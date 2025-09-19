साई प्रसादालयतात साईबाबा भक्तांना मिळणार 'साई आमटी'चा प्रसाद; दर गुरूवारी मिळणार भाविकांना लाभ
साईबाबांच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक येतात. भाविकांना साई संस्थांकडून राहण्याची तसेच प्रसादालयात भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. आता गुरुवारी साई आमटी प्रसाद देण्याचा निर्णय संस्थाननं घेतला आहे.
Published : September 19, 2025 at 2:45 PM IST
अहिल्यानगर : शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांसाठी दर गुरुवारी साई संस्थानच्या प्रसादालयात विशेष 'साई आमटी' प्रसाद दिला जाणार आहे. कमी तेल, कमी तिखट आणि भरपूर जीवनसत्त्वे, फायबर, कॅल्शियम तसंच खनिजांचा समावेश असलेली ही आमटी आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त अशी असणार आहे. याचा लाभ भाविकांना मिळणार आहे.
श्रद्ध, आरोग्य आणि घरगुती चवीचा अनोख संगम : "अनेक हॉटेलची स्वतःची एक खास सिग्नेचर डिश असते. त्याचप्रमाणं आता साईबाबा संस्थानच्या प्रसादालयानंही आपली साई आमटीच्या रूपानं एक ओळख निर्माण केली आहे. ही केवळ एक आमटी नसून ती श्रद्धा, आरोग्य आणि घरगुती चवीचा एक अनोखा संगम आहे," असा विश्वास साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी व्यक्त केला.
यांनी बनवली सार्ई आमटी : साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या संकल्पनेतून तसंच प्रसादालयाचं प्रमुख संजय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम साकारला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रपती भवनातील आचाऱ्यांना महाराष्ट्रातील पदार्थ बनवण्याचं प्रशिक्षण देणारे निष्णात आचारी रवींद्र वहाडणे आणि प्रल्हाद कर्डिले महाराज यांनी ही साई आमटी बनवली आहे.
साई आमटी म्हणजे प्रथिनांचा भांडार : आहारतज्ज्ञाच्या दृष्टीनं साई आमटी म्हणजे प्रथिनांचा भांडार आहे. मूग, मठ आणि हरभरा डाळींची पौष्टिक त्रिसुत्री, स्निग्धतेसाठी शेंगदाणे आणि खोबऱ्याचा मनमोहक स्पर्श आणि पचनास मदत करणारे कमी तेल आणि संतुलित मसाले या साई आमटीला परिपूर्ण बनवतात. मोहरी-जिऱ्याच्या सुवासिक फोडणीत परतलेला कांदा, आले-लसूण आणि कढीपत्ता यांची चव थेट मनाला भिडते. ही आमटी फायबर, जीवनसत्त्वे आणि कॅल्शियमने समृद्ध असून, भक्तांच्या आरोग्याची काळजी घेणारा एक 'सात्विक प्रसाद' आहे. साईभक्तांना साई आमटीच्या रूपानं घरच्या जेवणाचा आनंद मिळेल.
आरोग्यासाठी परिपूर्ण पदार्थ : साई आमटीमध्ये कमी तेल आणि कमी तिखट वापरल्याने ती पचायला अतिशय हलकी आहे. प्रथिनांनी परिपूर्ण असल्यानं स्नायूंच्या आरोग्यासाठी उत्तम आहे. फायबरमुळं पचनक्रिया सुधारते. हृदयाच्या आरोग्यासाठीही ती फायदेशीर ठरते. कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असलेली ही आमटी संपूर्ण आरोग्यासाठी परिपूर्ण पदार्थ ठरणार आहे.
भाविकांनी केलं साई आमटीचं कौतुक : गुरुवारी या आमटीचा शुभारंभ करताना गाडीलकर यांनी स्वतः भाविकांशी संवाद साधला, तेव्हा सर्वांनी या आरोग्यदायी आणि चविष्ट साई आमटीचं तोंडभरून कौतुक केलं. दर गुरुवारी ही साई आमटी चपाती किंवा भातासोबत प्रसादरूपात दिली जाईल. ही आमटी आता केवळ एक पदार्थ न राहता, शिर्डी प्रसादालयाचा एक नवा ब्रँड म्हणून ओळखली जाईल. जवळपास तीस वर्षापूर्वी प्रसादालयात प्रसिद्ध असलेल्या आमटीची आठवण यानिमित्तानं अनेकांना झाली. यावेळी साई संस्थानचे उपकार्यकरी अधिकारी भीमराज दराडे, प्रशासकीय अधिकारी प्रज्ञा महांडुळे, प्रसादालय प्रमुख संजय शिंदे, आयटीचे अनिल शिंदे आदि उपस्थित होते.
हेही वाचा :
- शनि शिंगणापूर पाठोपाठ साईबाबाच्या भक्तांना ऑनलाईन गंडा: भक्तांबरोबर संस्थानचीही फसवणूक; गुन्हा दाखल
- शिर्डीत महिला साईभक्ताच्या कानातला झुमका हिसकावला, ग्रामस्थांनी पकडून चोराला दिला बेदम चोप!
- शिर्डीतल्या 'त्या' सोन्याच्या घड्याळाचा लिलाव होणार नाही; लिलावाचा निर्णय घेतल्यास ग्रामस्थांना कल्पना द्या, ग्रामस्थांची मागणी