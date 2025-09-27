'मराठवाड्याला पंजाबसारखी मदत द्या; शिंदेंचा पक्ष म्हणजे अमित शाहंची बेनामी कंपनी', खासदार संजय राऊत यांचा घणाघात
खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. सोबतच पंजाब सरकारनं जशी मदत केली तशीच मदत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
Published : September 27, 2025 at 12:29 PM IST
मुंबई : सध्या मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास पावसानं हिरावून नेला. या पार्श्वभूमीवर आज शनिवारी (27 सप्टेंबर) खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली.
'शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली जातायत' : राऊत म्हणाले, "मराठवाड्यातील शेतकरी सध्या मोठ्या संकटात आहेत. त्यांच्या नुकसानीची सरकार पाहणी करत असली तरी अद्याप ठोस मदत मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली जात आहेत. सरकारकडून फक्त आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. मदतीची मागणी केली तर, 'तुम्ही काय केलं?', 'त्यांनी काय केलं?' असे प्रश्न विचारले जातात. पण हे सगळं सोडा, तुम्ही सध्या काय करताय हे बोला."
'पंजाब सरकारनं जशी मदत दिली तशी द्या' : ते पुढे म्हणाले, "शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच पाहिजे. पंजाब सरकारनं आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली, तशीच मदत महाराष्ट्र सरकारनं देखील द्यायला हवी. भूतकाळात काय झालं यावर न बोलता वर्तमानावर बोला. या देशाला भविष्य राहिलं नाही, वर्तमान खराब करून टाकला आहे." हक्क मागणं म्हणजे राजकारण आहे का? असा सवाल उपस्थित करत, राऊतांनी सरकारच्या भूमिका आणि संवेदनशून्यतेवर प्रहार केला.
'राज्य कसं चालवायचं हे आधी शिका' : मराठवाड्यातील अतिवृष्टीसंदर्भात माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. राऊत म्हणाले, "फडणवीसांनी विरोधी पक्षात असताना अशा आपत्तीवेळी काय मागण्या केल्या होत्या, याच्या जुन्या टेपा ऐकाव्यात. आता तसे प्रश्न विचारले की, राजकारण करु नका असं म्हणतात. शेतकरी बोलतोय, तर त्यांची तोंड बंद केली जातात. राज्य कसं चालवायचं हे आधी शिका. प्रशासन कसं चालवायचे ते शिका. राज्य चालवणं म्हणजे सुडाचं राजकारण करणं नाही."
ते पुढे म्हणाले, "तुम्ही रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठानमध्ये जाऊन प्रशिक्षण घ्या. ट्रेनिंग घ्या, कारण सध्या जे चाललं आहे तो राज्यकारभार नाही."
'पीएम केअर फंडातील पैशांचं काय झालं?': कोरोना काळातील व्यवस्थापनावर बोलताना राऊत म्हणाले, "कोरोनाकाळात महाराष्ट्रानं ज्या सुविधा दिल्या, तशा सुविधा देशातील कोणत्याही राज्यानं दिल्या नाहीत. मध्य प्रदेश, राजस्थानमधील परिस्थिती अत्यंत वाईट होती.
"पीएम केअर फंडात महाराष्ट्रातून आणि देशातून कोट्यवधी रुपये गेले. मुंबईतील फार्मा कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी गेला. त्या पैशाचं काय झालं?" असा थेट सवालही राऊतांनी उपस्थित केला.
'कर्जमाफी करणार का? यावर बोला.': मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांना मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची दिल्लीत भेट घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधताना भाजपवर सडकून टीका केली.
फडणवीस-मोदी भेटीबाबत विचारलं असता राऊत म्हणाले, "दोघांमध्ये एक तास चर्चा झाली की एक मिनिट, त्यानं काही फरक पडत नाही. महत्त्वाचं हे आहे की मदत किती मिळणार आहे, हे बोला. उद्या अमित शाह मुंबईत येणार आहेत, पण कशासाठी येतात हेच समजत नाही. तुम्ही कर्जमाफी करणार का? यावर बोला."
ते पुढे म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 30 तारखेला मुंबईत येणार आहेत. पण ते मराठवाड्यात जाणार का? मोदींनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर करावी, मराठवाड्यात जाऊन ती घोषणा करावी. आम्ही त्याचं स्वागत करू."
'11 वर्षांपासून काय करताय?' : राऊतांनी भाजपावर टीका करताना म्हटलं, "काहीही विचारलं की भाजपावाले लगेच म्हणतात, 'नेहरु काय करत होते? गांधी काय करत होते? 1947 मध्ये काय झालं?' पण सध्या सत्ता तुमच्याकडे आहे, जबाबदारी तुमची आहे. मग ती पार पाडा. तुम्ही 11 वर्षं काय करताय? यावर बोला."
पंजाब सरकारच्या उदाहरणाचा उल्लेख करत राऊत म्हणाले, "पंजाब सरकारनं शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपयांची मदत दिली आहे. त्यांच्याकडून शिका." शेवटी, राऊत म्हणाले, "खोटं बोलायचं आणि दोष दुसऱ्याला द्यायचा हा भाजपाचा प्रॉब्लेम आहे."
' एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष अमित शाहंची बेनामी कंपनी' : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करताना खासदार संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप केले.
राऊत म्हणाले, "एकनाथ शिंदेंना भाजपा 100 जागाही देणार नाही. मोदी-शाहंना मूळ शिवसेना फोडायची होती, बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना संपवायची होती, म्हणून हे सर्व केलं गेलं. त्यामुळे शिंदे यांच्यावर फार प्रेम आहे, असं काही नाही. त्यांचा पक्ष हा अमित शाहंची बेनामी कंपनी आहे."
ते पुढे म्हणाले, "मूळ शिवसेना संपवण्यासाठी शिंदेंचा एक हत्यार म्हणून वापर केला गेला, आणि शरद पवार यांचं अस्तित्व संपवण्यासाठी अजित पवार हे हत्यार ठरले."
भाजपामध्ये सामील झालेल्या नेत्यांवर टीका करत राऊत म्हणाले, "जे भ्रष्ट राजकारणी ईडीच्या भीतीनं तुमच्याकडे आले, त्यांचे खिसे झटकले तरी हजारो कोटी रुपये तिथेच कॅबिनेटमध्ये सापडतील."
उद्धव ठाकरे आज माध्यमांशी संवाद साधणार : दरम्यान, राऊतांनी सांगितलं की, "उद्धव ठाकरे दोन दिवस मराठवाड्याचा दौरा करून आले आहेत. आज ते दुपारी माध्यमांशी संवाद साधणार आहेत. ते काय बोलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे."
