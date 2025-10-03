ETV Bharat / state

शिर्डीत साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव उत्साहात सुरू; ऑस्ट्रेलियातील साईभक्तांकडून 23 ग्रॅम सोन्याचा दागिना अर्पण

आज सकाळी साईबाबांच्या मंगल स्नानानंतर शिर्डी माझे पंढरपूर ही आरती पार पडल्यानंतर आज तिसऱ्या दिवशी उत्सवाची सुरुवात झाली.

Sai Baba's death anniversary celebrations begin with enthusiasm in Shirdi
शिर्डीत साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव उत्साहात सुरू (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 3:07 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 4:02 PM IST

शिर्डी : गेल्या दोन दिवसांपासून शिर्डी नगरीत सुरू असलेल्या 107 व्या साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाचा आज तिसरा दिवस मोठ्या भक्तीमय वातावरणात साजरा होत आहे. एक ऑक्टोबरपासून या उत्सवाला प्रारंभ झाला असून काल (2 ऑक्टोबर) उत्सवाचा मुख्य दिवस असल्यानं काल रात्री साईमंदिर भाविकांना दर्शनासाठी खुले ठेवण्यात आले होते.

साईबाबांची पाद्यपूजा : काल रात्री साईबाबा मंदिर रात्रभर खुलं असल्यानं रात्रीची शेजारती आणि आजची पहाटेची काकड आरती पार पडली नाही. मात्र, आज सकाळी साईबाबांच्या मंगल स्नानानंतर शिर्डी माझे पंढरपूर ही आरती पार पडल्यानंतर आज तिसऱ्या दिवशी उत्सवाची सुरुवात झाली. आज उत्सवाचा तिसरा दिवस असल्यानं साई संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे यांनी सपत्निक साईबाबांची पाद्यपूजा केली. एकादशीचा असल्यानं दहीहंडी सोहळा पार पडला नाही. मात्र, उद्या दुपारी पारंपरिक पद्धतीने साईबाबा मंदिरात दहीहंडी फोडल्यानंतर चार दिवसीय उत्सवाची सांगता होईल, अशी माहिती साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

शिर्डीत साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव उत्साहात सुरू; ऑस्ट्रेलियातील साईभक्तांकडून 23 ग्रॅम सोन्याचा दागिना अर्पण (ETV Bharat Reporter)

23 ग्रॅम वजनाचा सोन्याचा दागिना : दरम्यान, साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवानिमित्तानं ऑस्ट्रेलियातील एका कुटुंबानं साईबाबांना तब्बल 23 ग्रॅम वजनाचा सोन्याचा दागिना अर्पण केला असून त्याची किंमत जवळपास तीन लाख रुपये आहे. मात्र, देणगी देणाऱ्या भाविकानं आपलं नाव गुप्त ठेवलं आहे. दरवर्षीप्रमाणं यंदाही शिर्डीत देश-विदेशातून आलेल्या हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत पुण्यतिथी उत्सव मोठ्या भक्तीमय वातावरणात पार पडत आहे.

