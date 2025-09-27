संघाच्या प्रार्थनेच्या अर्थासहित ध्वनीचित्रफीतीचं झालं लोकार्पण; इतक्या वर्षाच्या 'या' साधनेतून प्रार्थनेला मंत्राचे सामर्थ्य लाभले - डॉ. मोहन भागवत

ETV Bharat / state

संघाच्या प्रार्थनेची ध्वनिचित्रफीत लोकार्पण सोहळा शनिवारी (२७ सप्टेंबर) नागपुरात थाटात पार पडला. याप्रसंगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि इतरही मान्यवर उपस्थित होते.

RSS Chief Mohan Bhagwat
संघ प्रार्थना ध्वनिचित्रफीत लोकार्पण सोहळा (RSS Office)
नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त शनिवारी (२७ सप्टेंबर) रेशीमबाग येथील स्मृती भवनाच्या व्यास सभागृहात 'संघ प्रार्थना ध्वनिचित्रफीत लोकार्पण सोहळा' संपन्न झाला. यावेळी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, संगीतकार राहुल रानडे, हरीश भिमाणी, इंद्रनील चितळे उपस्थित होते.

संघ प्रार्थना ध्वनिचित्रफीत लोकार्पण सोहळा : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) शताब्दी वर्षाला विजयादशमीपासून सुरूवात होत आहे. संघाचे कार्यपद्धतीमध्ये प्रार्थनेला विशेष महत्त्व आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ध्येयाचे वर्णन करणारी, भारतमातेला समर्पित या प्रार्थनेचा अर्थ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देशाने नवीन ऑडिओ रेकॉर्डिंग तयार करण्यात आलं आहे. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या उपस्थिती संघ प्रार्थना ध्वनिचित्रफीत लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. संगीतकार राहुल रानडे, प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन, हरीश भिमाणी, संगीत संयोजक कमलेश भडकमकर यांनी या ऑडिओ निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. इंग्लंडच्या भूमीवर भारत मातेची प्रार्थना रेकॉड होत आहे हा तर बोनस आहे असं सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले.

संघ प्रार्थना ध्वनिचित्रफीत लोकार्पण सोहळा (RSS Office)


काय आहे प्रार्थनेत? : संघाची प्रार्थना संघाचा सामूहिक संकल्प आहे. स्वयंसेवक रोज त्या संकल्पाची आठवण करत असतात. संघाची प्रार्थना भारत मातेची प्रार्थना आहे. पहिला नमस्कार भारत मातेला त्यानंतर ईश्वराला आहे. सुरुवातीला 'नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे' असा उल्लेख होतो तर शेवटी 'भारत माता की जय'च्या जयघोषाने केला जातो. बाकी सर्व सारमध्ये आहे. प्रार्थनेतून भारत मातेकडे काहीही मागितलं नाही तर तिला काय द्यायचं त्याचा उच्चार या प्रार्थनेत आहे. जे मगागायचं ते परमेश्वराला मागितलं आहे. प्रार्थना नुसती शब्दांमध्ये किंवा अर्थांमध्ये नाही. 1939 पासून तर आजपर्यंत स्वयंसेवक रोज शाखेत प्रार्थनेचे उच्चार करतात. इतक्या वर्षाच्या या साधनेतून या प्रार्थनेला मंत्राचे सामर्थ्य लाभले आहे.


कारागृहात रोज होते प्रार्थना : प्रार्थनेतून स्वयंसेवक कसा पक्का होतो केवळ प्रार्थना करणाऱ्या स्वयंसेवकाला माहित आहे. त्यामुळं स्वयंसेवक न चुकता ही प्रार्थना करतो. देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. अनेकांना पकडलं त्यातील काही नियमित होते तर काही नव्हते. त्यावेळी मी प्रचारक होतो, मी त्यांना भेटलो. ते पुढे म्हणाले, रोज शाखेत जाणं होत नव्हतं. परंतु, कारागृहात रोज प्रार्थना म्हटली जाते. शब्द आणि अर्थाच्या पलीकडे जाऊन ही प्रार्थना लोकांपर्यंत पोहचवणे हा उपक्रम आहे. संघाचे इतके स्वयंसेवक आहेत, त्यामध्ये बालक देखील आहेत.



म्हणून संस्कृतमध्ये प्रार्थना तयार झाली : भारत मातेची प्रार्थना आहे. प्रार्थनेतील रूप हे भारत आहे. सुरुवातीला मराठी आणि त्यानंतर हिंदी प्रार्थना होती. भारतात चालणारी भाषा संस्कृत आहे. त्यामुळं संस्कृतमध्ये त्याची रचना करायची तर पहिल्यांदा आपण प्रार्थना करतो. ती कोणत्या भावाने करतो याची चर्चा झाली. भाव गद्यरूपात शब्दबद्ध झाला आणि तो कागद भिडे मास्तरांकडे गेला. ते संघाचे स्वयंसेवक तर होतेच शिवाय संस्कृतचे पंडितही होते. त्यामुळं त्यांना शब्दार्थ करायला वेळ लागला नाही. त्यांना तो भाव कळला आणि त्या भावाला बरोबर शब्दात पकडणारी कविता केली. प्रार्थनेत संकल्पना आहे. हा प्रार्थनेचा भाव आहे, त्यातील संकल्प मातृभूमी प्रति प्रेम आणि समर्पण या दोन गोष्टी आहेत. या दोन गोष्टी स्वयंसेवकांना समजतात तो भाव कळायला विद्वत्ता लागत नाही ज्ञान लागत नाही.


