करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या मळवटाची खास परंपरा; चंदनाच्या गंधाचा पावन शुभ्र ठसा
दररोज होणाऱ्या अलंकार पूजेच्या वेळी अंबाबाईच्या कपाळावर चंदनाच्या गंधानं मळवट भरला जातो. हा मळवट अंबाबाईच्या मूर्तीचं सौंदर्य अधिकच खुलवतो.
Published : October 2, 2025 at 6:21 PM IST
कोल्हापूर : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेली करवीर निवासिनी अंबाबाई देवीचं मंदिर देशातील श्रद्धेचं, भक्तीचं आणि धार्मिक एकात्मतेचं प्रमुख केंद्र मानलं जातं. अंबाबाई देवीचा दैनंदिन श्रृंगार, पूजा आणि वर्षभर साजरे केले जाणारे उत्सव भाविकांना प्रत्येक क्षणी भुरळ घालत असतात. देवीच्या पूजा विधींमध्ये अंबाबाईच्या कपाळावरील मळवट या घटकाचं विशेष धार्मिक आणि भावनिक महत्त्व आहे. ज्याची परंपरा गेली 6 दशकांहून अधिक काळ अव्याहतपणे सुरू आहे. 60 ते 65 वर्षांपासून देवीचा मळवटासाठी देसाई कुटुंबाकडून सेवा पार पडली जात आहे. देवीची रोज बांधली जाणारी पूजा या मळवटाशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. दररोज आणि नवरात्रीच्या काळात बांधली जाणारी देवीची विशेष पूजा या मळवटामुळंच विशेष उठून दिसते, हेच या परंपरेचं वैशिष्ट्य आहे.
अंबाबाईच्या मळवटाची परंपरा : दररोज दुपारी साडेबारा वाजता होणाऱ्या अलंकार पूजेच्या वेळी अंबाबाईच्या कपाळावर चंदनाच्या गंधानं मळवट भरला जातो. हा मळवट अंबाबाईच्या मूर्तीचं सौंदर्य अधिकच खुलवतो. शिवाय प्रसन्नता आणि चैतन्याचा अनुभव भाविकांना मिळतो. अर्धा ते पाऊण तास सहाणावर उगाळून तयार केलेला चंदनाचा गंध, केशर, तुळस, भिमसेनी कापूर यांचा खास मिश्रगंध भाविकांच्या मनात शांती आणि आनंद पसरवतो. "कपाळावर दोन ते तीन मिलीमीटर जाडीचा मळवट कसा घट्ट बसेल, याचेही पुरेसे भान ठेवून ही सेवा केली जाते. पाण्याचं प्रमाण कमीत-कमी राखल्यानं मळवट टिकतो. तसंच त्याचा सुगंध मंदिराच्या गाभार्यात संपूर्ण दिवस कायम राहतो," अशी माहिती अंबाबाईचे पुजारी चेतन चौधरी यांनी दिली.
मळवटाचा धार्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ : अंबाबाईचा मळवट म्हणजे केवळ एक श्रृंगार नव्हे, तर श्रद्धेला आणि भक्तीला जिवंत ठेवणारा शुद्ध गंध आहे. चंद्रकोर, श्री यंत्र, विविध फुले आणि तारे यांची आकृती देवीच्या मळवटावर साकारल्या जातात. देवीच्या कपाळावरील हा शुभ्र मळवट आणि नवरात्रीच्या नऊ दिवसातील विशेष चिन्हांकित छाप देवीच्या गाभार्यात भक्तांना सकारात्मकता, समाधान आणि सौंदर्य देत असतो. नवरात्रोत्सव किंवा विशेष सणाच्या काळात कपाळावरील मळवटाची कुंकवाचे छाप अधिक विलोभनीय असतात. अशा मळवटासह देवीचं दर्शन घेण्यासाठी श्रद्धाळू आणि भाविक देश-विदेशातून मंदिरात गर्दी करतात.
देसाई कुटुंबाची सेवा आणि परंपरा : सुमारे 60 ते 65 वर्षापूर्वी कोल्हापुरातील बिनखांबी गणेश मंदिर परिसरात राहणाऱ्या आनंदी गणेश देसाई यांनी अंबाबाईसाठी चंदनाचा मळवट बनवण्याची सेवा सुरू केली होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर भास्कर आणि नंदकुमार देसाई यांनी ही परंपरा जपली. देवळातील दगडी सहाणावर चंदन उगाळून तयार केलेला गंध पुजाऱ्यांकडं दिला जायचा. पुढं वयोमानामुळं ही सेवा बंद पडली. परंतु आता नंदकुमार यांचे सुपुत्र चैतन्य देसाई ही परंपरा जपतात. तर शिवाजी पेठ, पोतनीस बोळातील उत्तराधी मठातील गुरुजी देखील अंबाबाईच्या कपाळासाठी चंदनाचा मळवट तयार करतात, ही परंपरा सामाजिक एकोपा आणि धार्मिक सेवाभाव दाखवते.
मळवट भरणं ही एक कलाच : "देवीच्या कपाळावर चंदनाचा मळवट भरणे आणि त्याच्यावर कुंकवाचा छाप उठवणे ही एक अत्यंत बारीक आणि लक्ष देऊन केली जाणारी गोष्ट आहे. ज्या दिवशी ज्या हक्कदार पुजारांकडे हा मळवट भरण्याचा मान असतो. त्यांच्याकडूनच ही मळवट भरण्याची कला साकारली जाते. त्याला इतर पुजारी सहाय्य करतात. मात्र पुजाऱ्यांकडून साकारण्यात आलेल्या या कलेचं चित्र दिवसभर भाविकांच्या मनात कोरलं जातं," असं चेतन चौधरी यांनी सांगितले.
भाविकांना दुसऱ्या दिवशी मिळतो देवीचा मळवट : दुपारच्या अलंकार पूजेनंतर कपाळावर लावलेला चंदनाचा मळवट दुसऱ्या दिवशी पहाटे काढला जातो आणि भाविकांना दिला जातो. कपाळावर हा सुगंधित मळवट लावण्यासाठी भाविक उत्सुक असतात. कारण देवीचा आशीर्वाद आपल्यासोबत आहे, त्यामुळं मन प्रसन्न राहतं, अशी भाविकांची धारणा आहे.
हेही वाचा :
- एआयची कमाल; अंबाबाई मंदिरात चोरीच्या उद्देशानं आलेल्या 15 संशयितांना टिपलं, गर्दीत हरवलेल्यांना मिळाला आधार
- नवरात्री 2025 स्पेशल : कोल्हापुरातील अंबाबाई आणि त्र्यंबोली देवीच्या भेटीची अख्यायिका काय? 'कुष्मांड भेदन' विधी नेमका काय?
- घटस्थापनेनंतर करवीर निवासिनीला 150 वर्षांपासून दिली जाते तोफेची सलामी; काय आहे शिवकालीन परंपरा?