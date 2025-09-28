राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं शताब्दी वर्ष : जोरदार पावसातही स्वयंसेवकांचं शिस्तबद्ध पथसंचलन, नंदुरबारकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद!
नंदुरबार संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त पंथ संचलन आयोजित करण्यात आलं होतं. यावेळी जोरदार पावसानं हजेरी लावली. जोराच्या पावसातदेखील स्वयंसेवकांनी पथसंचलन सुरूच ठेवलं.
Published : September 28, 2025 at 11:50 AM IST|
Updated : September 28, 2025 at 1:47 PM IST
नंदुरबार : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त शहरात पंथ संचलन आयोजित करण्यात आलं होतं. पण हे संचलन सुरू होताच जोरदार पावसानं हजेरी लावली. जोरदार पावसातदेखील स्वयंसेवकांनी पथसंचलन सुरूच ठेवलं. खरं तर शनिवारी (27 सप्टेंबर) सायंकाळी साडे पाच वाजताच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यमंदिर परिसरातून या पथ संचलनाला सुरुवात झाली. मात्र, संचलन सुरू होऊन अवघ्या 5 ते 10 मिनिटांतच नंदुरबारमध्ये जोरदार पावसाने हजेरी लावली. वादळी वाऱ्यासह आलेल्या पावसामुळे काही काळासाठी गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. पण तरीही संघाच्या स्वयंसेवकांनी शिस्तबद्धतेनं आणि निष्ठेनं पथ संचलन सुरूच ठेवलं.
पथसंचलनानं वेधलं नंदुरबारकरांचं लक्ष : 27 सप्टेंबर 1925 रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली होती. संघाची शिस्त हीच त्याची मुख्य ओळख आहे. याचा प्रत्यय संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित पथसंचलनादरम्यान दिसून आला. शहरातील नगरपालिकेच्या चौकात गुडघाभर साचलेल्या पाण्यातून स्वयंसेवकांनी वाट काढत पथसंचलन सुरू ठेवलं. अशा स्थितीत पावसातही पथसंचलन सर्वांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरलं. यावेळी भर पावसातून निघालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाचं नागरिकांनीही भर पावसातच स्वागत केलं.
शिस्त आणि परंपरा कायम: दरवर्षी विजयादशमीच्या निमित्तानं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वतीने पथसंचलन आजोयित करण्यात येतं. मात्र यंदा संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त 27 सप्टेंबर रोजी विशेष पथसंचलन आयोजित करण्यात आलंय. या कार्यक्रमात शेकडो स्वयंसेवकांनी संघाच्या पूर्ण गणवेशात, हातात दंड घेऊन उत्साहानं सहभाग घेतला.
पथसंचलनाचं नागरिकांकडून जोरदार पावसात स्वागत : नंदुरबार शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यमंदिर परिसरातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाला प्रारंभ झाला. हे पथसंचलन अमर टॉकीज, शक्ती सागर युवक मंडळ, दादा गणपती रोड, जळका बाजार, सोनार खुंट, महाराष्ट्र व्यायाम शाळा, हात दरवाजा, नगरपालिका चौक आणि अंधारे चौक या मार्गे मार्गक्रमण करत शॉप हायस्कूल येथे समारोपासाठी आलं. या संपूर्ण मार्गावर नागरिकांनी भर पावसातही उत्स्फूर्त सहभाग घेत संघाच्या पथसंचलनावर पुष्पवृष्टी करून स्वागत केलं.
