साईबाबांच्या चार दिवसीय पुण्यतिथी उत्सवाला मोठ्या भक्तिमय वातावरणात सुरुवात, पाहा व्हिडिओ

शिर्डीत आज साईबाबांच्या 107 व्या पुण्यतिथी (Sai Baba Death Anniversary) उत्सवाला काकड आरतीनंतर मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली. यावर्षी चार दिवस पुण्यतिथी उत्सव साजरा होणार आहे.

Sai Baba Death Anniversary
साईबाबांच्या पुण्यतिथी उत्सवाला सुरुवात (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 3:34 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 5:44 PM IST

शिर्डी : साईबाबांच्या शिर्डीतील चार दिवसीय पुण्यतिथी उत्सवाला (Sai Baba Death Anniversary) आज भक्तिमय वातावरणात सुरुवात झालीय. पहाटेच्या काकड आरतीनंतर साई प्रतिमा, वीणा आणि साई सत्चरित्राची साई समाधी मंदिर ते द्वारकामाईपर्यंत सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी पोथी आणि कार्यकारी अभियंता भिकन दाभाडे यांनी वीणा घेतली होती. तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे आणि प्रशासकीय अधिकारी विश्वनाथ बजाज यांनी प्रतिमा घेऊन सहभाग नोंदवला होता.



पारायणास झाला प्रारंभ : साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त प्रथमदिनी काकड आरतीनंतर साईबाबांच्या मंदिरातून श्रींची प्रतिमा, पोथी आणि वीणेची मिरवणूक गुरुस्थान मार्गे द्वारकामाईपर्यंत नेण्यात आली. द्वारकामाई येथे त्यानंतर उद्या सकाळपर्यंत चालणाऱ्या अखंड साईचरित्र पारायणास सुरुवात झाली. पहिल्या अध्यायाचं वाचन कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी करून पारायणास प्रारंभ केला. अखंड पारायणासाठी आज द्वारकामाई रात्रभर खुलं राहणार आहे.

साईबाबांच्या पुण्यतिथी उत्सवाला सुरुवात (ETV Bharat Reporter)



107 वा पुण्यतिथी उत्सव : उद्या उत्सवाचा मुख्य दिवस असल्याने लाखो भाविकांची मांदियाळी शिर्डीत पाहायला मिळणार आहे. यावर्षीचा हा 107 वा पुण्यतिथी उत्सव आहे. या वर्षीच्या उत्सवाला आज सकाळपासून मंगलमय वातावरणात प्रारंभ झाला आहे. उद्या दसऱ्याला साई निर्वाणाचा दिवस अर्थात पुण्यतिथी उत्सवाचा मुख्य दिवस असल्याने भाविकांची संभाव्य गर्दी लक्षात घेता साईबाबा संस्थानने साई मंदिर दर्शनासाठी रात्रभर खुलं ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.



श्रीसाईरत्न देखावा उभारण्यात आला : आजपासून शिर्डीत सुरू झालेल्या चार दिवस साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाला मोठ्या भक्तिमय वातावरणात सुरुवात झाली. उत्सवानिमित्ताने मुंबई येथील साई द्वारकामाई मंडळाच्‍या वतीनं स्वखर्चाने साईबाबा मंदिराच्या चार नंबरच्या प्रवेशद्वारजवळ तब्बल 50 फूट उंच असा समुद्र मंथनातून प्रकटलेल्या रत्नांवर आधारित श्रीसाईरत्न देखावा उभारण्यात आला आहे. हा देखावा भाविकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. त्याचबरोबरीने साईबाबांच्या समाधी मंदिरांसह परिसरातील सर्वच मंदिरांना आणि साई संस्थानच्या प्रशासकीय इमारतीला आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आल्यानं मंदिरासह परिसर उजळून निघाला आहे.

मंदिराला फुलांची आकर्षक सजावट : साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवानिमित्तानं ओडिशा येथील दानशूर साईभक्‍त‍ सदाशिव दास यांच्‍या देणगीतून साईबाबा समाधी मंदिरात तसेच मंदिर परिसरातील द्वारकामाई मंदिर, गुरुस्थान , चावडी, दत्त मंदिर तसेच अन्य मंदिरांना आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. चार दिवसीय साईबाबा पुण्यतिथी उत्‍सवकाळात साईबाबा संस्थानच्या विविध धार्मिक आणि सांस्‍कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्‍यात आल्याची माहिती संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.


