'अजित पवारांना घोटाळे उघड होण्याची भीती'; देवेंद्र फडणवीसांनी 'यासाठी' निवडणूक आयोगाकडं यावं; संजय राऊतांचं आवाहन
निवडणूक काळात रात्री बँका उघड्या ठेवल्या, पोलिसांच्या गाडीतून पैसे वाटले, असा आरोप संजय राऊतांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी चर्चेसाठी यावं असं आवाहन संजय राऊतांनी केलं.
Published : October 12, 2025 at 1:32 PM IST
मुंबई : मंगळवारी विरोधी पक्षांचं सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार आहे. या भेटीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक निष्पक्ष होण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री म्हणून न येता तुमच्या पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्यासह या आणि निवडणूक आयोगाकडं आम्ही जी चर्चा करणार आहोत, त्यामध्ये तुम्ही सहभागी व्हा, असं आवाहन खासदार संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना केलं. आज सकाळी पत्रकारांशी बोलताना राऊत यांनी, "सत्तेत सहभागी आपल्या दोन्ही सहकारी यांच्यासह या चर्चेसाठी या असं मी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतो, असं खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं.
'अजित पवारांना घोटाळे उघड होतील ही भीती' : "कामठी राजुरी मतदारसंघांमध्ये मतदानामध्ये घोटाळे झाले आहेत, असा आरोप होत आहे. यासंदर्भात संशय असून आरोप होत आहेत. त्यामुळे आमचे कर्तव्य आहे की या सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आणि नेत्यांना या चर्चेत सहभागी करून घ्यावं. अजित पवार यांनी या चर्चेस येण्यास नकार दिला, म्हणजे त्यांना आपण केलेले घोटाळे उघड होतील, ही भीती असेल," असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला. "निवडणूक काळात रात्रीदेखील बँक उघड्या ठेवल्या गेल्या. पोलिसांच्या गाडीतून पैसे वाटले गेले हे उघड होईल, अशी भीती अजित पवारांना वाटत असेल," असा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी केला. "मतदार यादीमध्ये लोकांची नावं घालणं आणि अनेक मतदारांची नावं वगळणं हे प्रकार कोणी केले? लोकसभा मतदानादरम्यान 60 लाख मतदार वाढले, हा चमत्कार कसा झाला हे कळलं पाहिजे," अशी मागणी राऊत यांनी केली. अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चेत सहभागी होत महापालिका मतदार यादी आणि वॉर्डांची फेररचना याबाबत असलेले आक्षेप ऐकून घ्यावेत, असे संजय राऊत यांनी म्हटलं. "चर्चेत सहभागी झाले तर संविधान बळकट होईल. पण अजित पवार बाबासाहेबांचं फक्त नाव घेतात. पण संविधानाच्या रक्षणासाठी आम्ही जी चर्चा घडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत त्यामध्ये सहभागी होत नाहीत."
भाजपा दुसरा घोटाळा करून निवडणूक जिंकण्याच्या शोधात : "राहुल गांधी यांनी वोट चोरी, मतदान अधिकार हा विषय घराघरात नेला आहे. त्यामुळे आता भाजपा दुसरा घोटाळा करून निवडणूक जिंकता येते का याच्या शोधात असतील. भाजपा आणि त्यांचे मित्रपक्ष काय घोटाळा करू शकतील, यावर आमचा अभ्यास सुरु आहे. कारण हे घोटाळ्या शिवाय जिंकू शकत नाहीत. तेव्हा आम्ही निवडणूक निष्पक्ष व्हाव्या, यासाठी प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आणून देणार आहोत. निवडणूक निष्पक्ष आणि निर्भीड वातावरणात व्हाव्यातस, या प्रयत्नासाठी आम्ही चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. "कबुतरखान्यांमुळे लोकांच्या आरोग्याला त्रास होत आहे. त्यामुळे हे कबुतरखाने हटवणं गरजेचं आहे. ग्रँड मेडिकल जिमखाना जो सध्या जैन धर्मियांनी घेतला आहे, तिथं कबुतरखाना करा. आम्ही लोढांना सांगतो, त्यांच्या या जिमखान्यामध्ये कबुतरखाना उभा करा, आम्ही तिथं येऊन कबुतरांना दाणे देऊ, असं विधान संजय राऊत यांनी केलं आहे.
