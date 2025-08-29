सोलापूर: नव्या पिढीला संगीताची गोडी लावण्यात आणि संगीताचा प्रसार करण्याची प्रयत्नशील असलेले लातूरमधील संगीत विषयाचे प्राध्यापक डॉ. संदिपान गुरुनाथ जगदाळे यांना यंदाचा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्यांच्या शैक्षणिक योगदानाविषयी माहिती जाणून घेऊ.
देशातील उत्कृष्ट शिक्षकांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिला जातो. यावर्षी देशभरातून १५२ शिक्षकांची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४५ शिक्षकांना येत्या पाच सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते सन्मानित केलं जाणार आहे. यात महाराष्ट्रातील तीन शिक्षकांमध्ये लातूरमधील डॉ. संदिपान जगदाळे यांचा समावेश आहे.
लातुरच्या दयानंद महाविद्यालयात संगीताचे प्राध्यापक - डॉ. जगदाळे हे दयानंद कला महाविद्यालयात १९९९ पासून संगीत विषयाचे प्राध्यापक आहेत. लातूर जिल्हा लातूर पॅटर्नमुळे संपूर्ण राज्यात प्रसिद्ध आहे. जगदाळे हे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराचा मान मिळविणारे लातूरमधील पहिलेच शिक्षक ठरले आहेत. संगीत अध्यापनात ते अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. तबलावादक आणि गायक म्हणूनही ते परिचित आहेत. कला आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदान विचारात घेऊन त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
सांभाळल्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या- डॉ. संदिपान जगदाळे यांनी विविध शैक्षणिक समितीवर महत्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य, राज्य मंडळ कला शिक्षण अभ्यास मंडळाचे गटप्रमुख, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अनुसंधान केंद्र (बालभारती) येथे भारतीय संगीत अभ्यास गटाचे सदस्य, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ येथे संगीत अभ्यास मंडळाचे सदस्य, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठातील परीक्षा समिती सदस्य अशा विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत.
कार्यक्रमातून प्रबोधन करण्याचं काम- गोंड आदिवासी वस्त्यांवर शिक्षण पोहोचवणं, एचआयव्ही बाधित आणि अनाथ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पालकत्व स्वीकारणं, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मदत करणं अशी कार्ये त्यांनी शिक्षण जास्तीत जास्तीत विद्यार्ध्यापर्यंत पोहोचविण्याकरिता महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. डॉ.जगदाळे यांनी ‘शौर्यगाथा शिवबांची’ पोवाडे, शिवगीतं, गोंधळ आणि लोकगीतांच्या कार्यक्रमातून प्रबोधन करण्याचं काम केलं आहे.
कोविड काळातील उपक्रम- कोरोना महामारीच्या काळात जनतेपर्यंत योग्य जनजागृती करण्याची गरज असताना त्यांनी दूरदर्शन, रेडिओ, वृत्तपत्र, लोकगीत, पोवाडा आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून जनजागृती केली. लोकशाहीत मतदानाचा हक्क बजाविण्याकरिता नागरिकांमध्ये जनजागृती केली. त्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या खर्चानं पोवाडा तयार करून ग्रामीण भागात मतदान करण्याकरिता प्रचार केला. या उपक्रमाची दखल दिल्ली आकाशवाणी केंद्रानं घेतली.
शैक्षणिक संशोधन- संदीप जगदाळे डॉट कॉम वेबसाईट, YouTube शैक्षणिक चॅनल आणि स्वरगंध अॅप यांची निर्मिती केली. महाराष्ट्रातील पहिले शिक्षक म्हणून १२ वी संगीत विषयासाठी QR कोड आधारित पुस्तक तयार केलं. अंध विद्यार्थ्यांसाठी ब्रेल लिपीतील संगीत पुस्तक तयार करून राज्यात मोफत वितरित केलं. वडार भाषेतून प्रमाणभाषेत इयत्ता पहिलीची कार्यपुस्तिका तयार केली. अशा विविध उपक्रमांमुळे शिक्षण अधिक सुलभ व आनंददायी बनलं आहे.
- डॉ.जगदाळे यांनी आजपर्यंत संगीतविषयक १३ ग्रंथांचं लेखन केलं आहे. यातील काही ग्रंथ ‘अमेरिका’ व ‘कॅनडा’ या देशात पोहोचले आहेत. एवढेच नाही तर विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदा, कार्यशाळा आणि चर्चासत्रातूनसुद्धा त्यांनी शोधनिबंध सादर केले आहेत.
