तीन टोळी प्रमुखांमध्ये वाटून घेतलं आहे. पुणे पोलीस विभाग गृहमंत्र्यांनी वाटून घेतला आहे, तर आयुक्तांना नगरविकास खात्यानं नेमलं आहे. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त हे अजित दादांनी नेमले आहेत. हे टोळी प्रमुख त्यांच्या हितासाठी काम करत आहेत, अशी टीका राऊत यांनी यावेळी केली.
