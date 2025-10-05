भांडण मिटवण्यासाठी शाहांना बंद दाराआडच चर्चा करावी लागेल; संजय राऊतांचा अमित शाहांना टोला
शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी अहिल्यानगरच्या दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका केली. त्यांनी महाविकास आघाडीमधील कथित अंतर्गत वादावरून टोला लगावला.
मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या शिर्डी दौऱ्यापूर्वीच राजकीय वातावरण तापलं आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी अमित शाह यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील भांडणे मिटवण्यासाठी शाह यांना बंद दाराआड चर्चा करावी लागेल, असा टोला लगावला आहे. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज शिर्डी दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या स्वागतासाठी शिर्डीत जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे हेदेखील शिर्डीत उपस्थित आहेत. आज सकाळी 11 वाजता साई दर्शनानं अमित शाह यांच्या दौऱ्याची सुरुवात झाली. त्यानंतर लोणी (प्रवरानगर) येथे कारखान्याच्या नूतनीकरणासह पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील आणि पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पुतळ्यांचं अनावरण आणि शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र, या कार्यक्रमापूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि मनसे कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. यावरून खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
तुम्ही गृहमंत्री असाल, तर निडर आणि निर्भयपणे वागा. लोकांना सामोरे जा, त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्या. हा पळपुटेपणा कशासाठी? फडणवीसही असेच वागतात. खोटे गुन्हे दाखल करणे, अटक करणे यावरच त्यांचं राजकारण सुरू आहे. हे फार काळ चालणार नाही-खासदार(शिवसेना यूबीटी), संजय राऊत
गृहमंत्री आंदोलकांना का घाबरतात? संजय राऊत म्हणाले, “जर फडणवीस, पवार आणि शिंदे यांच्यातील भांडणे मिटवायची असतील, तर त्यांना बंद दाराआडच बैठक घ्यावी लागेल. देशाचे गृहमंत्री, ज्यांनी काश्मीरमधून कलम 370 हटवले, शिवसेनेसारखा बलाढ्य पक्ष फोडला, सोनम वांगचूक यांना अटक केली, असे अमित शाह महाराष्ट्रात नगर जिल्ह्यात आहेत. तुम्ही देशाचे गृहमंत्री असाल, तर मग राजकीय कार्यकर्त्यांना आंदोलन किंवा काळे झेंडे दाखवण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांना अटक का करता?”
तुम्हाला नेमकी कशाची भीती आहे?- खासदार राऊत यांनी पुढे सांगितलं, " शिवसेना आणि मनसे कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन अज्ञातस्थळी नेण्यात आलं आहे. काहींना नगरमधील पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनाही नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तुम्हाला नेमकी कशाची भीती आहे? लडाखमधील सोनम वांगचूक, मणिपूरमधील महिला, महाराष्ट्रातील शिवसैनिक किंवा मराठवाड्यातील शेतकरी यांना तुम्ही घाबरता का? तुम्ही देशावर राज्य करता, मग इतके भयग्रस्त का? शेतकऱ्यांच्या नुकसानीकडे लक्ष दिले नाही. हीही तुमची भीती आहे का?” असा सवाल राऊत यांनी केला.
आंदोलन हा लोकशाहीनं दिलेला अधिकार- राऊत यांनी पुढे म्हटलं, “लोकशाहीनं आम्हाला आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे. पण, त्यांना लोकांचं आंदोलन नको असून त्यांना लोकांची भीती वाटते. ते गुजरात मॉडेल राबवत आहेत. सामान्य शिवसैनिकांना अटक केली जाते. त्यांनी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. त्यांना पोलीस उचलून घेऊन जातात. कुठे नेणार हे सांगत नाहीत. हा महाराष्ट्रात काय प्रकार सुरू आहे?”
